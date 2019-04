Goleiro Perin sofre grave lesão e desfalcará Genoa pelo restante da temporada

Neste domingo (8), logo após a partida contra a Roma, o departamento médico do Genoa confirmou que o goleiro Mattia Perin rompeu os ligamentos cruzados do joelho esquerdo e ficará de fora do restante da temporada. A lesão foi aos oito minutos, quando ao ter caído para realizar uma defesa, Perin não levantou mais e começou a sentir fortes dores. O tempo de recuperação será de mais ou menos nove meses.

Alguns minutos depois que Perin foi substituído, havia esperanças que a lesão não seria tão grave quanto inicialmente aparentava. Porém, as notícias que vinham do banco de reservas do Genoa não eram nada agradáveis. Segundo o meio-campista rossoblu, Miguel Veloso, o goleiro irá passar em breve por uma cirurgia.

Perin ainda recebeu diversas mensagens de apoio nas redes sociais, tanto dos torcedores do Genoa como de jogadores. Uma das mais emocionantes foi do ex-atacante rossoblu Leonardo Pavoletti, que postou uma foto descontraída de ambos e mencionou a letra de uma música, além de ter deixado a seguinte mensagem logo abaixo: "Você conseguiu superar uma vez, você fará de novo meu amigo".

Aos 24 anos, Perin foi revelado pelo próprio Genoa, apesar de ter tido curtas passagens por Padova e Pescara. É titular da meta rossoblu desde 2013, tendo 110 jogos com a camisa número um. As boas atuações do arqueiro renderam até convocações para a Seleção Italiana principal. O substituto de Perin será Eugenio Lamanna, de 27 anos, lembrado pelas ótimas passagens por Bari e Siena.

Perin já havia passado por duas graves lesões anteriormente

Em abril de 2016, o goleiro sofreu uma lesão exatamente igual, só que no outro joelho. Nesta ocasião, durante a partida contra o Sassuolo, Perin se chocou com Ezequiel Muñoz, seu companheiro de equipe. Apesar de estar sentido muitas dores, continuou na partida e fez inclusive defesas difíceis, mas exames após o término do jogo apontaram que Perin havia rompido os ligamentos do joelho direito, perderndo na ocasião quase a temporada inteira e a Eurocopa de 2016.

O goleiro voltou aos gramados após esta lesão somente em setembro. Antes disso, em 2015, Perin passou por uma cirurgia no ombro, que o tirou dos gramados de junho a outubro daquele ano, sendo o primeiro grave problema na carreira.