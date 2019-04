De Préville anota golaço, mas Saint-Étienne segura Lille e arranca empate fora de casa

No Stade Pierre-Mauroy, nesta sexta-feira (13), o Lille recebeu o Saint-Étienne em partida válida pela abertura da 20ª rodada da Ligue 1. Romain Hamouma abriu o placar para os visitantes, enquanto que Nicolas De Préville igualou o marcador com um golaço em lance individual. O empate em 1 a 1 não foi bom para nenhuma das equipes, que seguem próximas do meio da tabela.

Após início ruim na temporada, o Lille ocupa a 12ª colocação com 22 pontos. O Saint-Étienne perdeu a chance de encostar no G-4 e está em oitavo, somando 27 pontos. Os verts podem perder mais duas posições dependendo dos resultados da rodada. As duas equipes estão há três partidas sem vitórias na Ligue 1.

Pelo que demonstrou no segundo tempo, o LOSC poderia ter alcançado mais dois pontos. Nicolas De Préville teve atuação de destaque, mesmo jogando apenas 20 minutos. O próximo compromisso do LOSC será contra o Dijon, no sábado (21), fora de casa. No dia seguinte, o Sainté recebe o Angers.

A partida estava parelha, com as duas equipes ainda ajustando o posicionamento. Mas na primeira jogada bem trabalhada, o Saint-Étienne abriu o placar: Polomat tocou para Monnet-Paquet em profundidade na esquerda. O camisa 22 levou à linha de fundo e cruzou rasteiro, Dabo fez o corta-luz e Hamouma chegou de trás batendo de primeira. A bola explodiu no travessão, bateu no chão, subiu novamente e entrou.

Os mandantes responderam minutos depois. Rony Lopes tocou para Éder, que encarou a marcação e cruzou para dentro da pequena área. Terrier veio de encontro à bola e chutou em cima do goleiro. Na sobra, Benzia arrematou e Malcuit conseguiu desviar para escanteio. No último lance do primeiro tempo, Terrier levantou no tumulto e Éder cabeceou com força, Moulin fez grande defesa.

Após o intervalo, foi o Saint-Étienne quem criou a chance de ampliar o placar: Veretout fez jogada individual da esquerda para o meio, se livrou da marcação e chutou de fora da área. Enyeama caiu no canto e pegou em dois tempos. Do outro lado, Corchia repetiu a jogada pelo Lille: trouxe para dentro, mas a tentativa foi bloqueada pelo defensor do Sainté.

Os Dogues começaram a crescer novamente na partida. Rony Lopes tabelou com Benzia e recebeu em boa posição, o brasileiro naturalizado português soltou a bomba de longe e mandou por cima do travessão. A pressão do Lille era enorme, Terrier serviu Benzia, que chutou cruzado, obrigando o goleiro a espalmar. O rebote ficou com o próprio Terrier. Ele chutou prensado por Perrin e a bola foi parar na rede por cima da meta.

Vendo a necessidade de dar mais poder ofensivo, Patrick Collot tirou o jovem Benzia e colocou De Préville. A defesa do Saint-Étienne rebateu escanteio cobrado, a bola seguiu viva na entrada da área. O camisa 12 recuperou a posse e foi levanto com ela “colada ao pé”. O atacante deu um drible de futsal em Théophile Catherine e bateu de canhota no ângulo de Moulin, que nada pode fazer para impedir o golaço.

What a goal this was from de Préville for Lille last night! pic.twitter.com/iXJtyHCxZg — Bookmaker Ratings (@bookieratings) 14 de janeiro de 2017

Logo depois, De Préville deu um belo lançamento para Terrier, o camisa 28 escorou para Éder. O herói da Eurocopa deixou o zagueiro para trás e arrematou cruzado, o goleiro teve que se virar para salvar. O Lille foi com tudo em busca da virada, mas Moulin seguiu fechando o gol. Quando o goleiro não estava, a sorte ajudava. De Préville mandou colocado da entrada da área e acertou o travessão.