Resultado Monaco x Nice pela Ligue 1 2017 (3-0)

Foto: Divulgação/Ligue 1

O melhor ataque nas ligas europeias: Monaco chegou a 68 gols.

Monaco é o líder isolado com 52 pontos. O Nice é o segundo com 49. O Paris SG vem na cola com 46 e ainda joga nesta rodada.

Próxima partida do Nice: Saint Étienne (em casa), na quarta-feira (8).

Próxima partida do Monaco: Montpellier (fora de casa), na terça-feira (7).

Placar final: Monaco 3 x 0 Nice

Gols: Germain e Falcao (2)

93' Final de jogo! Vitória do Monaco que assume a liderança isolada da Ligue 1. Triunfo incontestável no clássico do sul da França. Falcao agora possui 14 gols no campeonato.

91' NA TRAVE!!!! Quase gol do Nice. Valentin Eysseric chutou desequilibrado e mandou no poste direito de Subasic.

90' Mais três de acréscimos!

89' Outra mudança: entra o jovem Mbappe Lottin na vaga de Falcao.

87' Vai mudar o Monaco: entra Dirar e sai Bernardo Silva.

85' Triangulação pela direita, passe na diagonal para Souquet que chutou batendo e mandando por cima.

84' MILAGRE!!! Grande defesa de Subasic. Dalbert levantou na área, Pléa cabeceou no cantinho e o goleiro croata se jogou para salvar.

80' Bela jogada de Lemar, o meio-campista invadiu a área e rolou para Falcao bater de primeira e vencer Cardinale. Defesa do Nice só assistiu. A bola entrou e o placar mudou no principado: 3 a o Monaco.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO MONACO!!!!

Falcao García de novo! 3 a 0, mais uma vez pela esquerda.

78' No lance seguinte, Pléa tentou de cabeça após lançamento no costado da zaga, mas não alcançou.

78' Pléa achou Balotelli dentro da área, mas o atacante se atrapalhou. A bola ficou viva e Belhanda chutou em cima de Jemerson.

76' Mudança no Monaco: entra João Moutinho, sai Germain. Camisa 8 vai recompor o meio-campo e Falcao ficará na referência.

73' Nice tenta na base do abafa, mas está desorganizado. Balotelli muito bem marcado, não está encontrando espaço com a bola rolando.

73' Balotelli cobrou falta no bico da grande área pela esquerda, mas mandou na barreira.

69' Eyesseric escorou de cabeça para Belhanda, o camisa 5 chutou de voleio e mandou longe do gol... na arquibancada.

68' Falcao chegou a 13 gols nesta edição da Ligue 1. O artilheiro Cavani tem 21 tentos anotados.

Foto: Valery Hache/AFP/Getty Images

65' UFA! Levantamento na área, a bola passou por Glik e Falcao García. Ninguém tocou e a bola foi pela linha de fundo.

64' Bernardo Silva carregou e chutou da meia-lua, Dante travou.

63' Primeira mudança: vem Belhanda, sai Sarr. Entra um atacante na vaga de um zagueiro. Mudança no esquema no Nice.

62' Nice tem a posse de bola, mas é o Monaco quem deixa o rival ter essa condição. Equipe de Leonardo Jardim bem disciplinada taticamente.

60' Lemar achou Mendy no corredor pela esquerda, o lateral veio como um raio e cruzou rasteiro para o meio. Falcao apareceu e só completou para o gol. A bola entrou e o placar mudou: 2 a 0 Monaco.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO MONACO!!!

Falcao García, sempre ele! Passe de Mendy.

58' Seri levantou na área e Baysse testou por cima da meta.

57' Cartão amarelo para Jemerson após falta dura em Balotelli.

54' Mendy está on fire! Lateral-esquerdo bateu para o meio e a bola passou na boca do gol. Perigo para Cardinale.

52' Gol de Balotelli, mas o italiano estava impedido. Levantamento na área de Eysseric. Quatro jogadores do Nice estavam adiantados.

51' Sequencia de escanteios para o Nice. Defesa do Monaco vai se virando como pode.

50' Nice adianta suas linhas e vai em busca do empate. Souquet cruzou e Glik cabeceou para longe. Pressão rubro-negra.

47' Mendy foi à linha de fundo pela esquerda, cruzou para o meio da área e Germain apareceu sem marcação, cabeceando para as redes. O camisa 18 não comemorou em respeito a sua ex-equipe. A bola entrou e o placar mudou: 1 a 0 Monaco.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO MONACO!!! Germain abre o placar no Stade Louis II.

46' UHH!! Lemar arrematou de fora da área, Cardinale defendeu esquisito e Sidibé perdeu o gol no rebote, chute foi para fora.

