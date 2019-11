Resultado Milan x Internazionale pelo Campeonato Italiano (2-2)

48'' Fim de jogo: Milan 2x2 Internazionale. Gols marcados por Suso (2), Candreva e Perisic.

47'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA INTERNAZIONALE! Em cobrança de escanteio, Perisic aproveita bola na pequena área e empata o Derby.

45'' Teremos 3 minutos de acréscimos.

43'' A Internazionale tenta pressionar o Milan, mas não consegue penetrar na defesa rossonera.

42'' Última mudança no Milan: sai muito aplaudido Bonaventura e entra Pasalic.

38'' Perisic cruza na área, Icardi desvia levemente, mas Donnarumma consegue realizar a defesa.

33'' Segunda mudança no Milan: sai Niang e entra Lapadula.

32'' Jovetic mata contra-ataque do Milan e é mais um amarelado.

31'' O jogo fica bem mais tenso agora, com o Milan se defendendo bem e buscando os contra-ataques e a Inter bem ofensiva com o objetivo de pelo menos empatar o clássico.

29'' Última mudança na Inter: sai Brozovic e entra Jovetic.

28'' Kucka bate falta por cima, sem perigo.

25'' Primeira mudança no Milan: sai Bacca e entra Mati Fernandez.

23'' NÃO ICARDI! Icardi recebe passe de frente para o gol e fura bisonhamente, perdendo chance clara para a Internazionale.

21'' UUUUUHHHH! Belo passe de Candreva para Perisic que chuta de primeira e a bola passa muito perto do gol.

20'' Segunda mudança na Internazionale: sai Ansaldi e entra Nagatomo.

19'' Após o segundo gol do Diavolo, a partida ficou mais quente e truncada no meio de campo.

17'' Curiosidade: É a primeira vez que um espanhol marca duas vezes num Derby della Madonnina. Suso está na história do clássico de Milão.

13'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN! Contra-ataque rápido do Milan com Bacca que toca para Suso, o espanhol entra na área, dribla Miranda e toca de direita no canto. Milan de novo na frente.

11'' João Mario entra na área, dribla um defensor e chuta, mas outro defensor consegue abafar o arremate. Jogo muito bom.

7'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA INTERNAZIONALE! Candreva arrisca mais uma vez de fora da área e dessa vez acerta o ângulo de Donnarumma. Golaço!

6'' Candreva arrisca de longe e Donnarumma defende em dois tempos. Na sequencia da jogada, Milan chega rápido ao ataque e Suso chuta pra fora.

5'' Kucka recupera bola e lança Niang que cruza, mas não acha ninguém na área.

4'' UUUUHHHH! Bonaventura ganha dividida na área e bate pro gol, mas a bola desvia para escanteio.

3'' Mais um amarelado, Ansaldi comete falta mais forte em Suso e é advertido.

0'' Começa o segundo tempo para Milan x Internazionale!

O resultado no primeiro tempo não mostra exatamente o que foi a partida, já que a Internazionale teve mais posse de bola e as melhores chances, mas o Milan, apesar de não ter atuado bem, foi extremamente eficiente e saiu na frente do marcador.

46' Fim de primeiro tempo: Milan 1x0 Internazionale, gol de Suso aos 42 minutos.

45' Teremos 1 minuto de acréscimo.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN! Outro contra-ataque puxado por Bonaventura que toca para Suso, o espanhol dribla Ansaldi e manda no cantinho de Handanovic. Delírio no San Siro.

41' Boa chance do Milan agora! Bonaventura puxa contra-ataque e toca para Suso que lança Bacca, o colombiano domina e chuta fraco nas mãos do goleiro.

39' Após boa troca de passes do Milan, a bola sobra para De Sciglio que arrisca de longe, mas chuta nas mãoes de Handanovic.

37' UUUUUHHHH! Candreva arrisca de fora da área e Icardi tenta o desvio, mas fura a bola. A posição do atacante era legal. Grande chance desperdiçada.

