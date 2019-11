Resultado Venezuela 5x0 Bolívia nas Eliminatórias Sul-Americanas Copa do Mundo 2018

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

Com o resultado, a Venezuela alcançou os cinco pontos e pulou para a vice-lanterna. Já a Bolívia, com quatro pontos, caiu para a lanterna.

FIM DE PAPO! A VENEZUELA MASSACRA A BOLÍVIA POR 5 A 0 E SAI DA LANTERNA!

42' Três minutos de acréscimos.

33' Alteração na Bolívia: Sai: Ramallo / Entra: Campos

32' Última mexida na Venezuela: Sai: Otero / Entra: González

30' O jogador do Atlético-MG recebeu e chutou forte, no meio do gol. Vinotinto 5 a 0.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA VENEZUELA! É DE ROMULO OTERO!

25' Alteração na Venezuela: Sai: Josef Martinez / Entra: Santos

24' Hat-Trick! Após escanteio cobrado por Zambrano, Josef subiu mais alto novamente e marcou seu terceiro gol na partida. Venezuela 4 a 0.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA VENEZUELA! VIROU CHOCOLATE! TRÊS VEZES JOSEF MARTINEZ!

22' Josef Martinez recebeu e jogou no ângulo de Lampe, marcando o terceiro. Vinotinto 3 a 0.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DA VENEZUELA! É A NOITE DAS GOLEADAS! DE NOVO JOSEF MARTINEZ!

19' Em andamento: Paraguai 1 x 4 (GC Benítez) Peru

19' Alteração na Venezuela: Sai: Koufatti / Entra: Figuera

19' Cartão amarelo para Ramallo, da Bolívia

13' Em andamento: Brasil 3 (Paulinho) x 0 Argentina / Paraguai 1 x 3 (Cueva) Peru

11' Venezuela é soberana na partida.

8' Em andamento: Paraguai 1 x 2 (Flores) Peru

4' UHHHH! Otero cobrou a falta, mas a bola foi por cima do gol.

0' Alteração na Bolívia: Sai: Veizaga / Entra: Zoch

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Equipes já retornaram ao gramado.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! VENEZUELA 2 x 0 BOLÍVIA!

45' Em andamento: Brasil 2 (Neymar) x 0 Argentina

41' UHHHHHH! Otero cobrou a falta e Lampe fez grande defesa.

40' Cartão amarelo para Edemir Rodriguez, da Bolívia.

38' UHHHHH! Josef Martinez recebeu e bateu para fácil defesa do goleiro boliviano.

30' UHHHHHHH! Koufatti chuta forte de fora da área e Lampe defende.

23' Em andamento: Brasil 1 (Philippe Coutinho) x 0 Argentina

16' PAROU! A Bolívia chegava com perigo, mas Yasmani Duk estava em posição irregular após lançamento de Bejarano.

9' Após escanteio, Josef Martinez apareceu livre e marcou o segundo gol dos venezuelanos! Vinotinto 2 a 0.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA VENEZUELA! É DE JOSEF MARTINEZ!

8' Partida é movimentada, mesmo com o péssimo gramado.

3' Após cruzamento, Koufatti cabeceou firme e abriu o placar. No momento, a Venezuela vai deixando a lanterna. Vinotinto 1 a 0

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA VENEZUELA! É DE KOUFATTI!

BOLA ROLANDO PARA VENEZUELA x BOLÍVIA!

Hino Nacional Boliviano sendo executado.

Hino Nacional Venezuelano sendo executado.

Equipes em campo!

BOLÍVIA ESCALADA!

VENEZUELA ESCALADA!

Foco na punição? Não. O técnico boliviano, Ángel Guillermo Hoyos tirou o foco da punição sofrida pela Bolívia e ressaltou que mesmo com poucas chances de vaga na Copa, só a vitória interessa: "Temos que ir a campo com o pensamento de fazer o nosso melhor e conquistar a vitória. Estamos atravessando um momento muito declicado em termos de classificação para a Copa do Mundo e seria infantilidade minha falar que estamos de olho em uma das vagas. Temos que ganhar os próximos jogos e ver se as rodadas serão favoráveis. Matematicamente temos chances, mas pecamos muito ao falar da competição como um todo e tropeçar no jogo seguinte. O foco agora está todo em encontrar a melhor maneira de vencer o bom time da Venezuela."

E agora, José? O zagueiro venezuelano José Velazquez falou sobre o pensamento da equipe para a partida de hoje: "Nós precisamos acreditar que ainda temos alguma chance e para isso é fundamental derrotar a Bolívia, que tem um time de qualidade e que vai tentar nos criar dificuldades. Se vencermos podemos olhar um caminho um pouco mais claro."

Desfalcadas! Se a situação já é complicada por si só, a Vinotinto terá três desfalques importantes: os meias Añor e Guerra, além do principal atacante Rondón, estão fora por lesão. Já a Bolívia não poderá contar com Pablo Escobar.

Perdeu, adeus! O derrotado no duelo de logo mais, praticamente não terá mais chances de se classificar para a Copa do Mundo de 2018.

Tapetão! Por escalar irregularmente um jogador que não cumpriu o tempo mínimo para completar a naturalização, a Bolívia perdeu os pontos dos duelos contra Peru e Chile e viu sua situação piorar dramaticamente.

A Venezuela, lanterna com 2 pontos, recebe a Bolívia, vice-lanterna com 4 pontos, no estádio Monumental, em Maturín (VEN) às 22h (horário de Brasília).

Boa noite, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos todas as emoções de Venezuela x Bolívia , pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018! Fique ligado!