Resultado Celtic x Barcelona Pela Champions League 2016/17 (0-2)

Celtic deu show nas arquibancadas, mas novamente sai derrotado. Ainda tem uma rodada pra buscar vaga na Europa Liga.

O Barça joga o básico, tem em Messi o toque genial pra decidir e carimba a vaga na próxima fase!

93' Acabou!

92' Minuto final.

91' Barça garantindo o primeiro lugar.

90' Mais três minutos.

89' Se o Barça ainda apertar, consegue ampliar.

88' Dembelé recebe na direita, mas o jogo é parado por impedimento.

87' AMARELO, RAKITIC. Agarrou, tomou cartão e pagará suspensão na próxima rodada.

86' AMARELO, ARMSTRONG. Levantou Messi.

85' Reta final de partida.

84' Segue a festa do torcedor do Celtic!

83' NA TRAAAAVE! Avanço pela direita com tabela Sergi e Rakitic. Troca encontrou Messi, que entrou, fintou, ficou de frente, mas deixou Suarez livre. Mas ele deu um tapa e mandou na trave!

82' Minha nossa.... O Messi deu um drible no Brown, que o cara quase foi parar no Lago Ness.

81' Messi buscou lançamento pra Suarez, mas a zaga tirou de cabeça.

80' Trocas de passes, sem pressa e abrindo espaços. Barça dominando o jogo.

79' Celtic parece ter jogado a toalha definitivamente.

78' Suarez tira o cruzamento de primeira, mas errou a força da bola.

77' Os times não têm mais mudanças por fazer.

76' Boa saída de jogo do time visitante, mas Sergi cruzou contra a marcação escocesa. Escanteio.

75' Barça fechadinho em seu campo esperando o contra-ataque.

74' Celtic ainda tenta respirar na partida e busca o ataque.

73' MUDA O BARÇA: Neymar sai muito vaiado e entra Turan.

72' MUDA O BARÇA: Marlon na vaga de Piqué.

71' MUDA O CELTIC: Roberts entra e sai McGregor.

70' AMARELOS, NEYMAR E LUSTIG. Entrada por trás do brasileiro e o rival foi tirar satisfação.

69' Luzes, lanternas, celulares, vozes... Sensacional a festa em Glasgow.

68' É espetacular a festa no Celtic Park!

67' PRA FOOORA! Neymar arrancando como nunca, enfiada pra Messi, que domina, bate de direita e a bola risca o pé da trave direita e sai.

66' A festa do torcedor do Celtic é imparável.

65' MUDA O BARÇA: Digne na vaga de Jordi Alba.

64' Cabeça com cabeça entre Piqué e Dembelé. Jogo parado;

63' MUDA O CELTIC: Rogic sai e entra Bitton.

62' AMARELO, SERGI ROBERTO. Carrinho lateral próxima a área. Chance de mini escanteio ao Celtic.

61' Discussão entre Neymar e Lustig. Reclama de uma entrada mais pesada.

60' Momento mais tranquilo do time do Barça. Troca passes sem grande busca ao ataque.

59' Sergi Roberto acabou de fazer fila e levantar a torcida espanhola. Bom jogo dele.

58' Só nessa temporada, Messi já meteu cinco gols contra o Celtic.

57' DECIDINDO! Pênalti seco, forte, rasteiro, no meio! Messi, sobrando!

56' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LIONEO MESSI, DO BARÇA!

55' PÊNALTI! Suarez recebe na direita, faz o giro e é agarrado. Penal claro.

54' É impressionante o quanto Messi facilita o jogo do Barça.

53' DEMBELE???????? Cruzamento da esquerda, ele apareceu livre, debaixo do gol, de frente, testou muito fraco e Stegen apenas segurou.

52' Do lado do Celtic, Dembele é o grande destaque.

51' Suarez ainda sem grande participação, apesar de tido algumas chances.

50' Neymar faz o desafogo pela esquerda, com apoio de Alba.

