Necessitando de empate para se classificar, United visita Zorya Luhansk pela Europa League

INCIDENCIAS : Partida válida pela sexta rodada do grupo A da Uefa Europa League, a ser disputada no Chornomorets Stadium.

Há duas semanas, o Manchester United goleou a equipe do Feynoord por 4 a 0, em partida válida pela quinta rodada do grupo A da Uefa Europa League, e aproximou-se da classificação a próxima fase da competição europeia. Para garantir esta classificação, os comandados de Mourinho visitam os ucranianos do Zorya Luhansk, nesta quinta-feira (8), às 16h (Horário de Brasília), no Chornomorets Stadium. No primeiro turno, os Red Devils derrotaram o Zorya por 1 a 0, com gol de Ibrahimovic.

No último domingo (4), o United visitou o time do Everton, em duelo válido pela 14ª rodada da Premier League, e após estar vencendo por 1 a 0, sofreu o empate aos 43 minutos da segunda etapa e deixou mais uma vitória escapar no final da partida. Enquanto a equipe de Luhansk, que joga na cidade de Odessa, foi derrotada pelo Dnipro por 3 a 2, no último sábado (3).

Já eliminado da competição, Zorya recebe United para cumprir tabela

O time treinado por Yuriy Verbydub tem dois pontos conquistados, logo tem dois empates no torneio. Os placares iguais foram diante de Fenerbahçe na estreia, por 1 a 1, e Feynoord, também por 1 a 1, na quarta rodada, a primeira do returno e está na lanterna do grupo A. O Zorya ocupa a terceira colocação do Campeonato Ucraniano, com 31 pontos conquistados, atrás de Shakhtar Donetsk, que tem 47 pontos, e Dynamo de Kiev, que já conquistou 37.

A partida contra o Manchester United, para os ucranianos, será apenas para cumprir tabela, visto que o time de Luhansk não tem chances de classificação e encontra-se em situação totalmente contrária a dos seus adversários. Até por não valer mais de nada, o técnico Verbydub pode mandar a campo uma equipe alternativa, facilitando a situação dos visitantes.

Precisando apenas de empate, United vai até Ucrânia em busca de vitória

A equipe de José Mourinho tem nove pontos, tendo vencido os outros três times do grupo dentro de Old Trafford. Goleando Fenerbahçe, por 4 a 1, e Feynoord, por 4 a 0, e derrotando o próprio Zorya por 1 a 0. Com um empate na Ucrânia, os Red Devils avançam a próxima fase da competição europeia, no entanto em caso de vitória pode chegar a liderança do grupo A.

Os turcos do Fenerbahçe lideram o grupo com dez pontos e um gol de saldo. Se o United empatar na Ucrânia chega aos mesmos dez pontos e dentro dessa possibilidade se o Feynoord derrotar os turcos também chegam a dez pontos, mas como tem saldo de menos três gols, o time de Van Persie poderia se classificar na segunda posição. Enfim, são muitas possibilidades, o certo é o seguinte: em caso de empate no Chornomorets Stadium, os Red Devils alcançam a fase seguinte.

Para a partida decisiva, Mourinho deve fazer algumas alterações em relação ao time que empatou com o Everton do último domingo. As mudanças também podem ser fundamentadas pelo importante confronto do próximo domingo pela Premier League, contra o Tottenham. Nomes como Chris Smalling e Luke Shaw provavelmente não estarão disponíveis para o treinador português, enquanto Bastian Schweinsteiger é baixa confirmada, pois não está inscrito na Europa League, além de Antonio Valencia, Matteo Darmian, Michael Carrick, Depay e Schneiderlin, que ficaram em Manchester. Já o zagueiro Eric Bailly poderá começar o jogo no time titular.

Sobre o jogo importante para o futuro do seu time na temporada, Mourinho falou: “Sabemos que é uma partida crucial para nós, se perdermos o jogo, podemos estar fora e não queremos sair, queremos continuar na competição. Mas eles têm um jogo para jogar e eu acredito que eles vão tentar ganhar o jogo também”.

Finalizando, o técnico português afirmou o desejo de conquista do torneio europeu. “Hoje estamos na competição, amanhã queremos conquistá-la e queremos ir para as oitavas de final. Queremos tentar ir o mais longe possível, passo a passo e o primeiro passo é difícil, qualificar-se em um grupo muito difícil”, concluiu Mou.