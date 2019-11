Resultado Corinthians 0-0 São Paulo na Florida Cup 2017

13 min: Mudanças no São Paulo, saem Wellington Nem e Andres Chavez para entradas de Wesley e Gilberto

5 min: Moisés recebe cartão amarelo por falta em Thiago Mendes

0 min: Começa segundo tempo!

0 min: Já no Corinthians sai Camacho e Guilherme para entrada de Fellipe Bastos e Marlone

0 min: No São Paulo sai Sidão para entrada de Denis

47 min: Fim do primeiro tempo!

46 min: Nem arrisca de fora e manda longe do gol de Cássio

44 min: Teremos dois minutos de acréscimos

38 min: Fagner comete falta dura em Buffarini e recebe cartão amarelo

33 min: Bruno lança Rodrigo Caio que se enrola e perde a bola

25 min: No São Paulo sai Luiz Araújo e entra João Schmidt

21 min: Gabriel acerta Nem e também recebe cartão amarelo

19 min: CARTÃO VERMELHO! Após grande confusão em campo, Kazim e Maicon estão expulsos

16 min: Camacho recebe cartão amarelo

12 min: Marquinhos Gabriel cobra falta na área e a zaga do São Paulo afasta

6 min: Cueva toca para Chavez que tenta invadir a área mas é desarmado por Pedro Henrique

0 min: Começa jogo!

Em instantes teremos o início da partida!

O São Paulo está escalado com: Denis; Maicon, Rodrigo Caio e Douglas; Bruno, Thiago Mendes, Cueva e Buffarini; Wellington Nem, Chavez e Luiz Araújo.

O Corinthians vem a campo com: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Moisés; Gabriel e Camacho; Jô, Guilherme e Marquinhos Gabriel; Kazim.

Vamos as escalações da partida!

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos a final da Florida Cup entre Corinthians x São Paulo. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!

Sem problemas, o Tricolor deve ter Sidão; Bruno, Breno, Maicon, Buffarini; Rodrigo Caio; Wellington Nem, Cueva, Cícero, Luis Araújo; Chaves. Técnico: Rogério Ceni.

E o time não deve ter mudanças. Diferente do rival, o São Paulo utilizou a primeira formação, mais perigosa ao River, por um tempo maior e durante a etapa final as mudanças foram feitas, o que fez o time cair de rendimento.

Logo mais, Rogério terá sua primeira experiência como treinador de um clássico. Mesmo que seja num torneio amistoso, ele quer seriedade e comprometimento. E comentou na coletiva do último treinamento antes da partida: "O importante é jogar bem, é sempre mais fácil explicar vitórias. No momento, o interessante é repetir o bom primeiro tempo que fizemos contra o River Plate. Será um clássico estadual, contra um time de tradição, que sempre joga de igual para igual. Toda partida tem de ser levada a sério. Tanto o nosso lado quanto o outro querem sair vitoriosos".

Será apenas o segundo jogo Corinthians x São Paulo, mas Rogério Ceni já parece dar uma cara ao novo São Paulo em 2017. O primeiro tempo contra o River Plate mostrou um time leve, veloz, ofensivo, com um bom padrão tático e que pode deixar o torcedor tricolor aliviado e confiante.

O time corinthiano deve ir bem ofensivo e com testes interessantes. Jô deve atuar aberto na direita e se movimentando bastante na linha ofensiva, o que chamou atenção na estreia. Com isso, o time terá Cássio; Fágner, Pedro Henrique, Balbuena, Moisés; Gabriel; Jô, Camacho, Guilherme, Marquinhos Gabriel; Kazim. Técnico: Fábio Carille.

Para o clássico, no entanto, Carille vai precisar mudar a equipe. Mesmo que tenha usado dois times inteiros no duelo contra o Vasco, a tendência é que o time considerado titular atue por mais tempo nessa final. Rodriguinho, com desconforto muscular, será poupado e Guilherme ocupa sua vaga. Já Romero e Marlone perderam suas vagas para Kazim e Marquinhos Gabriel.

Ainda que tenha sido pré-temporada e tudo muito em câmera lenta, as ideias, a formatação e os modos de treinamentos do ex-auxiliar de Tite tem chamado a atenção pelas maneiras e ideias apresentadas.

O alvinegro chega com espírito renovado. Após um fim de ano conturbado, com demissão, perda da vaga na Libertadores e uma incógnita enorme, a equipe deu bons sinais na primeira partida sob comando de Fábio Carille.

Já o São Paulo venceu o River Plate apenas nos pênaltis. Com dois tempos bem distintos, com um massacre na primeira etapa e um time sonolento e sofrível no seguinte, foi necessária a estrela do goleiro Sidão brilhas nas batidas de penalidades. A equipe não deve ter nenhuma surpresa para o duelo.

O Corinthians chega após atropelar o Vasco da Gama na semifinal. Mesmo com a boa atuação na estreia de Fábio Carille como treinador efetivo da equipe, o Timão terá duas mudanças em relação ao que entrou em campo na partida anterior.

Esse será o primeiro Majestoso a ser realizado fora do Brasil. Além disso, os dois somam 12 decisões, com ampla vantagem corinthiana, tendo oito conquistas, contra quatro do time do Morumbi. O que deixa o torcedor tricolor motivado é o histórico recente. O São Paulo venceu o rival no fim do ano passado por 4 a 0.

Apenas o segundo no ano de 2017, mas o confronto entre Corinthians e São Paulo na noite deste sábado promete entrar pra história. Por mais que os dois rivais façam a final da Flórida Cup, um torneio amistoso de pré-temporada, ninguém quer perder e começar a preparação com um título sob o rival e nos Estados Unidos Unidos, é motivo de muita tensão.