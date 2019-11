Resultado Liverpool x Manchester City pela Premier League 2016/17 (1-0)

17:25 Ficamos por aqui em mais uma transmissão em tempo real pela VAVEL Brasil. Continue acessando o portal e saiba tudo do mundo dos esportes. Abraços e feliz ano novo a todos os internautas.

17:25 Com gol de Wijnaldum, Liverpool bate Citizens e chega aos 43 pontos, chegando a sua melhor campanha no primeiro turno na história da Premier League.

50' ACABA O JOGO EM ANFIELD!

48' Liverpool prende bola no ataque e consegue escanteio.

47' Otamendi recebe amarelo após falta sobre Origi.

46' Wijnaldum fecha a porta para De Bruyne.

45' Teremos mais quatro minutos de acréscimos.

43' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL: Volante Lucas vem para a vaga do aplaudido Mané.

43' SUBSTITUIÇÃO NO CITY: Iheanacho entra no lugar de Yaya Touré.

42' Silva é acionado, cai na entrada da área, mas árbitro não marca falta.

40' SUBSTITUIÇÃO NO CITY: Jesús Navas entra na vaga de Zabaleta.

37' Liverpool acalma jogo e tenta se manter no campo de ataque.

34' Zabaleta derruba Milner e árbitro marca falta enquanto Mané fugia pelo lado.

31' Manchester City cresce na partida.

29' Volante alemão dá dura entrada em Sterling e é advertido.

29' AMARELO PARA EMRE CAN!

25' Agüero tenta cruzamento pela esquerda e Clyne intercepta.

24' Firmino faz lançamento para Origi, o belga tenta cruzamento para Mané, mas zaga trava e bola sai em escanteio.

22' Sterling vai bem pela direita, mas se empolga e bola sai pela linha de fundo.

21' De Bruye cobra falta da esquerda e Mignolet segura sem problemas.

19' Liverpool sai em contra-ataque, mas Firmino vai mal e defesa azul afasta.

19' Em cobrança de falta, De Bruyne tenta jogada ensaiada, mas zaga vermelha corta bem.

18' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL: Origi entra no lugar de Henderson.

16' David Silva e Sterling tabelam, atacante inglês cruza e bola chega em De Bruyne, que limpa e tenta novo cruzamento.

15' City se mantém no campo de ataque.

14' De Bruyne bate escanteio para Kolarov na entrada da área, o lateral chuta de primeira, e Mignolet fica com a bola!

11' Touré faz lançamento longo e Sterling bate sem muito ângulo e bola bate no lado de fora da rede.

10' UHHH! David Silva bate perigosamente e bola sai à direita de Mignolet.

8' Agüero bate de fora e Mignolet segura bem.

5' Liverpool segue dominando o jogo.

3' Lallana e Zabaleta se estranham e árbitro conversa com os dois.

1' Clyne recebe bom cruzamento de Firmino, mas desequilibrado, bate mal.

0' Bola voltar a rolar em Anfield!

16:31 Estatísticas da primeira etapa do confronto:

Após lindo cruzamento, Wijnaldum abriu o placar (Foto: Divulgação/Liverpool)

16:24 Confira o gol marcado pelo volante holandês, que abriu o placar em Anfield:

16:20 Em jogo com poucas chances, Liverpool domina a partida e abre o placar cedo com Wijnaldum. Enquanto equipe comandada por Guardiola não consegue jogar e pouco cria.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO EM ANFIELD.

45' Teremos mais um minuto de jogo.

44' Sterling passa bem por Milner, mas Klavan recupera jogada e fica com tiro de meta.

43' Yaya vacila, Stones derrapa e deixa Lallana em posição de impedimento, após passe de Firmino.

41' Uhhh. Firmino erra, De Bruyne arranca, finaliza, mas bola é interceptada e bola sai em escanteio.

39' Kolarov recebe na esquerda, bate forte, mas mal e bola sai em lateral.

38' City continua sem conseguir chegar ao gol defendido por Mignolet.

31' Agüero é lançado, mas Mignolet sai antes e dá chápeu no atacante argentino.

29' Emre Can recebe de Lallana na esquerda, puxa para o meio e bate bem, mas bola vai para fora.

27' Milner dá grande lançamento, mas Firmino não domina bola e perde grande chance de ampliar.

25' Wijnaldum tenta finalização de fora da área, com a perna esquerda e bola sobe.

24' Milner cobra falta da esquerda, Firmino sobe bem, Bravo acerta soco na bola, e Fernandinho afasta o perigo.

21' Agüero recebe lançamento, mas encontrava-se impedido.