36' Primeira mudança na Internazionale: sai Medel, lesionado e entra Murillo.

33' Locatelli recupera boa bola no meio de campo e lança Bonaventura que demora pra decidir e perde a bola.

31' De Sciglio faz falta em Candreva e é mais um amarelado. Boa chance para a Internazionale.

29' Suso faz cruzamento perigoso, mas ninguém desvia e a bola fica fácil com Handanovic.

28' Candreva arrisca chute de fora da área, mas manda ao lado do gol.

27' Surpreendentemente, a Internazionale bem melhor em campo, com posse de bola e bem organizada. O Milan limita-se apenas a defender e não encaixa nenhum ataque perigoso.

25' Mais uma chance da Inter com Kondogbia que cabeceia pra fora após cobrança de escanteio.

23' UUUUUUHHHHHH! Cruzamento de D'Ambrosio pra área e Perisic cabeceia de frente para o gol, mas pra fora. Grande chance perdida.

21' Agora é a vez de Kucka cometer falta e ser advertido pelo árbitro.

18' Kondogbia comete falta em Bonaventura e recebe o primeiro cartão amarelo do duelo.

14' Jogo bem disputado até o momento, ninguém alivía em nenhuma dividida.

13' Boa chance para a Inter! De Sciglio erra bote e deixa Candreva partir com a bola, o meia lança de Icardi que não alcança a bola, mas sobra para Perisic que chuta fraco.

10' Primeira chegada com mais perigo! Brozovic bate escanteio e Kondogbia cabeceia pra fora.

9' Internazionale toca a bola que chega para Candreva que erra completamente o cruzamento.

7' Perisic cruza na área e Locatelli afasta de carrinho.

6' Niang é lançado outra vez, vence duelo com Medel e cruza, mas a defesa afasta.

5' Perisic escapa pela esquerda e cruza rasteiro, mas Abate afasta para escanteio.

3' Niang é lançado, tenta o drible em Medel que faz bem a proteção e ganha o tiro de meta.

2' Perisic disputa bola pelo alto, fica caído, mas após alguns segundos, o jogo recomeça.

0' Começa a partida no estádio San Siro. A primeira bola é do Milan.

Milan e Internazionale voltaram ao vestiário e agora entram em campo ao som do hino do Milan.

Nesse momento, as duas equipes estão em campo realizando o tradicional aquecimento.

Já a Internazionale também confirma seu time, mas com surpresa: Medel assume a posição de Murillo que fica no banco de reservas.

Milan confirmado sem Romagnoli e com Gòmez em seu lugar.

A expectativa é de casa cheia para o jogo de logo mais. Mais de 77 mil torcedores são esperados para o Derby della Madonnina.

Segundo informações da emissora Sky Sports Italia, o zagueiro Alessio Romagnoli não deve jogar o dérbi. A equipe médica do Milan optou por preservar o defensor, que irá assistir à partida das arquibancadas do San Siro.

O maior artilheiro do confronto é Andriy Shevchenko com 14 gols.

Na história, o atleta que mais atuou no Derby della Madonnina foi Paolo Maldini que jogou 56 vezes o clássico.

Já a Internazionale como visitante não tem bons números: são seis jogos com duas vitórias e quatro derrotas.

O Milan como mandante tem seis jogos com um ótimo aproveitamento de cinco vitórias e uma derrota. Marcou doze gols e sofreu apenas seis.

Já o centroavante Mauro Icardi elogiou bastante o novo comandante e disse que a sua chegada é um motivo a mais para que todos no elenco se doem para o time, a partir do Derby. "Quando um novo treinador chega, todos querem mostrar algo para ser visto por ele. Nessa semana fizemos um trabalho muito bom e duro. Pioli nos deu muita confiança, agora nos resta mostrar em campo", declarou.