49' André Gomes muito sonolento na partida.

48' Celtic adianta a marcação e novamente quebra a saída do Barça.

47' TER STEGEN! Foi a vez da zaga catalã entregar a rapadura, mas o chute saiu fraquinho, fácil pro goleiro.

46' Passe errado na saída do Celtic e quase Messi sai cara-a-cara com o gol.

45' Começa a segunda etapa.

MUDA O CELTIC: Sinclair sai e entra Forest.

Equipes retornam para a segunda etapa.

A segunda etapa promete. Teremos mais show do Barcelona?

Celtic começou com tudo, apertando, mas caiu de ritmo e cedeu campo e espaço. Quase não finalizou.

O Barça dominou, tem em Messi o seu maestro e ele decidiu na hora de marcar o gol.

46' Acabou.

45' Minuto final.

44' E teremos apenas um minuto.

43' Todo ataque do Barça precisa passar pelo pé do Messi. Destruindo.

42' AMARELO, ALBA. Matou contra-ataque.

41' MINHA MÃE DO CÉU, QUE DEFESA DO GORDON! Messi recebe na direita, deixa o zagueiro pra trás e cruza na cabeça do Suarez. Ele chegou no peixinho, voando, atirando e Gordon fez um milagre impressionante!

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Messi caindo por todos os setores do campo. Impressionante.

38' Ataque rápido do Celtic, Dembele avança, corre contra a zaga, mas Mascherano foi monstruoso no corte.

37' Barça cadencia a partida. Troca passes no meio-campo.

36' STEGEN... Dembele puxa pra perna direita, tem espaço, bate colocado e o goleiro pegou, soltou e pegou de novo. Quase um peru.

35' RAPAZ... Lustig entregou rapadura pra Messi, Neymar roubou, poderia chutar, mas tocou pra Suarez, que não esperava e dormiu no ponto.

34' Messi liga Neymar, mas o passe sai nas costas do brasileiro.

33' Sviatchenko e Suarez. Briga de dois mundos, mas o jogador local se deu melhor.

32' Torcida vaia Suarez, que tentou cavar uma faltinha.

31' Celtic não alivia na marcação e comete muitas faltas.

30' Suarez tenta cavar uma falta e o juizão mandou ele se levantar.

29' Setor esquerdo do Barça acabando com o jogo. Neymar e Alba muito ativos.

28' Celtic sentiu o gol. Não consegue encontrar o time culé.

27' Messi já tem oito gols nessa edição. E Neymar com sete passes.

26' Barça carimbando a classificação para a próxima fase.

25' Festa espanhola na Escócia!

24' AMARELO, SVIATCHENKO. Só para o Messi na base do puxão.

23' O MELHOR DO MUNDO! O Barça tentou pela direita, mas a bola passou e sobrou com Neymar, pela meia-esquerda. O brasileiro deu uma cavadinha monstra pra entrada de Messi. A bola caiu e Messi deu uma chicotada para abrir o placar!

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LIONEL MESSI, DO BARÇA!

21' GOOORDON! Neymar bateu o escanteio bem estranho, André Gomes desviou todo torto e Gordon pegou no susto!

20' Jordi Alba muito acionado pela esquerda. É o desafogo.

19' Jogo muito legal nesse começo.

18' FOOOORA! Lindo lance do Barça, jogando no pé, sempre com Messi, que achou Alba, que mandou na cabeça de Rakitic. Ele testou e Messi completou, mas por cima do gol.

17' Neymar muito afim de jogo nesse começo. Precisa de mais Suarez.

16' Celtic sempre querendo sair rápido e contra-ataque.

15' Messi é quem começa as jogadas como meia-armador.

14' FOOORA! Messi começa a jogada, enfia pra Alba, que devolve e o camisa 10 bate de primeira. A bola passou perigosa em linha de fundo.

13' Dificuldades do time catalão em sair jogando, mas quando consegue...

12' Celtic aperta a saída de bola do Barça.

