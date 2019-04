Serge Aurier é impedido de entrar na Inglaterra e desfalca PSG pela Champions League

Além do bom futebol, Serge Aurier ficou conhecido por causa polêmicas fora de campo. Nesta temporada, o lateral busca ficar longe dessas polêmicas, mas até quando ele não quer, elas aparecem. Nesta terça-feira (22), a Inglaterra impediu a entrada do jogador ao país para disputar o jogo contra o Arsenal nesta quarta-feira pela Champions League devido à condenação imposta em setembro por agredir um policial.

Em nota lançada, o Paris Saint-Germain afirmou que, após entregue documentação exigida em 18 de outubro, foi autorizada a entrada do lateral-direito no país três dias depois. Contudo, no dia 16 de novembro acabou sendo revogado pelo Ministro do Interior Britânico, e, após longas conversas e tentativas, finalmente foi negado a entrada do jogador nesta terça-feira.

"O clube argumentou muitas vezes que, uma vez que ele esteja recorrendo legalmente ao ocorrido, ele é então presumidamente inocente [até que se prove o contrário] como todo e qualquer pessoa que apela uma decisão", escreve a nota, que em seguida relata o fato da Uefa também apoiar o PSG nas tentativas de fazer com que o atleta entre em território britânico para defender as cores de seu time, com a intenção de preservar a integridade da competição.

Por fim, o clube entende que a demora para a decisão final tenha sido deplorável, dado a aproximação de sua data com a do jogo, além de achar uma fala de respeito do governo britânico para com a institução francesa.

Em maio deste ano, Serge Aurier e alguns amigos foram parados por policiais na saída de uma boate e, após forte argumentação entre as duas partes, o lateral acabou por atacar verbalmente e agredir os policiais, segundo a condenação. O atleta confirma o atrito, mas nega agressão.

Paris Saint-Germain e Arsenal duelam pela quinta rodada da Champions League nesta quarta-feira. Ambos possuem 10 pontos e agora apenas brigam pela liderança do grupo, visto que já estão classificados às oitavas.