Hannover entra no G-3 e afunda o Erzgebirge Aue na 2. Bundesliga

O Hannover recebeu o Erzgebirge Aue na HDI-Arena em jogo válido pela 13ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, neste sábado (19). Os vermelhos, buscando voltar ao G-3 encarou um adversário que vem um momento ruim na temporada e está na zona de rebaixamento.

A partida foi equilibrada, mas os vermelhos foram eficientes e venceram pelo placar de 2 a 0 com gols de Harnik e Füllkrug. Com o resultado colocou a equipe da Baixa-Saxônia na terceira colocação com 24 pontos. Já os violetas caíram para décima sétima colocação com 10 pontos.

O próximo jogo do Hannover é contra o Fortuna Düsseldorf na Esprit Arena. enquanto que o Erzgebirge Aue enfrenta o Würzburger Kickers na Flyeralarm-Arena, os jogos serão realizados na próxima sexta-feira (25).

Os visitantes começaram em cima e logo na descida pela direita, Kaufmann foi acionado por Tiffert e o jogador rolou para Soukou arriscar ao gol e mandar por cima do gol de Tschauner.

Só que aos 23 minutos, os vermelhos abriram o marcador. Em cobrança de falta batido por Prib a bola passou pelo meio da defesa e Harnik chegou de surpresa, mandando de cabeça para as redes.

Por pouco os violetas não marcaram um gol contra com o lateral Rizzuto, o jogador foi tentar cortar e mandou para o próprio gol, mas Daniel Haas estava atento e espalmou para tiro de canto.

Na etapa final os mandantes quase aumentaram no cruzamento de Sarenren-Bazee para a bola chegou aos pés de Harnik que chapou ao gol e mandou no travessão. E os vermelhos por pouco não fizeram lambança com Strandberg, o zagueiro cortou e mandou a bola para trás quase encobrindo o goleiro da sua equipe.

Mas aos 32 minutos o time da casa fez o segundo, a jogada começou com Sorg o lateral passou em seguida para Harnik acionar Klaus que depois cruzou rasteiro para Füllkrug que sem marcação mandar para o fundo do gol e aumentar a vantagem no duelo. No fim da partida os visitantes quase descontaram com Köpke, o atacante recebeu a bola sem marcação e mandou pra fora.

Wooten marca duas vezes e comanda a virada do Sandhausen sobre o Karlsruher fora de casa

No Wildparkstadion o Karlsruher recebeu o Sandhausen, os azuis vivendo um momento ruim na temporada enfrentou um adversário que vem crescendo no campeonato e faz uma campanha acima do seu esperado.

O jogo foi disputado e os visitantes venceram de virada pelo placar de 3 a 1 com dois gols de Wooten um deles em cobrança de pênalti e outro de Höler. Para os mandantes o gol foi marcado por Diamantakos. Com o resultado levou os alvinegros para sétima colocação com 19 pontos. Já os azuis entraram na zona de rebaixamento em décimo sexto com 11 pontos.

A próxima partida do Karlsruher é contra o Kaiserslautern no Fritz Walter Stadion no Südwest-Derby. Enquanto que o Sandhausen recebe o Union Berlin no Hardtwaldstadion, os jogos serão realizados no próximo domingo (27).