Presidente do Atlético tranquiliza torcida sobre Simeone: ''Tem contrato em vigor que será cumprido''

Apesar de todas especulações sobre o futuro de Diego Simeone, o destino do argentino deverá ser seguir no Atlético de Madrid. O presidente Enrique Cerezo comentou sobre os boatos sobre uma possível saída do técnico, e se disse confiante na permanência de Cholo no clube colchonero.

"Todo mundo pode pensar e dizer o que quiser, mas a única certeza é que ele está no Atlético e Atlético está com o Cholo. Ele tem um contrato em vigor e os contatos são feitos para ser cumpridos. Além disso, quando o Atlético quer alguém, ele quer de verdade, e queremos realmente o Cholo. Temos que deixar a comissão técnica trabalhar para fazer uma grande temporada", Falou o presidente do clube espanhol.

O mandatário ainda se mostrou confiante com o futuro do Atlético em 2017, e torce para que o clube conquista algum título no Calderón, antes de se mudar para o novo estádio que deverá estar pronto em breve.

"Que seja um bom ano espero para terminar a temporada brilhantemente e poder completar a segunda parte do ano de forma magnífica com a abertura do novo estádio. Com ele o Atlético vai se consolidar como um dos maiores clubes da Europa. Deixar o Calderón com algum título. Vamos lutar para começar o ano com gana e com energia para ser um ano histórico. Espero que possamos ter muitas alegrias e satisfações nesta temporada.", contou Cerezo.

O presidente ainda comentou sobre o clube colchonero ainda não ter ganhou a Champions League, mas considera vencer o Campeonato Espanhol o mais importante.

"É verdade que o único título ausente é a Champions League, mas o mais importante é de La Liga. Ganhar o campeonato dá opções para muitas coisas. A liga espanhola é muito difícil, muito dura e ganhar é um grande orgulho", finalizou o mandatário.