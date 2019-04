Mourinho acredita que Pogba é o melhor meio-campista do mundo

O Manchester United encontra-se na sexta colocação da Premier League, com 33 pontos conquistados. Devido as grandes contratações realizadas pelo clube de Old Trafford, a sua posição na tabela de classificação é decepcionante.

Porém, o time treinado por José Mourinho vem se recuperando no torneio nacional, com quatro vitórias consecutivas, e começando a mostrar grande futebol, já com o toque do técnico português. Nomes como Paul Pogba e Zlatan Ibrahimovic se destacam nesse processo de recuperação.

Mourinho montou um esquema no qual os meio-campistas Ander Herrera e Paul Pogba comandam a equipe. Depois de um começo não tão bom, o camisa 6 do United já mostra quase toda sua classe e categoria nos gramados da Inglaterra, sendo o principal cérebro do time de Mou. Por essa e outras, o treinador português acredita que Pogba é o melhor meio-campista do mundo, mas ainda espera que seu jogador evolua.

O técnico do United acha ser normal que um jogador que passou quatro anos na Itália encontrar dificuldades no seu início na Premier League e crê que o meia francês tem condições de ser um dos finalistas da Ballon d'Or do próximo ano. “A Premier League é muito difícil. Você joga três, quatro anos na Itália e você vem para a Premier League e o aqui é completamente diferente”, disse Mou. Nessa temporada, Pogba foi o 14º na Bola de Ouro, dada pela revista France Football.

O comandante aposta suas fichas na próxima temporada de Paul: “Ele está indo bem, está fazendo mais do que bem, sua evolução é clara, então eu posso imaginar que a próxima temporada para Paul será top”. Mourinho sente que o grande número de gols marcados por Cristiano Ronaldo e Lionel Messi tira os olhos do trabalho ‘glamouroso’ realizado por Pogba e por outros meio-campistas.

“No momento, se você não é um artilheiro, você não pode ganhar a Ballon d'Or, Mas se a percepção muda, então Paul pode ganhar, porque Paul não é um artilheiro. Paul é um médio que vai marcar mais e mais gols, porque acho que ele tem boas condições para marcar gols. Paul é um meio-campista, na minha opinião, o melhor, o melhor do mundo. Ele é jovem, ele ainda pode melhorar, ele quer melhorar”, finalizou o português.