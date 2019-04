Desfalcado Borussia Dortmund mede forças com invicto Hoffenheim pela Bundesliga

Na Rhein Neckar Arena, o Hoffenheim recebe o Borussia Dortmund pela abertura da 15ª rodada da Bundesliga, nesta sexta-feira (16). A equipe de Julian Nagelsmann, ainda invicta nesta temporada, enfrenta um adversário cheio de desfalques e que busca se aproximar da zona de classificação à Uefa Champions League.

O árbitro da partida será Benjamin Brand, e o duelo começa às 17h30 (de Brasília). No último encontro entre as duas equipes, realizado no Signal Iduna Park, os aurinegros venceram de virada pelo placar de 3 a 1, com gols de Mkhitaryan, Adrían Ramos e Aubameyang. Para os hoffs, o gol foi de Rudy.

Ainda invicto na temporada, Hoffenheim espera voltar a vencer dentro de casa

Único time invicto desta Bundesliga, o Hoffenheim faz uma grande campanha sob o comando de Julian Nagelsmann. O jovem comandante de 29 anos é uma das revelações do futebol alemão no aspecto treinador e não sabe o que é derrota neste atual campeonato. A equipe será a mesma do jogo passado, no qual empatou sem gols contra o Eintracht Frankfurt. A única baixa é o volante Kerem Demirbay, machucado.

Em entrevista coletiva, o treinador falou do duelo e se mostrou confiante que sua equipe possa fazer uma grande partida: “O jogo tem tudo para ser bem disputado e por outro lado um grande adversário, a equipe do Dortmund tem grandes jogadores e tenho certeza que a partida tem tudo para ser excelente. Sabemos que a nossa equipe ainda não perdeu, mas vamos entrar nos pés no chão e vamos à busca de conquistar o resultado positivo. O grupo está ciente que uma hora irá perder só que espero que não seja nesta rodada”.

Um dos destaques da equipe na temporada, o zagueiro Niklas Süle acredita que a equipe tem totais condições de vencer. “Somos capazes de conquistar a vitória dentro de casa e diante de um bom time. Iremos com nossas forças em busca dos três pontos que vai nos deixar mais confortável, antes do encerramento do primeiro turno e por isso que a partida é muito importante. E eles vão querer vir com tudo para tentar nos superar”, afirmou o defensor.

Desfalcado Borussia Dortmund aposta em Reus e Aubameyang para buscar os três pontos

Cheio de desfalques, o Borussia Dortmund espera superar as baixas e tentar conquistar a vitória fora de casa. Ao todo são dez jogadores entregues ao departamento médico que não irão atuar neste jogo, são eles: o goleiro Bürki; os laterais Piszczek, Guerreiro e Durm; os zagueiros Bartra, Sokratis e Subotic; e os volantes Sahin, Rode e Castro. A dúvida era Sven Bender, mas o jogador deve ir para a partida e está cotado para começar jogando.

Para Thomas Tuchel, técnico da equipe, os desfalques fazem falta, mas acredita nos jogadores que tem disponível no momento: “É muito ruim não contar com boa parte do elenco, sei que é muito ruim, mas não podemos ficar lamentando e pausa de inverno está chegando e quando recomeçar o campeonato, todos os jogadores deverão estar em condições. Sobre o jogo teremos muitas dificuldades contra um time que ainda não perdeu neste campeonato e faz por merecer. O Hoffenheim tem um conjunto muito interessante e um treinador muito promissor e que conhece as táticas do futebol moderno”, declarou.

“O confronto é muito importante para nossa equipe que ainda briga para voltar se aproximar do G-4. Sabemos da nossa capacidade e mesmo não contando com todos os jogadores temos condições de vencer fora de casa”, disse o técnico.

O lateral e capitão Marcel Schmelzer prevê grande jogo e pede cautela à sua equipe. “Teremos pela frente uma boa equipe e que vem sendo uma grande surpresa nesta temporada ao fazer um campeonato na parte de cima e ainda não perderam. O time do Hoffenheim mostrou muita qualidade jogando contra seus oponentes e jogaram por igual. Quando os enfrentamos pela ultima vez foi uma partida muito difícil no qual saímos atrás do marcador e só conseguimos virar o jogo nos instantes finais, mas agora é diferente e espero cautela da equipe para conseguirmos sair com o triunfo”, analisou.