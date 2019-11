Fator Iniesta: volta do craque espanhol aumenta as chances de vitória do Barça

Pressionado pelo empate com a Real Sociedad na última rodada da Liga e vendo o rival, Real Madrid, na liderança isolada na competição, o Barcelona chega para "Él Clásico" mais pressionado do que nunca. No entanto, a volta de Andrés Iniesta à equipe trás esperanças ao torcedor catalão.

Andrés desfalcava a equipe blaugrana desde o dia 22 de outubro quando, em partida contra o Valencia, teve uma ruptura parcial do ligamento do joelho direito. O meia, já 100% recuperado fisicamente, teve seu tratamento acelerado devido a importância deste clássico para as pretensões da equipe na temporada.

Seu antigo companheiro, Xavi Hernandéz, comentou o retorno de Iniesta ao time titular e evidenciou a importância do craque espanhol: "Iniesta dará pausa e controle ao Barça". Ou seja, com Iniesta no meio campo, a equipe azulgrana ganhará mais minutos com a bola nos pés, essenciais contra um Real de altíssima intensidade. Além disso, a sua genialidade é outro ponto positivo.

Contra o Real Madrid, Iniesta já proporcionou diversos momentos de felicidade ao torcedor catalão. De assistências à gols decisivos, os números evidenciam a importância do meia para o sucesso blaugrana contra o Real Madrid. Confira um dos golaços marcados por Iniesta em partida contra o Real Madrid, na ocasião, em partida válida pela segunda rodada da La Liga disputada no dia 21/11/2015.

Com o seu retorno, espera-se que o Barça volte a ter a mesma intensidade do início de temporada uma vez que foi evidente a queda no rendimento da equipe durante o período em que o camisa número 6 esteve entregue ao departamento médico. O "Mr. Clásico", como apelidou o períodico espanhol Mundo Deportivo, será peça fundamental para enfrentar a poderosa defesa merengue.

Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste sábado (03) no Camp Nou e você confere todos os detalhes deste jogão aqui na VAVEL.com