11' Celtic chega com Dembele, mas atacante estava em claro impedimento.

10' PECADO! Troca de passes do Barça e Busquets enfia para Messi, mas ele não dominou e perdeu enorme chance!

9' QUAASE! Messi pra Neymar, que devolve de calcanhar, mas o argentino é travado no chute. A bola sobe e Suarez quase marca debaixo do gol.

8' Messi coloca a mão no tornozelo direito e preocupa o torcedor.

7' As arquibancas não param um minuto!

6' Chegada do Celtic pela esquerda, mas Mascherano desvia em escanteio.

5' Muito frio, mas os jogadores conseguem se soltar na partida.

4' Barça troca passes e domina a bola. Celtic corre atrás.

3' Primeira chegada de Neymar pela esquerda, mas passe pra Rakitic foi cortado.

2' Celtic corre pra marcar e o Barça tenta se impor.

1' A festa da torcida é gigante no Celtic Park.

0' Começou!

Barça com camisa listrada em azul e grená, calção e meias azuis.

Celtic com camisa branca com listras verdes na horizontal, calção e meias brancas.

Ajustes finais para o começo do jogo.

Daniele Orsato, da Itália, é o juiz da partida.

A festa é enorme e os times se cumprimentam.

Sobe o hino da Champions. Delírio na Escócia.

Equipes sobem para o gramado. Momento do protocolo oficial.

Clima enorme no Celtic Park. É decisão para o time da casa que encara apenas um tal de Barcelona.

Sooooooobe o volume da torcida para "You Will Never Walk Alone". É de arrepiar. Impressionante!

O público chega e os dois times trabalham no gramado do Celtic Park.

Muito frio, já quase na casa da temperatura negativa na Escócia.

Celtic com Gordon; Lustig, Simunovic, Sviatchenko, Izaguirre; Armstrong, Brown, McGregor, Rogic, Sinclair; Dembelé. Técnico: Brendan Rogers.

O Barça terá Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Rakitic, André Gomes; Messi, Neymar, Suarez. Técnico: Luis Enrique.

Equipes presentes no Celtic Park. As escalações já saíram.

A partida será no Celtic Park, onde em 2012 um embate histórico aconteceu. Naquela noite, o Barça chutou mais de 30 vezes, mas marcou apenas um gol, enquanto o Celtic chutou menos de cinco e meteu duas caixas.

Fique de olho Celtic x Barcelona: Kolo Toure, zagueiro: Experiente, o defensor empresta sua qualidade e técnica para ajeitar a defesa do time escocês.

Fique de olho: Lionel Messi, atacante: Ele dispensa apresentação e retorna com fome de gols para decidir novamente.

A sapecada foi simplesmente de 7 a 0, com direito até a defesa de pênalti de Ter Stagen.

No jogo de ida, o Barça não tomou conhecimento e aplicou uma sapatada com show de Lionel Messi.

Para esse jogo de logo mais, o treinador Luis Enrique terá os retornos de Lionel Messi e Suarez. O argentino passou mal antes do jogo de sábado, enquanto o uruguaio pagou suspensão por cartão amarelo.

Já na temporada, o Barça não consegue se impor. No último fim de semana, o time recebeu o Málaga no Camp Nou e sem Messi e Suarez, apenas empatou sem gols e viu o Real se distanciar na liderança.

O Barça vive altos e baixos. Após encarar o Manchester City, na Inglaterra, cheio de desfalques, a equipe tomou a virada e conheceu a primeira derrota. Mas o time lidera a chave.

Na rodada passada, o time verde e branco encarou o Borussia Monchengladbach e não conseguiu um bom resultado, matando, praticamente, as suas chances de avançar à próxima fase.

E na tarde desta quarta-feira, a bola rola no campeonato interclubes mais importante da Europa. Na Escócia, o Celtic recebe o todo poderoso Barcelona pela penúltima rodada da fase de grupos da Uefa Champions League.

