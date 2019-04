Rooney marca no fim, quebra recorde de Bob Charlton e United arranca empate contra Stoke

Foi no fim. O Manchester United conseguiu o gol salvador nos acréscimos. Stoke City e United se enfrentaram no Brittania Stadium e empataram em 1 a 1 pela Premier League. Juan Mata marcou contra para o time da casa e Rooney de falta, marcou aos 48 minutos do segundo tempo. O tento marcou uma quebra de recorde. Wayne agora é o maior artilheiro do Manchester com 250 gols, ultrapassando o lendário atleta do clube Bob Charlton.

O empate no entanto não foi bom para nenhum dos times. O Stoke chegou a 28 pontos e ficou na nona colocação. Já o United vai a 41 pontos ganhos no sexto lugar, mas poderá ver Manchester City e Arsenal se distanciarem caso vençam suas partidas.

As duas equipes voltarão a jogar na Premier League apenas no dia primeiro de fevereiro, com ambos atuando em casa. O United receberá o Hull City enquanto o Stoke joga no Brittania contra o Everton, ambos os jogos às 18h no horário de Brasília.

Anfitriões abrem o placar

O início de jogo para os visitantes foi sonolento. O United demorou a pegar no tranco e viu seu time apenas trocar passes sem pretensões. O Stoke no entanto não ficou atrás e pouco assustou a meta do time de Manchester no dez primeiros minutos.

Mas aos 18 minutos o gol inicial saiu, mesmo sem finalizações precisas ao gol. Pelo lado esquerdo, Pieters fez boa jogada e tentou cruzamento, a bola desviou no pé de Juan Mata, que matou as chances de defesa do goleiro De Gea. O time anfitrião no momento chegava a oitava posição.

O gol acordou os comandados de Mourinho. Ibrahimovic chamou a responsabilidade e por pouco não levou perigo a Grant, errando domínio final após jogada individual. A primeira finalização veio aos 27 minutos, com Fellaini cabeceando nas mãos do goleiro do Stoke.

Após os 30 minutos, o Manchester obteve três chances chances de empatar a partida. A primeira veio com Mata, que recebeu passe de Zlatan e mesmo sem goleiro tocou para linha de fundo. Mkhitaryan seis minutos mais tarde finalizou de fora da área. Enquanto o Stoke apenas se defendia, Pogba aos 41 minutos arriscou bom chute, mas Grant fez a defesa

United pressiona mas não consegue o empate

United seguiu no ataque, mas a primeira tentativa veio do time da casa. De primeira, Crouch chutou próximo da meta do espanhol De Gea. Joe Allen caiu na área aos 10 minutos, os jogadores reclamaram mas o juiz mandou o jogo prosseguir. No ataque, o Manchester tentava com Pogba armando as jogadas, mas Ibrahimovic esteve em impedimento pro duas oportunidades.

Aos 14, foi a vez do United reclamar de uma penalidade. Mata finaliza dentro da área e a bola bate na mão de Pieters, mas o árbitro não marcou. O francês contratado a peso de ouro no início da temporada ditava as ações no ataque, mas o time sequer finalizava em gol. O Stoke reagia apenas um contra ataque. Shaqiri bateu pro gol aos 20 minutos, mas De Gea fez a defesa firme.

Apenas aos 21 minutos veio o primeiro chute a gol do United na etapa final, com Mkhitaryan batendo fraquinho nas mãos do goleiro rival. Aos poucos, o Stoke se aproveitava da desorganização no ataque do United e controlou a posse de bola por um certo tempo. Com 26 minutos, o Manchester tentou em cruzamento com Valencia, mas a defesa abafou o perigo. Rooney, que entrou há pouco na partida, lançou para Lingard dentro da área, mas o toque foi com força.

O segundo tempo foi mais intenso. Aos 31, Rashford finalizou dentro da área após a sobra, o toque passou perto da trave de Grant. Dois minutos mais tarde foi a vez de Pogba chutar no canto esquerdo do goleiro, saindo pela linha de fundo. A pressão era enorme, agora com Rooney que usou a cabeça, mas a finalização foi calma na mão do goleiro inglês. Lingard arriscou aos 41 minutos, mas a bola foi no travessão.

Porém, aos 48 minutos, o gol de empate veio nos pés de um recordista. Em cobrança de falta da entrada da área, Rooney bateu direto para o gol, sem chances para Grant. O gol anotado foi o de número 250 de Rooney, que tornou-se artilheiro do United, ficando a frente de Sir Bob Charlton.