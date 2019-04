Valbuena perde gol inacreditável, Lille derrota Lyon no sufoco e respira na tabela

Em partida válida pela 22ª rodada, neste sábado (28), o Lille conseguiu importante resultado na briga contra o rebaixamento. Os Dogues venceram o Lyon, fora de casa, por 2 a 1. Yassine Benzia foi um dos destaques anotando os dois gols do LOSC, mas o grande nome do jogo foi Mathieu Valbuena, que perdeu uma chance com o gol aberto. O tento do OL foi marcado por Alexandre Lacazette.

As duas equipes voltam a campo nesta terça-feira (31). Às 15h, o Lille recebe o Nantes. Mais tarde, às 18h05, o Lyon visitará o Olympique de Marseille. Ambos os jogos serão válidos pela fase 16 avos de final.

Com a vitória, o Lille subiu na tabela da Ligue 1. Agora a equipe do Norte da França está em 11º, com 26 pontos. O Lyon perdeu mais uma grande oportunidade de seguir na cola dos líderes. O time de Bruno Génésio segue em quarto, mas estaciona nos 37 pontos. O terceiro colocado PSG tem 45. O jogo deste sábado (28) foi o segundo de Memphis com a camisa dos Gones, mas não teve o protagonismo esperado.

Lyon começa melhor, mas Lille abre o placar com chute desviado

A primeira boa chance da partida aconteceu aos oito minutos. Falta da esquerda para a direita próxima à área, Valbuena bateu direto e obrigou Enyeama a fazer grande defesa. Na sobra, a defesa do Lille afastou. Ainda por aquele lado, Valbuena cruzou de forma perigosa e o goleiro nigeriano salvou mais uma.

Os donos da casa ditavam o ritmo do jogo e mantinham a posse da bola. Lacazette tocou de calcanhar e deixou Fekir no mano a mano. O camisa 18 trouxe para a perna esquerda e bateu em cima do goleiro.

O Lille só assustou aos 25 minutos, quando a defesa do OL falhou. Após chutão para frente, Mammana errou e a bola foi recuperada por Benzia. O atacante tocou curto para De Préville, que chutou rasteiro e Lopes fez grande defesa. O rebote seguiu com o camisa 9, que dominou, esperou e cruzou para Bauthéac. O meio-campista apareceu livre na segunda trave, mas chutou por cima da meta.

Chegando aos poucos no ataque, o LOSC contou com a sorte e abriu o placar aos 38 minutos. Sankhare achou Benzia na intermediária, o jogador arrematou e contou com o desvio em Yanga-Mbiwa. O goleiro Lopes ficou sem ação e a bola balançou as redes no Parc OL.

Jogo melhora, Valbuena perde gol na frente da meta e Lille vence no sufoco

Na volta do intervalo, Marko Basa pediu atendimento e deixou o gramado. O zagueiro estava pálido e sentia dores no pescoço. Sunzu entrou em seu lugar. O Lyon seguiu melhor no jogo, criando mais chances. Aos cinco minutos, bola levantada na área, Rafael cabeceou para trás e Enyeama deu um tapinha por cima do travessão. Pouco depois, Valbuena chutou de fora da área e o goleiro encaixou firme.

Sempre trabalhando muito pelos lados, os mandantes desperdiçaram grande chance: Rafael foi à linha de fundo e cruzou para o meio, a bola atravessou a pequena área e Tolisso chegou atrasado à segunda trave, não alcançando. A resposta do Lille veio em um erro do goleiro: cruzamento para De Préville, Lopes saiu errado e o atacante conseguiu recuperar a bola, cruzando para o meio. Bauthéac cabeceou, mas o goleiro português voltou a tempo para salvar.

Aos 25 minutos da etapa final, Valbuena perdeu um dos gols mais incríveis dos últimos tempos: Cornet fez boa jogada, cruzou rasteiro e Enyeama falhou. Corchia deu espaço e o meio-campista do Lyon apareceu sozinho na boca da meta. Com o gol aberto, Valbuena chutou no travessão, ficando inconsolado agarrado às redes. O Lyon partia para o ataque em busca do empate: Cornet arrematou de longe e o goleiro nigeriano se atrapalhou na defesa, salvando com o pé direito.

Em uma das poucas saídas do Lille na segunda etapa, Corchia foi derrubado por Valbuena e o árbitro apontou a marcada cal. Benzia cobrou no alto, forte e não deu chances para Lopes. Na reta final, o jogo pegou fogo: Soumaoro deu um carrinho em Lacazette e outro pênalti foi assinalado. O próprio Lacazette foi para a bola e deslocou Enyeama, diminuindo a desvantagem. Foi o 18º gol do atacante nesta Ligue 1.

O Lyon criou mais uma ótima oportunidade e quase empatou o jogo: Lacazette invadiu a área sem marcação e soltou a bomba na diagonal. O chute violento tirou tinta da trave. A pressão era gigante naquela altura. No último lance, Lopes foi ao ataque, mas não adiantou nada.