Miranda é expulso, Felipe Anderson marca e Lazio vence Internazionale em Milão

Em jogo repleto de gols perdidos, a Lazio surpreendeu em Milão nesta terça-feira (31) e venceu a Internazionale, por 2 a 1, valendo pelas quartas de final da Copa Itália. Aproveitando a expulsão do zagueiro brasileiro Miranda, o time da capital abriu o placar com Felipe Anderson e anotou o segundo com Lucas Biglia. Marcelo Brozovic descontou para a Beneamata, que interrompeu uma sequência de nove vitórias consecutivas.

Classificada às semifinais, a Lazio espera pelo vencedor de Roma e Cesena, que disputam a última vaga das semis nesta quarta-feira (1º), na capital italiana. Única fase com jogos de ida e volta, as semifinais entre Lazio e Roma ou Cesena serão disputadas nos dias 28 de fevereiro e 4 de abril.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (5), pela 23ª rodada da Serie A. A Inter irá a Turim fazer o Derby d’Italia contra a Juventus, enquanto a Lazio medirá forças ante o Pescara, em Abruzzo.

Lazio aproveita erros da Inter e sai na frente, mas perde muito gols

As propostas de jogo de Inter e Lazio no início do primeiro tempo eram evidentes: nerazzurri partiam para cima, tomavam a iniciativa e pressionavam os visitantes, à medida que os biancocelesti se compactavam no campo de defesa e esperavam o momento certo para encaixar contra-ataques.

Exercendo pressão asfixiante sobre a defesa da Lazio, a Inter chegou perto de abrir o placar. Biglia foi forçado ao erro, devido à marcação pressão dos atacantes interistas, e entrou a bola nos pés de Kondogbia, que finalizou de fora da área para acertar o pé da trave.

Porém, a Lazio não se abateu e calou o Giuseppe Meazza aos 20 minutos. Lulic alçou bola à área, Felipe Anderson movimentou a cabeça como um excêntrico centroavante, e tirou o zero do marcador. O time da capital ainda teve duas chances claríssimas para aumentar a vantagem, mas Immobile isolou a primeira oportunidade; na segunda, Handanovic cresceu na frente de Felipe Anderson e impediu o segundo da Lazio.

Felipe Anderson festeja com seus companheiros o gol que o abriu o placar no Giuseppe Meazza (Foto: Marco Rosi/Getty Images)

Gols, expulsões e fim de jogo eletrizante

Para buscar a virada, o técnico da Inter, Stefano Pioli, colocou dois jogadores titulares em campo. Sacou os argentinos Palacio e Banega para colocar Icardi e João Mário. Contudo, a Lazio continuou melhor, ainda que perdesse chances claras, como aos 47 minutos. Após Handanovic defender cabeçada à queima roupa, Parolo isolou o rebote.

O time da capital italiana estava melhor na partida, explorando, sobretudo, os espaços da defesa nerazzarra. Assim, Immobile ganhou disputa de espaço com Miranda e ficaria engatilhado para finalizar, mas foi derrubado pelo zagueiro brasileiro. Pênalti, e o defensor foi para o chuveiro mais cedo. Biglia soltou o pé na penalidade máxima para fazer 2 a 0 sobre a Inter em pleno Giuseppe Meazza.

Para recompor a defesa, o treinador Pioli tirou o lateral-esquerdo Ansaldi para mandar a campo o zagueiro/volante Medel. Com isso, a Inter passou a jogar com três zagueiros, mas sem abrir mão do poderio ofensivo.

A equipe de Milão criou duas chances de gol, com Brozovic (chute de longa distância) e Murillo (cabeçada após cobrança de escanteio). Mas foi a Lazio quem teve mais uma oportunidade de ouro e acabou não aproveitando: Felipe Anderson, livre, arrematou em diagonal para fora.

O final de jogo pegou fogo, ainda mais depois da expulsão de Radu, que fez falta boba em Icardi e recebeu o segundo amarelo. Com isso, a Inter se lançou ao ataque e conseguiu diminuir: em uma linda cabeçada, Brozovic encobriu o goleiro Marchetti. Porém, o tento do meia croata não foi suficiente para evitar a derrota de sua equipe em casa.