20' City não consegue organizar seu jogo.

19' Sterling chuta mal, pela direita.

19' Stones tenta lançamento, mas bola sai.

16' Mané recebe na direita, tenta drible, mas zaga corta perigo.

14' City tenta chegar ao gol do Liverpool.

10' Agüero faz jogada individual e bate de fora da área, mas bola sai à direita de Mignolet.

7' Lallana cruza bem da esquerda, e volante holandês sobe bem e cabeceia forte para abrir o placar.

7' GOOOOOL DO LIVERPOOL!!! Wijnaldum abre o placar!

6' Amarelo para Klavan: zagueiro faz falta em Agüero no meio de campo e recebe cartão.

5' City tenta apertar saída de bola do Liverpool.

3' Camisa 7 do City tenta jogada pela direita, mas camisa 7 dos Reds leva a melhor.

2' Torcida do Liverpool continua pegando no pé de Sterling, ex-jogador da equipe.

1' Kolarov bate na barreira e Milner afasta.

1' Vaiado, Sterling recebe de falta de Milner.

0' Começa a partida!

15:29 Torcida da casa canta o tradicional You'll Never Walk Alone.

15:29 Depois de suspensão, Kun Agüero está de volta.

15:28 Jogadores se cumprimentam.

15:28 Equipes entram em Anfield.

15:26 Os times entrarão em momentos no gramado de Anfield.

15:25 Klopp não poderá contar com Coutinho novamente, que ganhou o prêmio de melhor brasileiro na Europa no ano de 2016.

15:02 Gerrard está em Anfield para acompanhar o duelo entre Reds e Citizens

14:42 Os donos da casa também já estão escalados para o confronto:

14:37 O Manchester City já está definido para a partida:

Os provavéis times que entrarão em campo são:

O palco do grande jogo será o Estádio de Anfield:

LEIA MAIS: Klopp confirma ausências de Coutinho e Matip para duelo contra Manchester City

Pep Guardiola acredita que a corrida de título será apertada e diz que o Liverpool disputará o título até o final do campeonato. "Eu tive a sorte de jogar contra Jurgen Klopp, nós nos conhecemos bem. Eu vi Liverpool este ano muitas vezes. Seis equipes estão lutando pelo título, especialmente para a próxima qualificação da Liga dos Campeões. Será uma boa luta até o final da temporada", disse o treinador espanhol.

Jürgen Klopp falou um pouco sobre Guardiola e sobre seu estilo de jogo: "Eu não preciso de nomes para as coisas. Nós jogamos o futebol que achamos que faz sentido e Pep faz o mesmo com sua equipe e suas ideias. Eu nunca pensei muito sobre as ideias de outros gerentes - só até antes do jogo, quando jogamos". Completando, o alemão disse: "Obviamente, temos uma equipe de futebol muito boa. Nós sabíamos sobre os problemas, nós sabíamos sobre o nome de Liverpool e a influência que o nome tem quando vamos para outros estádios enfrentar outros adversários".

FIQUE DE OLHO: Kevin De Bruyne - O meia belga teve um começo de temporada muito bom, porém decaiu um pouco depois do grande início. Todavia, De Bruyne é um dos jogadores mais técnicos da Premier League e pode decidir facilmente um grande jogo.

Foto: Michael Regan/Getty Images

FIQUE DE OLHO: Sadio Mané - O ex-jogador do Southampton foi contratado pelos Reds no início da temporada por um preço que muitos avaliaram como alto pelo senegalês, mas o atacante vem mostrando-se extremamente importante para a equipe de Anfield e é um dos que podem garantir a vitória diante do City.

Foto: Alex Livesey/Getty Images

Relembre: Caballero brilha nos pênaltis, City bate Liverpool e conquista Copa da Liga Inglesa

Confira os gols e as penalidades do último confronto:

No último confronto entre as equipes, em jogo válido pela final da Copa da Liga Inglesa, no dia 28 de fevereiro, as equipes empataram em 1 a 1 no tempo normal, o placar continuou o mesmo na prorrogação e a equipe de Manchester venceu nos pênaltis por 3 a 1, em partida disputada em Wembley.

O Liverpool aparece na segunda colocação do campeonato, com 40 pontos. Enquanto os Citizens estão na 3ª posição, com 39 pontos conquistados e têm a chance de ultrapassar os rivais desse sábado (31).

Olá, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora tudo sobre Liverpool x Manchester City, partida válida pela 19ª rodada da Premier League, que ocorre às 15h30 (Brasília), no Estádio de Anfield, localizado na cidade de Liverpool.