Ancelotti celebra triunfo sobre Leipzig e exalta início avassalador do Bayern

Em função da excelente campanha do RB Leipzig até aqui na Bundesliga, gerou-se grande expectativa em torno do confronto diante do Bayern de Munique, já que as equipes disputam parelhamente a liderança da Bundesliga. No entanto, o duelo tão esperado foi uma ótima oportunidade para o time comandado por Carlo Ancelotti provar seu valor. Na Allianz Arena, em Munique, os bávaros dominaram os adversários por completo e venceram por 3 a 0, nesta quarta-feira (21).

Thiago Alcântara, Xabi Alonso e Robert Lewandowski balançaram a rede pelo Bayern de Munique, selando o primeiro turno da competição com chave de ouro. Com o triunfo sobre a equipe sensação da Bundesliga, após 16 rodadas os bávaros isolaram-se na liderança, com 39 pontos - três a mais que o Leipzig. Devido a pausa de inverno, as equipes voltarão a jogar apenas a partir do dia 20 de janeiro.

Após o confronto, o comandante do Bayern concedeu a habitual entrevista coletiva. Carlo Ancelotti demonstrou-se muito satisfeito com o desempenho da equipe, além, claro, da evolução apresentada. “Os primeiros 30 minutos foram perfeitos em termos de ritmo e sistema de jogo. Estávamos muito agressivos e tínhamos o controle do jogo desde o início”, disse o italiano. “A vitória nos dá muita confiança. Trabalhamos para melhorar e temos feito isso”, concluiu.

Além do treinador, o capitão do Bayern também conversou com jornalistas. Philipp Lahm expressou um breve comentário sobre a partida e ressaltou a importância do resultado. "Toda a Alemanha estava olhando para este jogo. Foi um duelo entre equipes que queriam provar que possuem valor”, declarou o defensor. “Queríamos colocar um ponto de exclamação na campanha antes da pausa de inverno. Novamente conseguimos um brilhante primeiro semestre”, finalizou.