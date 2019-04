Roma goleia Viktoria Plzen e garante classificação a próxima fase da UEL

Partida válida pela 5ª rodada do Grupo E da UEFA Europa League, no estádio Olímpico de Roma (Itália).

INCIDENCIAS : Partida válida pela 5ª rodada do Grupo E da UEFA Europa League, no estádio Olímpico de Roma (Itália).

Nesta quinta-feira (24), a Roma goleou o Viktoria Plzen por 4 a 1, com show de Dzeko, que marcou três gols, e Perotti, que marcou um gol de placa, e garantiu sua classificação para a próxima fase da Uefa Europa League. Zeman marcou o gol dos tchecos, insuficiente para evitar a eliminação da competição. Com a vitória, os italianos também garantiram a liderança do grupo.

Com o resultado, a Roma garantiu a classificação e a liderança do grupo, com 11 pontos, enquanto o Viktoria Plzen está na lanterna, e já eliminado, com 3 pontos. Ambos ainda voltarão a campo pela Uefa Europa League no dia 8 de dezembro, a Roma visitará o Astra Ploiesti na Romênia, enquanto o Plzen receberá o Austria Vienna em casa. Romenos e austríacos brigam pela classificação com o segundo lugar do grupo, que atualmente pertence ao Astra, que nesta rodada venceu fora de casa o Austria Vienna por 2 a 1.

Ambos voltam a campo pelos seus campeonatos locais no domingo (27), a Roma, vice-líder da Serie A, receberá o Pescara em casa, enquanto o Viktoria Plzen, também em casa, receberá o Brno pelo campeonato local, disposto a defender sua liderança no torneio.

Roma domina, marca, mas sofre o empate

A Roma já atacava desde o início do jogo. E logo na primeira grande chance, aos 11 minutos, Dzeko, em bela jogada individual, deixou o zagueiro sentado, e bateu quase sem ângulo, na gaveta, sem chances para Kozacik, e abriu o placar para os italianos.

Os romanistas continuavam a atacar: aos 15 minutos, outra chance para Dzeko, mas dessa vez o chute foi bem defendido por Kozacik. Quem não faz, toma. E três minutos depois, aos 18, o Plzen empata, em jogada pela direita, Kovarik cruzou e Zeman tocou pra deixar tudo igual para os tchecos.

Os giallorossi voltariam a atacar aos poucos, e aos 30 minutos, a melhor chance da Roma após o gol aconteceu quando em bom contra-ataque puxado por Nainggolan, ele lançou Salah, mas o egípcio chutou nas mãos do goleiro. O placar terminaria empatado na primeira etapa.

Roma abre vantagem e garante classificação na segunda etapa

Os italianos já voltariam com tudo na segunda etapa, e logo aos cinco minutos, após falta sofrida por Iturbe, Paredes cobrou, e a bola bateu com força no travessão. Dois minutos depois, aos 7, nova chance romanista com Salah, que dentro da área chutou nas mãos de Kozacik. A pressão romanista continuou, e finalmente, aos 15 minutos, fez o time da casa voltar a ter vantagem no marcador: Rüdiger cruzou muito bem e Dzeko subiu mais que todo mundo para fuzilar de cabeça, sem chances para o goleiro.

A melhor chance dos visitantes foi só aos 28 minutos, quando Duris entra com facilidade na defesa e dispara a bola a meia distância. A finalização vai no rumo do alto do gol mas é defendida pelo goleiro Alisson. A resposta da Roma veio minutos depois, aos 35 minutos, quando em jogada individual pela esquerda, Perotti vê o goleiro adiantado e toca de letra por cobertura. Um golaço para ampliar a vantagem dos italianos.

Vantagem que garantiria a classificação, que seria assegurada aos 43 minutos, quando Perotti, endiabrado, invadiu a área e tocou para trás. Dzeko chutou bem, entre as pernas do goleiro e fez seu terceiro no jogo, fechando o placar e a classificação para os romanistas, que com os resultados do grupo, tem não só a classificação como a liderança do grupo assegurada.