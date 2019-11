Resultado Barcelona x Real Madrid no Campeonato Espanhol 2016/17 (1-1)

Um grande abraço e até lá!

Barça teve tudo pra matar o jogo, mas vacilou demais na finalização. Agora precisa correr atrás novamente.

O Real empata na bacia das almas, consegue manter a vantagem e segue líder com folga de seis pontos para o rival.

93' Acabou!

92' LÁ E CÁ! Falta de Modric da esquerda, Sergio Ramos surge no meio da área, testa e manda no canto do goleiro!

91' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SERGIO RAMOS, DO REAL MADRID!

90' AMARELO, MASCHERANO. Por reclamação.

89' AAAALBA! Marcelo cruza da esquerda, Cristiano sobe sozinho, mas testou contra Jordi Alba, que mandou em escanteio.

88' MUDA O BARÇA: Denis Suarez entra e sai Neymar.

87' FORA! Vazquez cruza da direita, Sergio Ramos apareceu no ataque, testou, mas mandou por cima.

86' MUDA O REAL: Kovacic sai e entra Mariano.

85' Reta final de jogo.

84' Real tenta por pressão nesse finalzinho.

83' AMARELO, BUSQUETS. Carrinho matando ataque do Real.

82' A monstruosidade de partida que já faz Iniesta na sua volta aos gramados...

81' PRA FOOOORA! Passe monstruoso de Iniesta pra Messi, mas o chute cruzado saiu raspaaaaaaando a trave de Navas.

80' E o juiz seeeegue totalmente perdido, invertendo lances bobos.

79' AMARELO, CARVAJAL. Levantou Neymar.

78' Modric apareceu na área pra finalizar, mas foi travado por Piqué.

77' MUDA O BARÇA: Sai André Gomes e entra Arda Turan.

76' MUDA O REAL: Benzema sai e entra Ascensio.

75' E maaaaais um escanteio para o Real. Já foram mais de 7.

74' AMARELO, SUAREZ. Cometeu falta no ataque, mas reclamou muito.

73' Carvajal escapa bem pela direita e descola escanteio ao Madrid.

72' Neymar tenta trabalhar com Suarez e Messi, mas errou o passe.

71' TRAVAAADO! Neymar pra Messi que devolve na medida. O brasileiro arrisca, mas a zaga chegou por baixo pra salvar!

70' Barça tenta ter a posse, girar, ganhar espaço. Torcida aplaude.

69' SAAAALVA! Gomes pra Iniesta na canhota. Ele fuzilou de canhota e Carvajal desviou na hora certa. A bola foi na rede do lado de fora. Escanteio.

68' Real sentiu demais o gol. Mas jogo está longe da decisão!

67' NO TRAVESSÃÃÃÃO! Jogadaça do Barça desde a saída de bola. Iniesta rola pra Neymar, no mano contra Carvajal e deixou o lateral sem pai e nem mãe. Um tapa cruzado e jogou no travessão e subiu!

66' Zidane solta Kovacic e Modric. Casemiro mais na frente da zaga.

65' MUDA O REAL: Casemiro entra e sai Isco.

64' Barça muda sua postura de ataque. Messi joga mais centralizado e Suarez aberto na direita.

63' Outro jogo muito fraco de André Gomes.

62' Ataque do Barça, mas Suarez vacilou na hora do passe final. Precipitado no cruzamento.

61' Quem também grande jogo é Sergio Busquets.

60' E Iniesta já está com a faixa de capitão. Moral...

59' Don Andrés Iniesta retorna aos gramados após lesão no joelho.

58' MUDA O BARÇA: Rakitic sai e entra Iniesta.

57' AAALBA! Enfiada de Kovacic, Benzema surgiu livre, mas demorou uma década para girar e foi desarmado.

56' A ver a postura dos dois times. Barça ainda não tomou virada.

55' NAAVAS! Messi enfia para Suarez e o goleiro foi corajoso pra ir nos pés do uruguaio.

54' Marcelo tenta dois cruzamentos e os dois param em Sergi Roberto.

53' Explode o Camp Nou! Festa total! Suarez e Messi artilheiros!

52' NA MEDIDA! Neymar bate a falta, Suarez sobe livre debaixo do gol e abre o placar!

51' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LUIS SUAREZ, DO BAAAARÇA!

50' Neymar apanha de Varane. Mini escanteio para o Barça.

49' Agora quem foi fominha foi CR, que preferiu isolar ao toque pra área.

48' Messi foi fominha e tinha Rakitic livre pela direita. Grande chance perdida.

47' Suarez tentou fazer o pivô pelo meio da zaga, mas foi desarmado facilmente.

46' Barça precisa demais da vitória para diminuir a vantagem. A derrota quase mata as chance de título.

45' Sem mudanças, a bola rola no Camp Nou.

Equipes retornam para a segunda etapa.

O segundo tempo promete demais.

Real conseguir ser mais agudo por ter mais qualidade no meio. Modric faz um jogaço.

Jogo muito equilibrado, com erros de arbitragens dos dois lados, mas poucas emoções.

