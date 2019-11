Exames detectam lesão no tornozelo direito e Coutinho fica de fora por seis semanas

Quando Philippe Coutinho deixou os gramados de Anfield por lesão na vitória diante do Sunderland no último sábado (26), a torcida do atual vice-líder da Premier League demonstrou enorme preocupação com a gravidade do incidente. Nesta segunda-feira (28), o brasileiro realizou exames e foi detectada lesão no tornozelo direito, deixando o principal jogador dos Reds de fora em um período de cinco a seis semanas.

Na coletiva de imprensa após o triunfo da última rodada, Jurgen Klopp demonstrou otimismo em relação ao período que Coutinho ficaria ausente. Porém, a preocupação agora é com os jogos que o camisa 10 perderá durante o tempo de recuperação.

A expectativa é que o brasileiro retorne em janeiro. Até lá, ficará ausente de confrontos decisivos como o Merseyside Derby - clássico diante do Everton no dia 19 de dezembro em Goodison Park, além do duelo diante do Manchester City no dia 31 do mesmo mês, desta vez em Anfield.

Confira o momento da lesão de Coutinho:

O brasileiro levou a pior em uma dividida no primeiro tempo com Didier Ndong, onde Coutinho acabou chutando o pé do adversário e saiu de campo de maca, demonstrando grande preocupação. A expectativa do retorno do brasileiro é logo no clássico diante do Manchester United no dia 15 de janeiro em Old Trafford.

O Liverpool volta a campo nesta terça-feira (29) quando enfrenta o Leeds United pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa; o duelo ocorre em Anfield a partir das 17h45 (horário de Brasília).