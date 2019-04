Diretor do Valencia tranquiliza torcida sobre saída de Cancelo: “Já nos disse que quer continuar”

O jovem lateral João Cancelo deve seguir no Valência em 2017. Quem garante isso é o diretor do clube Jesús García Pitarch, que deu entrevista nessa sexta-feira garantindo que o português não tem nenhuma pretensão de deixar o clube espanhol nessa janela de verão: “Ele já nos disse que quer continuar. Está focado e não quer sair. E nós contamos com todos os jogadores que queiram estar cá”, garantiu o diretor.

Mas sobre a próxima temporada, Jesús García usou do bom humor para dizer que o futuro não se sabe: “Não sou o Harry Potter. Não tenho uma varinha mágica para saber o que vai acontecer no verão. Ele diz que quer ficar, mas temos o caso do Alcácer, que quis sair e saiu.”, disparou o espanhol.

O diretor elogiou muito o lateral de 22 anos e seu empresário, contando que agiram com muito profissionalismo sem pressionar para uma possível transferência acontecer: "Tanto o jogador como o seu representante tiveram um comportamento muito bom, porque não fizeram pressão para que aceitássemos as ofertas que chegaram no verão e continuam a chegar.", comentou Jesús García.

João Cancelo iniciou sua carreira no Benfica, onde ficou até 2014, quando se transferiu para o Valência, clube o qual tem contrato até 2021. O jovem lateral foi convocado para a seleção portuguesa pela primeira esse ano em agosto, contra Gibraltar, chegando a marcar um gol.

Em setembro, Cancelo marcou mais dois gols por Portugal, um contra Andorra na goleada por 6 a 0, e outro nas Ilhas Faroe, em nova goleada por 6 a 0.