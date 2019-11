Philippe Coutinho treina normalmente e vira opção para Klopp diante do Southampton

Afastado dos gramados desde o dia 26 de novembro, Philippe Coutinho pode retornar a disputar uma partida pelo Liverpool nesta semana. Treinando normalmente, o brasileiro deve ser relacionado por Jurgen Klopp para a partida desta quarta-feira (11) diante do Southampton - válida pela semifinal da Copa da Liga Inglesa.

"Ele vem fazendo treinamentos completos durante a semana. Nesta terça, fará o quarto. Não é muito, mas é o suficiente para ser relacionado", destacou o comandante alemão.

Klopp ainda revelou que Coutinho deverá começar o jogo no banco. No domingo (15), os Reds têm um confronto importantíssimo diante do rival Manchester United às 14h em Old Trafford. O alemão quer Coutinho 100% no Teatro dos Sonhos para seguir na cola do líder Chelsea.

"Ele está recuperado o suficiente para fazer parte do elenco. Poderá jogar alguns minutos, mas não sei o quanto pois dependerá do jogo. Veremos o que faremos, ainda não temos uma decisão final sobre isso, mas ele está em uma ótima forma", complementou Klopp.

Um dos principais nomes da excelente campanha do Liverpool na atual temporada, Coutinho se lesionou na vitória diante do Sunderland na 13ª rodada da PL. O brasileiro levou a pior em uma dividida no primeiro tempo com Didier Ndong, onde acabou chutando o pé do adversário e saiu de campo de maca, demonstrando grande preocupação em Anfield.

O Liverpool é o segundo colocado da Premier League, com 44 pontos, cinco a menos que o líder Chelsea.

Confira o momento da lesão de Coutinho: