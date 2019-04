Semifinais da Copa da Liga Inglesa são sorteadas, e confronto entre Liverpool e Saints se destaca

Os últimos classificados para as semifinais da Copa da Liga Inglesa, ou EFL Cup, foram definidos nessa quarta-feira (30), com as vitórias de Southampton e Manchester United sobre Arsenal e West Ham, respectivamente. Já na última terça-feira, Liverpool e Hull City alcançaram a classificação, após derrotarem as equipes do Leeds United e do Newcastle, nesta ordem. Depois do fim das partidas dessa quarta-feira, os confrontos das semifinais foram sorteados.

Os duelos das semifinais serão Liverpool x Southampton e Manchester United x Hull City, em jogos disputados nos dias 9 e 23 de janeiro do próximo ano. Times como Chelsea, Manchester City, atual campeão da competição, e Arsenal, eliminado nesta quarta-feira, não estarão presentes nas semifinais, logo abrindo caminho para Liverpool e Manchester United, que surgem como grandes favoritos ao título, inclusive como possível e provável final do torneio.

Há pouco mais de dez dias, no último dia 19, o Liverpool visitou os Saints e o embate terminou empatado em 0 a 0, em jogo disputado no St Mary's Stadium. O duelo pelas semifinais ocorrerá em duas partidas, inicialmente no St Mary’s, tendo os Reds a oportunidade de decidir a classificação dentro de seus domínios, em Anfield Road.

Já o Manchester United enfrentará o Hull City e decidirá a vaga na final longe de Old Trafford. Nessa temporada, os Red Devils enfrentaram a equipe treinada por Mike Phelan na terceira rodada da Premier League e a derrotou por 1 a 0, com gol marcado por Rashford. Os Tigers ocupam a 18ª posição do Campeonato Inglês e ocupam a zona de rebaixamento com apenas 11 pontos conquistados.

As partidas de Liverpool e Manchester United, que garantiram as classificações dos times às semifinais, foram marcadas por homenagens às vítimas do acidente envolvendo o avião que levava os jogadores da Chapecoense, ocorrido na última terça-feira. O United também foi vítima de um acidente áereo, no século passado, especificamente em 1958, quando boa parte do elenco do clube também faleceu.