Hamburgo anuncia contratação do volante brasileiro Wallace, ex-Grêmio

O Hamburgo anunciou mais um reforço para esta temporada. O clube alemão contratou o volante brasileiro Walace, de 21 anos, junto ao Grêmio, nesta segunda-feira (30). Os dinos desembolsaram cerca de 9 milhões de euros (30 milhões de reais) por um contrato de quatro temporadas.

Walace tinha sido especulado pelo clube no inicio da temporada, mas não obteve sucesso nas primeiras negociações. Só na ultima semana quando Jens Todt, diretor esportivo do clube, veio ao Brasil para fechar com o jogador. Outros clubes da Europa tinham interesse em contar com seu futebol, entre eles a Lazio. Foi o terceiro reforço do time nesta janela, que já trouxe os zagueiros Mergim Mavraj e Kyriakos Papadopoulos.

Pelo clube gaúcho, Wallace atuou entre 2014 até 2016 com 115 partidas e cinco gols marcados. Além disso, conquistou o titulo da Copa do Brasil no final do ano passado, sendo uma das peças fundamentais no time de Renato Gaúcho. Também esteve no time medalhista olímpico nos jogos do Rio 2016, que bateu a Alemanha na final. Ele reencontrará outro brasileiro, o lateral-esquerdo Douglas Santos que chegou ao clube no começo da temporada. Pela seleção principal disputou duas partidas, a ultima o amistoso contra Colômbia, disputado no estádio Nilton Santos.

Em sua chegada a Alemanha o brasileiro falou que espera atuar pela nova equipe: “Estou muito feliz de ter chegado a um grande clube que é o Hamburgo, espero se adaptar o mais rápido possível e ajudar meus novos companheiros. Será uma nova experiência que terei atuando em outro país e jogarei num dos campeonatos mais disputados do mundo”.

Na atual temporada, os dinos estão numa situação complicada. No final de semana foram derrotados pelo Ingolstadt por 3 a 1 no confronto direito contra o rebaixamento que levou a equipe para 17° colocação com apenas 13 pontos. O próximo jogo é diante do Bayer Leverkusen no Volksparkstadion, nesta sexta-feira (3/2) pela abertura da 18ª rodada da Bundesliga.