De virada, Milan bate Torino e se classifica para enfrentar a Juventus nas quartas da Copa Itália

Com muita emoção, o Milan bateu o Torino nesta quinta-feira (12) por 2 a 1, em Milão, e garantiu classificação para as quartas de final da Copa Itália. Andrea Belotti abriu o marcador para os granatas no primeiro tempo, mas Juraj Kucka e Giacomo Bonaventura anotaram para o Diavolo na etapa final.

Com a vitória, os rossoneri vão enfrentar a Juventus na próxima fase da competição. Já os visitantes se concentram somente na Serie A.

Na próxima rodada, essas equipes voltarão a se enfrentar, pela 20ª rodada da liga italiana, na próxima segunda-feira (16), em Turim.

Torino joga melhor e sai na frente

Como esperado, as duas equipes entraram em campo com seus principais titulares e o Torino iniciou a partida tomando as iniciativas, com muita troca de passes no meio de campo. Já o Milan, não conseguia organizar suas jogadas e tinha dificuldades para marcar os avanços do adversário.

E a primeira chance foi dos visitantes com Benassi que recebeu passe de Iturbe e finalizou, mas Gomez conseguiu desviar com as costas para escanteio. Depois, Ljajic teve uma falta de ótima posição, mas mandou na barreira que desviou também para escanteio.

A primeira chegada do Milan foi depois de um cruzamento de Suso pela direita do ataque rossonero, mas cruzou muito forte e ninguém conseguiu alcançar a bola. Alguns minutos depois, o Torino voltou a ficar próximo do gol em um contra-ataque armado por Baselli que rolou para Iturbe que não conseguiu o domínio que lhe deixaria cara a cara com Donnarumma.

O Milan chegou novamente numa trama com Bertolacci e Bonaventura que terminou com a finalização do camisa 91 nas mãos de Hart e no contra-ataque, Iturbe lançou Benassi que viu o inserimento de Belotti na área e só rolou, o centroavante deu um toque simples por baixo de Donnarumma para abrir o marcador.

Alguns minutos depois, Belotti teve nova chance de marcar após cruzamento de Ljajic, mas o arremate foi desviado para escanteio. O Milan tentou ir pra cima com o resultado negativo e encontrou muitas dificuldades, mas quase empatou em um chutaço de Kucka que passou raspando a trave defendida por Hart.

Milan cresce, vira o placar e garante classificação

Na segunda etapa, o panorama da partida mudou completamente, já que o Milan atrás do marcador foi pra cima do Torino que por sua vez, buscava achar um contra-ataque mortal para assegurar a vitória e a classificação. Mas, a primeira oportunidade foi do Torino com Iturbe que chutou para o gol, mas Donnarumma defendeu bem.

Mas logo o time da casa começou a pressionar os visitantes no seu campo de defesa, mas não conseguia penetrar. Isso mudou aos quinze minutos, quando Suso fez boa jogada e arriscou pro gol, Hart defendeu parcialmente e a bola sobrou para Bonaventura que cruzou rasteiro e Kucka quase sem ângulo conseguiu finalizar para o fundo do gol.

Dois minutos depois veio a virada rossonera em mais uma jogada de Suso que passou por um adversário e cruzou na área para Bonaventura que pegou pelo chute de primeira e mandou para o fundo das redes, para delírio da torcida milanista.

A partir daí, o jogo ficou ainda mais favorável ao Milan que recuou suas linhas e jogava no contra-ataque contra o Torino que se colocou muito ofensivamente com dois centroavantes, mas que não conseguia entrar na defesa adversária como na primeira etapa.

Mas em um contra-ataque do Torino, Belotti recebeu nas costas de Paletta, avançou e bateu forte para o gol, mas Donnarumma conseguiu defender com os pés. O Milan voltou a assustar quando Bonaventura recuperou bola na área, driblou um defensor, mas chutou por cima, perdendo grande chance.

E as coisas ficaram ainda melhor para o Diavolo quando Barecca cometeu falta em Suso e já amarelado, foi expulso. Com isso, as chances aumentaram para o Milan e por duas vezes, Lapadula esteve muito perto de matar o jogo: primeiro, recebeu cara a cara com Hart, driblou o goleiro, mas chutou em cima de Moretti que estava em cima da linha. Depois, Locatelli fez linda jogada e cruzou rasteiro, mas o camisa 9 não alcançou a bola e assim, terminou o duelo em Milão.