O volante eslovaco Juraj Kucka, tratou de ressaltar a importância do Derby e de vencê-lo, lembrando que a tática importará menos da vontade para a definição do vencedor. "O Derby é sempre uma partida diferente das outras. Devemos dar o máximo, será uma batalha e temos que seguir as ordens do treinador. Jogos assim são sempre belos e inesquecíveis para os torcedores", afirmou.

Serie A 2016/17: Milan x Internazionale em tempo real

O jogo será disputado mais uma vez no lendário San Siro, estádio que tem capacidade para mais de 80 mil pessoas e receberá um grande público e além disso, será a maior renda do Milan na história da Serie A.

Com isso, o técnico italiano implantar o esquema tático 4-3-3 à equipe, e , assim, Banega pode ficar no banco de reservas.

Já na Internazionale, Pioli terá quase todo o elenco à disposição, com exceção de Palacio, lesionado.

No entanto, o Milan ainda não poderá contar com Bertolacci, Calabria e Vangioni que seguem se recuperando de lesão.

Na semana, o zagueiro Alessio Romagnoli se lesionou jogando pela Seleção Italiana e se tornou dúvida para o confronto. De qualquer maneira, o jogador está convocado para a partida, mas é provável que fique no banco de reservas.

FIQUE DE OLHO: Mauro Icardi: atacante da Internazionale: O grande artilheiro do time com dez gols na temporada tem a missão de fazer os nerazzurri vencerem o clássico. Mas para isso, o jogador terá que quebrar um tabu, já que nunca marcou contra o Diavolo.

FIQUE DE OLHO: M'baye Niang, atacante do Milan: Autor de um dos gols na vitória do último Derby, o jovem francês vive boa fase e tentará repetir a dose. Niang gode da confiança total de Montella e será uma das armas do time para buscar um triunfo.

Do outro lado, o estreante Stefano Pioli afirmou que o clássico é a grande chance da Internazionale começar a sua reviravolta na temporada e subir na tabela de classificação: "A atmosfera será muito importante, devemos entrar concentrados e colocar em tudo sempre algo a mais. Devemos subir na classificação e na da melhor do que um Derby para mostrarmos o nosso valor.", comentou.

Milan x Internazionale

Na entrevista coletiva, Vincenzo Montella tratou de afastar o rótulo de favorito no Derby della Madonnina e revelou que torcia para o Milan quando era mais jovem: "Seria o primeiro a estar errado em achar que sou favorito. Não me sinto favorito e os jogadores também não devem achar, porque caso contrário, já começaremos a partida perdendo. Se o Derby vale duplamente? Talvez sim, porque pra ser sincero, sempre torci para o Milan.", salientou o treinador do Diavolo.

Já o maior triunfo da Internazionale foi por 5 a 0 em 1910.

A maior vitória do Milan na história do clássico foi por 6 a 0 em 2001.

O primeiro duelo oficial da história foi em 1909, com vitória do Milan por 3 a 2.

Na última vez que se enfrentaram, o Milan venceu por 3 a 0 em janeiro desse ano. Os gols foram marcados por Alex, Carlos Bacca e M'Baye Niang.

O equilíbrio reina nos confrontos desse Derby: em 216 partidas, a Internazionale venceu 77 vezes, o Milan 75 e ainda tiveram 64 empates.

Os nerazurri voltaram a vencer na última rodada quando bateram o Crotone em casa por 3 a 0. Leia mais aqui.

Já a Internazionale começou a temporada mal e ocupa somente a décima posição com 17 pontos.

Na última rodada, o Diavolo visitou o Palermo e conseguiu um triunfo por 2 a 1. Leia mais aqui.

O Milan, que é o mandante da partida, está na terceira colocação na tabela com 25 pontos.

Boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Milan x Internazionale, pela 13ª rodada da Serie A 2016/17, partida a ser disputada às 17h45 (de Brasília), no estádio San Siro, em Milão.

Minuto a minuto de Milan x Internazionale pela Serie A 2016/17