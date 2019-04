Mourinho elogia Mkhitaryan, mas pondera: "Precisa atuar assim na Premier League"

A goleada por 4 a 0 diante do Feyenoord nesta quinta-feira (24) rendeu boas noções e percepções do que o Manchester United de José Mourinho é capaz de fazer. São duas atuações em sequência que dão esperança aos torcedores: o empate com o Arsenal na última rodada da Premier League e agora o resultado positivo na Uefa Europa League.

No embate deste meio de semana, Mkhitaryan retornou ao time titular, teve boa atuação e afirmou que deseja um novo 'começo' com a camisa do United. O bom desempenho do armênio rendeu elogios de Mourinho após o confronto.

"A boa partida feita por ele diante do Feyenoord o dá o direito de acreditar que pode ser titular nos próximos compromissos. Mkhi é um jogador extremamente inteligente e a capacidade de ler o jogo de forma brilhante", destacou o português.

Estatisticamente falando, Mkhi permaneceu em campo por 82 minutos, quando foi substitúido. No total, foram seis finalizações, três passes para finalização e 85,5% de passes certos. Coordenou as ações ofensivas ao lado de Juan Mata.

Mourinho ainda enfatizou a importância de Mkhi estar confiante, mas ponderou a animação. "Agora ele precisa repetir essa atuação na Premier League com um maior desempenho físico e uma performance mais agressiva. A Premier League é diferente", reiterou. "É apenas disso que ele precisa. Sabemos de sua qualidade, sabemos porque o contratamos e sabemos que Mkhi possui um altíssimo nível de qualidade técnica", complementou o comandante português.

Voltando suas atenções à liga doméstica, o United recebe o West Ham no Old Trafford em confronto válido pela 13ª rodada do campeonato inglês. O confronto ocorre neste domingo (27) às 14h30 (horário de Brasília).