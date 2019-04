Embalado pela goleada na Copa do Rei, Atlético de Madrid recebe Espanyol no Calderón

Neste sábado (03), em meio à rodada de El Clásico, o Atlético de Madrid recebe o Espanyol no Vicente Calderón em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/17. A partida é de suma importância aos colcheneros que visam subir na tabela e encostar nos líderes; O Espanyol, por sua vez, deseja manter sua sequência invicta e seguir subindo na tabela.

O Atlético é, atualmente, o 4º colocado na Liga tendo a sua frente apenas o líder Real, o vice-líder Barcelona e o terceiro colocado Sevilla. Os colchoneros, que ainda se recuperam do péssimo início de campeonato, apostam no já obtido entrosamento de seus atletas para somar mais três pontos na busca pelas primeiras posições.

Já o time catalão, ocupa a 12ª posição e segue em sua ascenção rumo à primeira página da tabela. Apesar de um início de temporada ruim, atualmente o Espanyol é a equipe mais efetiva da Espanha e a terceira da Europa no quesito finalizações, o que demonstra a evolução dos comandados de Quique Flores.

Simeone mantém o foco no Espanyol e dispensa questionamentos sobre o clássico

O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira no centro de treinamentos do clube. Como de praxe em suas coletivas, o treinador argentino preferiu manter o seu foco em seu adversário direto e evitou tecer comentários a respeito do clássico entre Barça e Real, a ser disputado também neste sábado.

Ainda em clima de derby, Simeone assumiu que a derrota no clássico frente ao Real Madrid serviu como ponto de reflexão para a equipe. Ademais, o treinador afirmou que apesar disso, o ritmo e a qualidade da equipe segue aumentando desde a partida em questão. Cholo ainda comentou a vitória pela Copa do Rey no meio de semana, competição a qual o mesmo deixou claro que não admite perder.

Quando questionado sobre Quique Flores (treinador do Atlético entre 2009 e 2011), afirmou: "Quique trouxe coisas muito importantes ao clube, não era fácil aquele momento em que o clube não ganhava títulos. Nos posicionou em um lugar espetacular, me lembro de ter ido ver a final de Mônaco (Supercopa da UEFA de 2010) como um torcedor. Foi uma alegria muito grande, seu trabalho foi muito bom. Já no Espanyol, começou com dificuldades defensivas que já estão mais equilibradas agora" - declarou Cholo.

E desta forma, focando apenas em seu adversário deste sábado, o Atléti espera vencer e retomar a sua sequência de vitórias, visando o topo da tabela. Para isso, entrará em campo com: Oblak; Juanfran, Giménez, Godín, Filipe Luís; Koke, Gabi, Tiago, Carrasco; Gameiro e Griezmann

Flores: "É um jogo mais de evitar do que de propor"

O treinador do Espanyol, Quique Sánchez Flores, também reuniu jornalistas em sua coletiva. O treinador, nascido em Madrid, comentou sobre o desafio de sua equipe ao encarar o Atléti no Vicente Calderón, além disso, rasgou elogios ao seu elenco e bravou: "É a equipe que melhor coopera no mundo"

Quando questionado sobre as opções de sua equipe, afirmou: "Sabemos que é um campo muito complicado e uma equipe muito competitiva. Eles fazem tudo ficar muito difícil e isso nos exigirá um nível muito alto. No entanto, diante das dificuldades, temos que nos superar e encontrar a nossa melhor versão" - afirmou Quique que evidenciou a sua estratégia defensiva.

Na visão do treinador, em um campo difícil e de muita pressão, o ideal é que o time se preocupe mais em evitar as chances de gols do adversário do que em propor jogo, o que abre espaço aos contra-ataques do adversário. Quique deixou claro que o time com a melhor estratégia, certamente levará vantagem.

Para a partida, Quique - assim como Simeone - não terá dificuldades para escalar sua equipe que deverá ir ao Vicente Calderón com: Diego López; Sánchez, David López, Reyes, Martín; Piatti, Jurado, Javi Fuego, Hernán; Moreno e Baptistão