Lateral Kurzawa é cortado com pubalgia e Deschamps convoca Evra em seu lugar

Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira (7), a Federação Francesa de Futebol confirmou o corte de Layvin Kurzawa, lateral-esquerdo do Paris Sanint-Germain, devido a uma pubalgia. O experiente Patrice Evra, da Juventus, foi convocado para a vaga, ingressando na lista que disputará o jogo contra a Suécia, válida pelo Grupo A das Eliminatórias Europeias, e um amistoso contra a Costa do Marfim.

Kurzawa se apresentou e concentrou junto com seus companheiros de Seleção no Centro de Treinamento em Clairefontaine. Mas após avaliação, o departamento médico determinou que o lateral não poderia atuar, orientando seu retorno ao PSG para iniciar o tratamento. A pubalgia é um quadro que gera dor na virilha e na região central do osso púbis.

A última convocação de Evra foi durante a Eurocopa 2016. O jogador de 35 anos não disputa uma partida pelos Bleus desde a final contra Portugal, quando os lusos venceram por 1 a 0 na prorrogação.

Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, Deschamps falou sobre o retorno de Evra e rebateu um repórter: “Por que não? Você duvidou que ele pudesse voltar? Ele tem experiência e tem mantido o seu nível com a Juve. Você pode não ter acreditado em mim no momento, mas eu não disse que ele nunca voltaria. A questão era se ele ainda estaria no nível mais alto em dois anos (Copa da Rússia). Eu tinha uma opção, expliquei por que e como, mas eu também disse a ele que, ocasionalmente, se eu precisasse dele, ele estaria sempre disponível.”

A dúvida na escalação ficará com Didier Deschamps. Lucas Digne é o outro lateral convocado. Sidibé, do Monaco, pode jogar improvisado. Caso queira uma opção mais conservadora, o técnico poderá mandar Evra à campo logo de início contra a Suécia, em confronto direto pela liderança do Grupo A das Eliminatórias para a Copa de 2018. O jogo acontecerá na sexta-feira (11), no Stade de France. O amistoso contra a Costa do Marfim se dará na terça-feira (15).

Sofrer com jogadores lesionados de última hora não é novidade para Didier Deschamps. O técnico convive com esse problema constantemente, principalmente na defesa. Samuel Umtiti, do Barcelona, e Adil Rami, do Sevilla, ficaram de fora da última convocação por conta desse motivo, mas retornam desta vez.

Outro cortado foi Alphonse Areola, goleiro do Paris Saint-Germain. O jovem de 23 anos sofreu uma torção no tornozelo esquerdo durante um treinamento do clube e nem atuou na vitória de domingo. O arqueiro do Rennes, Benoît Costil, foi chamado.

Após os cortes, a lista ficou desta maneira:

Goleiros: Costil (Rennes), Hugo Lloris (Tottenham), Mandanda (Crystal Palace).

Defensores: Corchia (Lille), Digne (Barcelona), Koscielny (Arsenal), Evra (Juventus), Rami (Sevilla), Sidibe (Monaco), Umtiti (Barcelona), Varane (Real Madrid).

Meio-campistas: Kante (Chelsea), Matuidi (PSG), Payet (West Ham), Pogba (Manchester United), Rabiot (PSG), Sissoko (Tottenham).

Atacantes: Coman (Bayern), Dembele (Borussia Dortmund), Fekir (Lyon), Gameiro (Atletico Madrid), Giroud (Arsenal), Griezmann (Atletico Madrid).