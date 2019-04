Dirigente da Juventus nega interesse em Donnarumma, mas fala em 'sucessor digno' de Buffon

Encontrar um goleiro capaz de substituir Gianluigi Buffon à altura quando o veterano deixar os gramados é uma preocupação da Juventus. Diretor esportivo do clube italiano, Giuseppe Marotta assegura que a meta da diretoria é achar o arqueiro certo para ficar no posto de Buffon. O cartola, no entanto, nega que os bianconeri estejam de olho de Gianluigi Donnarumma, prodígio do Milan que, com 17 anos, é o reserva de ‘Gigi’ na equipe principal da Itália.

“A Juventus deu muitos jogadores para a Seleção Italiana. Nos últimos 20 anos, o goleiro da equipe nacional sempre foi da Juventus, como Dino Zoff e Buffon. A história da Juventus é composta de campeões italianos e talentos”, disse Marotta durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (14), em Milão, sobre o futuro do futebol italiano diante da globalização.

“Nós não estamos pensando nele [Donnarumma]. Nós sempre queremos ter os melhores goleiros. Hoje temos Buffon, que vai jogar com a gente por mais alguns anos, e é bonito que ele represente tudo de bom no futebol. Depois disso, vamos olhar para o mercado e substituí-lo com alguém, embora não seja fácil para um jogador como Buffon. É uma tarefa difícil, mas a ambição da Juventus é encontrar um sucessor digno para ele”, explicou o dirigente.

Marotta também esclareceu a situação do meio-campista Rodrigo Bentancur, do Boca Juniors. A diretoria da Juve conquistou a opção de compra dos direitos do jogador de 19 anos como parte da venda do atacante Carlos Tévez ao clube argentino. O atleta uruguaio deve ser adquirido pela Vecchia Signora por € 9,5 milhões em junho de 2017.

“Nós ainda temos tempo para avaliar e decidir sobre o que fazer, mas eu acredito que ele é um jogador interessante. Por isso, vamos fazer de tudo para que ele possa estar conosco na próxima temporada”, afirmou Marotta.