45' Fim de papo.

44' Um primeiro tempo perfeito de Luka Modric.

43' PIQUÉÉÉ! Benzema leva na diagonal, cruza forte e o zagueiro desviou quaaase mandando contra o patrimônio.

42' Replay mostra o lance anterior e realmente Carvajal estava com o braço aberto. Juiz errou.

41' Alba lança Suarez, que desvia a bola, mas Navas sai tranquilo do gol.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Torcida tenta acordar o time do Barça.

38' Maaaais uma reclamação de pênalti de Alba, mas o juiz deu apenas escanteio.

37' STEGEN! Cristiano avança pelo meio, escapa de dois marcadores, chuta de bico e o goleiro pega firme.

36' STEGEN! Cristiano avança com liberdade pela esquerda, traz pra área, chuta de canhota e Stegen confere e manda em escanteio.

35' Real cadenciando o jogo, mas é mais agudo no ataque.

34' Entrada dura de Carvajal em Neymar. Pedidos de amarelo ao lateral do Real.

33' Messi voltando muito pra organizar as jogadas de meio.

32' Passagem de Marcelo, mas Piqué divide e sobra pra Stegen.

31' Mais um cruzamento do Real e Cristiano dá lindo carrinho em Benzema.

30' Juiz extremamente confuso. Jogadores bravos.

29' Jogo muito fraco até aqui. Muita disposição e pouca emoção.

28' AMARELO, NEYMAR. Suspenso da próxima rodada.

27' Jogadores escorregando muito no gramado do Camp Nou.

26' Muitas faltas, discussão, divididas. Não há moleza.

25' Erro infantil de Sergio Ramos quase comprometendo a zaga merengue.

24' Suarez consegue arrumar escanteio. Uruguaio muito pilhado.

23' Real tenta se impor, mas aposta muito nos cruzamentos.

22' Juizão se complicando totalmente na partida.

21' Barça tentava outro contra-ataque e Ramos agarrou Suare, mas o juiz deu vantagem e não deu cartão.

20' TRAVAAADO! Busquets aciona Neymar em velocidade. Ele cruza pra trás e Suarez já gira batendo. Varane salvou!

19' Jogo muito estudado, respeitado. Os dois times muito táticos.

18' NAVAS! Messi bateu, mas foi fraca e Navas pegou firme.

17' Messi e Neymar na bola.

16' É frontal, de frente para Navas. Expectativa enorme.

15' Messi escapa de Modric, toma o rapa e o juiz marca a falta.

14' Real adianta o time. Barça tenta manter o controle.

13' Agora foi Messi quem reclamou de toque de mão na entrada da área. Juiz ignorou.

12' O que já teve de reclamação contra a arbitragem... Dos dois lados.

11' AMARELO, ISCO. Puxou Neymar claramente.

10' IMPEDIDO! Seria um contra-ataque fulminante, mas Suarez estava impedido.

9' Agora foi a vez de Marcelo tirar o cruzamento da esquerda e Rakitic mandar em escanteio.

8' Na batida, Piqué desviou, mas a zaga do Real afastou o perigo.

7' QUAAAASE! Chegada do Barça envolvente, entrando com Messi e passagem de Neymar, mas o brasileiro escorregou. Ele levantou, Sergi bateu cruzado e Ramos afastou. Escanteio.

6' Real preso no seu campo, não adianta a marcação.

5' Barça tentou chegou com Messi ajeitando de cabeça pra Neymar, mas o passe foi forte demais.

4' Aos pouco o time catalão tenta ter o controle da bola.

3' Barça tentou sair pela direita, mas Rakitic não alcançaria nem com um torpedo.

2' Começo mordido, brigado, disputado.

1' Vazquez tenta primeira descida, Mascherano desarma e reclamam de pênalti.

0' O CLÁSSICO COMEÇOU!

Barça com camisa listrada em azul e grená, calção e meias azuis.

Real todo de branco.

Vamos ao jogo!

Sensacional a homenagem. Jogadores misturado, uma faixa de força e enorme respeito às vítimas.

Um mosaico montado com "Força Barça" e uma bandeira "Bem vindo à República da Catalunha".

Os times entram e a torcida recepciona com uma festa impressionante!

Os times se preparam na boca do túnel de acesso. Em instantes a festa na Espanha.

Camp Nou extremamente lotado. Clássico importante pela frente.

A torcida lota, faz barulho e promete fazer homenagens ao time da Chapecoense.

Barça com Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Rakitic, André Gomes; Messi, Neymar, Suarez. Técnico: Luis Enrique.

O time merengue terá Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Kovacic, Isco, Modric; Vazquez, Benzema, Cristiano. Técnico: Zidane.

Real escalado!

O time do Barcelona chegou ao Camp Nou. E Neymar entrou com uma camisa da Chapecoense.

No finalzinho da partida, Cristiano Ronaldo marcou e deu a vitória ao time merengue.

O último encontro entre os dois times aconteceu no meio deste ano. No jogo da volta pela Liga 15/16, o Camp Nou viu o Real virar pra cima do Barça.