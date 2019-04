Ex-zagueiro da Romênia na Copa de 94, Daniel Prodan morre aos 44 anos vítima de enfarte

Nessa última quarta-feira (16), o futebol entrou em luto. O ex-zagueiro titular da seleção da Romênia, Daniel Prodan, de 44 anos, morreu vítima de um enfarte. Segundo a rádio espanhola Onda cero, o ex-jogador passou mal enquanto assistia televisão em sua casa, na cidade de Voluntari, no sul da Romênia, e não resistiu ao problema cardíaco.

Prodan foi titular na histórica campanha da Romênia na Copa do Mundo de 1994, quando o país liderado por Gheorghe Hagi, chegou até as quartas de finais do torneio, passando pela Argentina nas oitavas e sendo finalmente eliminados pela Suécia, nos pênaltis. Além disso, o ex-zagueiro também esteve na fraca campanha dos Tricolorii na Eurocopa de 1996, eliminados logo na primeira fase da competição. Ao todo, Prodan realizou 54 partidas pela seleção entre 1993 e 2001. Apesar de tuda sua história pela equipe nacional, Prodan foi esquecido nas convocações para a Copa do Mundo de 1998 e Eurocopa de 2000, pelos treinadores Victor Piturca e Emerich Jenei.

Na carreira por clubes, destacam-se as passagens de Prodan pelo Atlético de Madrid (1997-1998) e Rangers (1998-2001). Nos Colchoneros, mesmo sem ter conquistado nenhum título, atuou ao lado de Diego Simeone, realizando 34 partidas e chegando à marcar quatro gols. Já pelos The Gers, o ex-zagueiro atuou em 68 partidas e não marcou gols, também não conquistou títulos na passagem pelo futebol escocês. O atleta defendeu também Olimpia Satu Mare, Rocar (da Romênia), National Bucareste, Messina e Steaua Bucareste, tendo neste último, atuado em 121 partidas e vencido cinco Campeonatos Romenos, duas Copas e outras duas Supercopas.

A carreira de Prodan entrou em declíno a partir de 2000, pois com as inúmeras lesões no joelho, diminuíram o espaço do zagueiro nas principais equipes do futebol romeno e do continente. Em 2003, o ex-atleta pendurou oficialmente as chuteiras, aos 31 anos.