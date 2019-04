Southampton vira sobre Inter e fica confortável na briga pela classificação

Foi suado, mas a vitória veio. Nesta quinta-feira (3), Southampton e Internazionale duelaram pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Europa League 2016/17. Icardi abriu o placar para os italianos, mas Van Dijk e Nagatomo, contra, deram a vitória aos ingleses.

Com este resultado e a vitória do Sparta Praga sobre o Hapoel Beer Sheva, o Southampton fica na segunda colocação do grupo com sete pontos, dois a menos que o líder, o Sparta, que tem nove. Hapoel está em terceiro com quatro e a Inter é a lanterna com três.

Na próxima rodada, em que ambas as equipes retornam à campo no dia 24 de novembro, quinta-feira, às 16h05. O Southampton vai até a República Tcheca encarar o Sparta Praga, enquanto a Inter voa para Israel, onde enfrenta o Hapoel Beer Sheva. Pelos campeonatos nacionais, o Southampton visita o Hull City no domingo (6), enquanto a Inter, também no domingo, recebe o lanterna Crotone.

Primeiro tempo equilibrado, mas com Icardi deixando italianos na frente

Assim como foi o duelo no San Siro, o jogo começou pelo lado do Southampton, que trocava muito bem passes e ficava mais tempo com a bola no pé, enquanto a Inter se fechava bem e tentava sair mais nos contra-ataques, buscando a velocidade pelas laterais da dupla Perisic e Candreva, mas sem sucesso no começo de jogo, tanto que Jay Rodriguez teve a primeira boa chance do jogo, quando recebeu de Tadic na entrada da área, pela esquerda, e arriscou rasteiro, mas Handanovic fez a defesa.

Porém, na primeira boa chance que teve no jogo, a Internazionale conseguiu chegar ao seu gol e com quem realmente sabe colocar a redonda para dentro das redes. Aos 33', Candreva fez boa jogada pela direita, cruzou para a segunda trave, Perisic tentou, mas a bola bateu em Martina, só que a redonda sobrou para Icardi, que finalizou de canhota e abriu o placar no St. Mary's: 1 a 0 Inter.

Depois disso, a partida ficou ainda mais movimentada, com os donos da casa buscando o empate, que quase aconteceu no final do primeiro, quando Hojbjerg tentou o drible dentro da área e a bola pegou no cotovelo de Perisic: pênalti para o Southampton. Tadic foi para a cobrança, mas Handanovic defendeu com os pés em uma cobrança ruim do camisa 11 dos Saints, em lance que encerrou a primeira etapa na Inglaterra.

Pressão e superioridade dá resultado e Saints conseguem a virada

Precisando buscar o empate, o Southampton foi com tudo para cima da Inter desde os primeiros minutos da segunda etapa e com muita força. A primeira chance foi de Ward-Prowse, que ficou com a sobra na entrada da área e emendou um belíssimo de chute de primeira, mas Handanovic fez uma defesa simplesmente espetacular.

E depois de tanto, mas tanto pressionar, finalmente os donos da casa chegaram ao seu gol. Primeiramente, após cobrança de escanteio, Van Dijk cabeceou muito bem, mas Handanovic fez mais um milagre. No lance seguinte, em mais um escanteio, após bate rebate, Redmond escorou, Romeu finalizou meio no susto, a bola ia encobrindo Handanovic, mas foi no travessão. Na sobra, o próprio Van Dijk se antecipou a Ranocchia e fuzilou o gol de Handanovic: 1 a 1.

E quando a Inter pensava que a pressão iria dar uma acalmada, o Southampton chegou ao gol da virada. Aos 24', Tadic recebeu na esquerda, fez boa jogada e cruzou de canhota. A bola desviou na marcação e veio meio venenosa para Nagamoto, que acabou se atrapalhando e mandando para o próprio patrimônio. Virada dos Saints: 2 a 1 Southampton.

Após a virada, o Southampton começou a cadenciar mais o jogo, além de se defender melhor e tentar sair mais contra-ataques, enquanto a Inter se soltou mais, tanto que quase Icardi, em arremate de fora da área, marcou, mas Forster fez boa defesa. Os italianos tentaram e brigaram bastante, mas a vitória dos Saints se confirmou.