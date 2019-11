Resultado Manchester United x Arsenal Premier League 2016/17 (1-1)

Obrigado a todos que ficaram até aqui! Encerramos mais uma transmissão, num jogo elétrico que foi esse clássico. Um abraço a todos e até a próxima.

Confira abaixo os gols do embate:

United, por sua vez, vai a 19 pontos e fica a cinco do G-4, mas pode voltar a seis de diferença.

A vitória dá ao Arsenal a pontuação de número 25, assumindo a terceira posição. Porém, pode cair caso City vença, além de poder se distanciar dos líderes. Contudo, empate foi fundamental.

90+5' FIM DE PAPO NO OLD TRAFFORD! O Arsenal conquista empate importante no fim do jogo contra dominante United.

90+3' CARTÃO AMARELO PARA ROONEY!

90' Mais quatro minutos de acréscimos!

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL DO ARSENAL!!! GIROUD!!!! Em bela jogada do Chamberlain pela direita, Giroud aproveita de cabeça e empata tudo!

84' SUBSTITUIÇÃO NO UNITED! Sai: Mata. Entra: Schneiderlin.

83' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Sai: Jenkinson. Entra: Chamberlain.

80' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Sai: Coquelin. Entra: Xhaka.

79' UUUUUUUUUUUUUUHHHHH!!! Rojo aparece de cabeça na área, mas manda pra fora.

78' United consegue controlar o jogo sem ter a bola, ocupando os espaços.

72' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Sai: Elneny. Entra: Giroud.

68' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO UNITED!!! MAAATA É O NOME DELE! Cruzamento para a área e o camisa 8 encheu o pé para mandar para o gol e abrir o placar.

67' United começa a colocar pressão no Arsenal. Time da casa próximo de abrir o placar.

63' SUBSTITUIÇÃO NO UNITED! Sai: Darmian. Entra: Blind.

62' SUBSTITUIÇÃO NO UNITED! Sai: Martial. Entra: Rooney.

56' Cruzamento do United, mas Cech fica com ela.

55' Cruzamento para a área e bola é desviada. Novo escanteio.

54' Bola para Walcott pela direita, mas cruzamento é afastado.

52' Carrick arrisca chute de fora, mas bola sai em linha de fundo.

49' Rashford aproveita bola na área e tenta chute, mas Mustafi tira. Man Utd reclama de pênalti na jogada.

47' United chega pela primeira vez com Martial, mas chute foi fraco.

45' BOLA ROLANDO NO SEGUNDO TEMPO! O Arsenal dá a saída.

Partida começou um pouco equilibrada, mas após esfriada, United conseguiu impor mais seu jogo, pressionar o adversário com e sem a bola e foi capaz de criar três boas chances no final do primeiro tempo, ambas defendidas por Cech. Donos da casa melhores até aqui.

45+1' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

41' Na cobrança de escanteio, Martial recebe na entrada da área e bate novamente, mas o arqueiro de novo defende. Agora, porém, fica com a bola.

40' QUAAAAASE!!!! Martial recebe na direita, ajeita, abre espaço e chuta para o gol, mas Cech novamente faz a defesa.

38' Elneny bate de fora da área, mas bola sai em linha de fundo sem perigo.

36' CEEEEEEECH!!! Mata recebe na entrada da área, gira e bate cruzado, mas o goleiro se estica para fazer a defesa.

34' Equipes trocam passes quando têm a bola, mas nenhuma criação até então.

30' Carrick toca para De Gea, que, no perigo, tira dalí.

24' CARTÃO AMARELO PARA DARMIAN! Por falta em Walcott.

23' Coquelin arrisca chute de primeira de fora da área, mas bola passa muito por cima do gol.

18' UUUUUHHH!! Levantamento para a área passa por dois jogadores do United, que não conseguem finalizar. Porém, impedimento foi marcado.

14' Pogba aparece pela direita, mas chute cruzado é afastado.

11' United chega com Valencia pela direita, mas cruzamento é negado pela zaga do Arsenal.

9' Naturalmente o jogo dá uma esfriada agora.

6' UUUUUHHHHHH!!! Em alguns toques de cabeça dos jogadores do Arsenal, Sánchez teve a chance de mandar pro gol, mas errou. Jogo começa elétrico!

5' Sánchez arrisca de fora na primeira chegada Gunner, mas, desviada, vai para fora.

4' UUUUUUUUUUUHH!!! Mata cobra falta pela direita, mas bola passa à direita de Cech.

2' Primeiras chegadas no ataque são do United, mas nenhuma de perigo, ainda que levante a torcida.

0' ROLA A BOLA NO OLD TRAFFORD! Os donos da casa dão a saída.

Jogadores estão vindo para o gramado para a cerimônia de entrada!

O Arsenal, por sua vez, vem a campo com: Cech; Jenkinson, Mustafi, Koscielny, Monreal; Coquelin, Elneny; Ramsey, Ozil, Walcott; Sanchez.

Faltando alguns minutos para o início, o United está escalado com: De Gea; Valencia, Jones, Rojo, Darmian; Carrick, Herrera; Mata, Pogba, Martial; Rashford.

O Arsenal, por sua vez, confirmou nesta semana a contusão de Bellerín, jogador fundamental para o time. Além do espanhol, Mertesacker, Pérez, Welbeck, Cazorla e Akpom estão também fora.

Para o confronto, o United não poderá contar com Ibrahimovic, suspenso, e com os machucados James Wilson, Eric Bailly e Smalling.

Jogando no Old Trafford, porém, o clube conseguiu uma vitória após quase 10 anos sem vencer lá, porém foi pela FA Cup, em 2015. Depois dela, conta-se um empate e uma derrota, ambos pela Premier League.

E, se contra o rival de hoje o histórico não é dos melhores, um retrospecto mais recente em clássicos deixa o torcedor mais animado.

A boa fase dos Gunners também passa pela Champions League. Invicto no Grupo A, o time de Wenger lidera a chave já com classificação assegurada para a próxima fase, brigando agora apenas pela liderança com PSG.

Por outro lado, o Arsenal vive um momento melhor, não perdendo pela Premier League desde a estreia para o Liverpool. O time conta com mais sete vitórias e três empates, ocupando a quarta colocação com 24 pontos, mesma pontuação de City, terceiro colocado e a dois do líder Liverpool.

Este jogo, porém, pode ser o divisor de águas para o United, que pode ver numa vitória um renascimento, podendo iniciar uma boa sequência positiva.

Os Red Devils, no histórico recente com os Gunners, leva boa vantagem, visto as grandes vitórias recentes, principalmente na era Sir Alex Ferguson. O escocês iniciou um tabu que já leva uma década de invencibilidade do United jogando em casa pela Premier League.

Até agora, a equipe ocupa a sexta posição na tabela, tendo seis pontos para o quarto colocado, o próprio Arsenal. Vencendo hoje, pode encurtar a diferença.

José Mourinho, que chegou no clube para mudar o panorama que o time vivia nos últimos anos, anda tendo alguma dificuldade para colocar seu esquema em jogo. Isso, porém, leva tempo e certamente essa primeira temporada será de transição.

Os donos da casa, Manchester United, não vivem um bom momento num todo, dado a incosistência que o clube anda vivendo nos últimos jogos.

Bom dia torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o clássico entre Manchester United x Arsenal, pela 12ª rodada da Premier League 2016/17. Jogo começará 10h30, pelo horário de Brasília! Fique conosco!