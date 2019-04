Resultado Barcelona x Las Palmas no Campeonato Espanhol 2016/17 (5-0)

Desejamos um ótimo sábado e esperamos na próxima partida. Um grande abraço e até lá!

93' Acabou.

92' Minuto derradeiro.

91' Jogo já entra na fase final.

90' Teremos mais três minutos.

89' Mateo consegue o primeiro escanteio do Las Palmas na partida.

88' Impressionante a variação de domínios de Messi e a eficiência deles.

87' E a torcida faz a ola no Camp Nou.

86' Barça caminha em campo já aguardando o fim de jogo.

85' Reta final de jogo.

84' Aritama recebe falta pelo lado direito. Chance de bola aérea na área do Barça.

83' ALCÁCER.... Ele recebeu de frente, só dar um tapa, mas demorou uma eternidade e perdeu a chance!

82' Muita festa para o gol de Vidal, ele que muitas vezes foi esquecido nas partidas.

81' VIROU FESTA! Messi rola pra Alcácer, que domina, cruza pra trás e Aleix Vidal surgiu como uma flecha batendo de primeira no cantinho!

80' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ALEIX VIDAL, DO BARÇA!

79' Barça cadencia o jogo.

78' Rakitic bateu e carimbou a barreira.

77' São três gols nos últimos três jogos. Todos de falta.

76' A falta é dois passos da meia-lua. Láááááá vem Messi.

75' AMARELO, LIVAJA. Carrinho por trás cruel. Lance bruto.

74' Barça diminui seu ritmo. Não parece querer atacar mais.

73' MUDA LAS PALMAS: El Zhar sai e entra Livaja.

72' MUDA O BARÇA: Mathieu entra e sai Busquets.

71' Alcácer ainda busca marcar um gol na liga pelo Barça. Só marcou na Copa do Rey.

70' Zaga alta no Las Palmas deixa o ataque catalão livre toda hora. Um passe certo e vem mais gols.

69' Bola pra Boateng, mas jogador estava em posição de impedimento.

68' Las Palmas tenta se impor no jogo de forma mais ofensiva.

67' MUDA O BARÇA: Alcácer entra e sai Suarez.

66' VAAAARAS! Messi bateu escanteio fechado e quase faz gol olímpico!

65' Messi novamente deixa Suarez na cara do gol, mas ele preferiu bater e foi travado.

64' IMPEDIDO! Messi deixa Alba na cara do gol. Ele perdeu, tudo bem, mas já estava impedido. Juiz errou.

63' MUDA O BARÇA: André Gomes sai e entra Rakitic.

62' MUDA O LAS PALMAS: Mateo entra e sai Gomes.

61' FOOORA! Messi para, pensa e cruza na cabeça de Suarez, que no segundo pau, testou rente a trave.

60' Virou passeio. Zaga alta do Las Palmas é convite para festa do Barça.

59' GOLEADA! Messi recebe, dá passe genial pra Suarez, que saiu na cara, sozinho contra Varas. Seu chute foi parado pelo goleiro e Turan marca no rebote!

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, TURAN, DO BARÇA!

57' Artilheiro! Suarez está impossível!

56' QUE CATEGORIA! Jogada pela esquerda novamente, Rafinha passa, Suarez recebe pelo meio da área, dá um giro pra dar um tapa de pé direito e mandar no cantinho do goleiro Varas.

55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, SUAREZ, DO BARÇA!

54' AMARELO, BOATENG. Foi pra dar um peixinho e tentou iludir o juiz com toque de mão.

53' Messi quebra sina e marca pela primeira vez contra o Las Palmas.

52' FINALMENTE! Rafinha recebe na linha de fundo pela esquerda, cruza pra trás e Varas espalmou no pé de Messi, que chegou empurrando nas redes.

51' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, LIONEL MESSI, DO BARÇA!

50' FOOORA! Messi recebe em velocidade pela esquerda, senta a canhota e assustou Varas. Quase o segundo.

49' Suarez tenta cavadinha pra Messi sair livre, só que jogou no peito da zaga.

48' Enfiada de Vidal para Suarez, mas corte da zaga foi fundamental para afastar o perigo.

47' Barça busca ataque pela esquerda, mas Jordi Alba perde no corpo para a defesa.

46' São 81.480 pessoas no Camp Nou.

45' Sem mudanças, a bola volta rolar.

Equipes retornam para a segunda etapa.

Segunda etapa promete e muito com o Barça querendo ampliar a vantagem e Messi querendo marcar.

Las Palmas pouco incomodou e, quando fez, foi na base da velocidade do contra-ataque.

Suarez marcou, Barça perde um monte de gols, Messi não fura goleiro Varas e o jogo está apenas 1 a 0.

46' Fim de primeiro tempo.

45' Minuto final!

44' JAVI VAAAAAAARAS! Messi rouba a bola, sai cara-a-cara, mano-a-mano, bate rasteiro e Varas pega com o pé! Milaaaagre!

43' Messi novamente faz um carnaval pela direita e a torcida aplaude. Sobra em campo.

42' VAAAAARAS! Messi mandou na gaveta e o goleiro foi lá pra fazer linda defesa!

41' AMARELO, LOPES. Só na base da porrada pra parar Lionel Messi. Falta frontal e nova chance de Messi marcar de falta.

40' Reta final de primeiro tempo. Barça domina o jogo e perde um caminhão de gols.

39' Linda tabela entre Suarez e Messi, mas o uruguaio recebeu em impedimento.

38' Vieira arrisca de fora, mas pegou muito por baixo e isolou.

36' Entrada forte de Vicente Gomes em Suarez e o juizão ignorou totalmente. Cabia cartão.

35' Barça tentou ataque pela esquerda com Turan, mas seu cruzamento saiu forte para Messi.

E o Las Palmas precisou mexer. Aitama na vaga de Garcia.

Barça com Ter Stegen; Vidal, Mascherano, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, André Gomes, Rafinha; Lionel Messi, Luis Suarez, Arda Turan.

O Las Palmas tem Varas; Michel, Lemos, D.García, Hélder; Roque Mesa, Vicente; Viera, Tana, El Zhar; Boateng.

Temos 30 minutos de jogo e Luis Suarez abriu o placar após passe de André Gomes.

Na manhã deste sábado (14) o Barcelona receberá Las Palmas no Camp Nou em jogo válido pela 18° rodada do Campeonato Espanhol. O jogo acontecerá às 13h15 (horário de Brasília) no Camp Nou. Apesar do adversário, que atualmente faz grande campanha no torneio, a equipe catalã espera somar pontos para seguir na briga pela liderança do campeonato.

Enquanto o Barcelona deverá se esforçar para somar pontos e continuar firme na briga pela liderança do campeonato; o Las Palmas espera vencer fora de casa para seguir com sua boa campanha. Atualmente, a equipe do Luis Enrique está na terceira colocação da tabela com . Já os visitantes estão na oitava posição, com 24 pontos.

Tendo Neymar de volta aos treinos, o time catalão deverá ter seu trio de ataque disponível para o jogo. Apesar disso, o técnico da equipe da casa pregou cautela diante do adversário e falou sobre as semelhanças de jogo das equipes. Já do lado dos visitantes, o lateral brasileiro Michel Macedo elogiou a equipe do Barcelona, mas ressaltou o trabalho de sua equipe.

Apesar de seguir brigando a cada rodada pela liderança do campeonato, o técnico Luis Enrique acredita em um jogo difícil diante do Las Palmas e prega cautela para a partida. O técnico crê na dificuldade do jogo por conta do estilo de jogo da equipe adversária que é semelhante a da equipe catalã. “Nós mediremos forças com uma equipe com filosofia parecida com a nossa. Eles lutam pela posse de bola o tempo todo e tentam usar isso para abrir espaços e criar chances”, disse o treinador.

Apesar da cautela, a equipe deverá contar com Messi, Neymar e Suárez para vencer o adversário. O brasileiro havia sido poupado recentemente, mas treinou normalmente nesta sexta (13) e não deverá ser preocupação para a partida.

Com o trio MSN em campo, o técnico espera que sua equipe obtenha pontos para seguir na disputa pela liderança. “Este será um jogo importante em casa e nós precisamos começar a somar pontos. O adversário deverá dificultar bastante o jogo e a disputa de posse de bola.” finalizou o técnico.

Para o lateral da equipe visitante, o Barcelona não deverá ter um jogo fácil, mesmo jogando dentro de casa. “Será bastante complicado O Barcelona gosta de manter a posse de bola e a cada corrida errada que você dá eles te ocasionam perigo de gol, mas nosso time se preparou durante a semana e se colocarmos em prática o que estamos trabalho, sem dúvida nenhuma iremos dar trabalho.”, afirmou o jogador.

O brasileiro chegou a elogiar o ataque do Barcelona, mas também destacou os outros setores do time catalão. “É meio complicado ter a fórmula para parar Neymar, Messi e Suárez, mas o time do Barcelona é bastante completo, todos os jogadores tem seu papel importante no time”, completou.

Na oitava posição da tabela, o jogador chegou a elogiar a campanha que tem feito junto com seus companheiros. “Todos nós já esperávamos uma queda, acho que nenhum time consegue manter-se regular durante toda temporada a não ser os grandes e muitas vezes dão uma caída também, mas nosso time está focado no objetivo que está buscando chegar o mais alto na tabela. Por que não sonhar com a Europa League? A campanha que nós estamos fazendo está sendo ótima. Somos um time humilde, com intenção de crescer na Liga e estamos demonstrando isso na temporada. Ainda faltam bastantes jogos, mas se olharmos a tabela estamos entre os oito primeiros. É complicado estar nessas posições no campeonato espanhol”, finalizou.