45' Vamos com o segundo tempo de Monaco e Nice. Monegascos atacam para o gol da direita.

15h03 Nenhuma alteração na volta do intervalo.

15h02 Equipes de volta para o segundo tempo.

Análise do primeiro tempo: O Nice não conseguiu vencer a última linha do adversário. O time teve dificuldade no último terço do gramado. Enquanto que o Monaco pecou nas finalizações e no último passe. Falcao recebeu poucas bolas e Bernardo Silva desperdiçou uma boa chance. A equipe mandante tem que saber aproveitar os passes errados do Nice na defesa. Seri, Sarr e Baysse não podem ficar confortáveis com a posse de bola. A pressão inicial de Jardim durou pouco.

Classificação momentânea:

1º - Monaco (50 pontos/43 de saldo)

2º - Nice (50 pontos/23 de saldo)

Final do primeiro tempo: Monaco 0 x 0 Nice.

45' Escanteio para o Monaco. Lemar cruzou na segunda trave e Germain mandou de cabeça por cima do travessão.

42' Cardinale driblou Falcao García após recuo. Goleiro teve coragem e deixou o colombiano na saudade.

39' Sidibé tentou o passe em profundidade para Bernardo, mas o campo acabou. Bola volta para o Nice.

36' PEGOU! Falcao tocou para Bernardo Silva dentro da área, o português soltou a bomba de pé direito e Cardinale fez grande defesa.

33' Eysseric arriscou de fora da área e mandou à esquerda da meta. Primeira boa chance do Nice na partida.

31' Longe! Acionado pela esquerda, Mendy cruzou de primeira e mandou atrás do gol. Te cuida, pois chegou concorrência.

30' Jogo muito parado, algumas faltas no meio-campo. As equipes demonstram não ter pressa.

26' Seri recebeu passe de Cardinale, mas vacilou. Germain roubou a bola quase abriu o placar. Arremate do atacante foi fraco e deu tempo do goleiro se recuperar. Assustou!

CHUTES: Monaco 4 x 0 Nice

24' Lemar sofreu falta e Souquet acabou levando a pior. O lateral ficou com o pé preso em baixo do adversário. Já tem movimentação no banco do Nice.

22' Germain recebe em boa posição, tentou o passe no meio, mas Falcao estava muito longe. Tiro de meta para o Nice.

19' Levanta a bandeira! Lemar estava impedido. Ataque do Monaco é invalidado.

18' Impedido! Passe em profundidade para Pléa, mas o camisa 14 estava na banheira. Jogo parado.

17' Agora é o Monaco quem domina o jogo, dita o ritmo e mantém a posse de bola.

15' Erro na saída do Nice, Mendy recuperou e cruzou na segunda trave. Falcao cabeceou para fora.

13' PINBALL! Lemar levantou no tumulto, a bola bateu em Baysse e Dante. Cardinale conseguiu salvar e a defesa afastou o perigo.

12' Cartão amarelo para Seri.

12' Seri derrubou Silva no corredor pela direita. Falta perigosa para o Monaco, próximo à área.

11' Nice tem muita dificuldade em sair do campo defensivo, não consegue trocar passes com tranquilidade. Monaco aperta muito.

9' Quase! Mendy cruzou, Dante afastou para a entrada da área e a sobra ficou com Bernardo Silva. O camisa 10 dominou e chutou rasteiro. Cardinale defendeu em dois tempos.

8' Monaco marca pressão, adianta as linhas ofensivas.

7' Pela esquerda, Dalbert levantou na área e Souquet apareceu do outro lado, mas o camisa 2 errou o tempo da bola e furou.

5' Nice mantém a posse de bola no campo defensivo. Linha de três zagueiros bem postada e dois volantes no apoio.

4' Souquet cruzou da direita e Glik afastou o perigo.

1' A bola foi na barreira. O Nice armou o contra-ataque e Balotelli sofreu um carrinho frontal de Glik.

1' Fabinho foi derrubado no setor ofensivo. Falta para o Monaco.

0' Começou! Bola rolando para Monaco e Nice. Tá valendo para o Derby de la Côte d'Azur.

Escalação do Monaco: Subasic; Sidibé, Glik, Jemerson, Mendy; Bakayoko, Fabinho, Lemar, Bernardo Silva; Germain, Falcao García.

Escalação do Nice: Cardinale; Baysse, Dante, Sarr; Souquet, Cyprien, Serri, Dalbert; Eyesseric, Pléa, Balotelli.

13h58 Os dois times estão no gramado. Falcao lidera o Monaco, Baysse puxa a fila do Nice.

13h57 Equipes no túnel. Vamos ao protocolo do jogo.

SAIBA MAIS: L'Équipe lista as dez melhores contratações do futebol francês na janela de inverno.

13h43 Capacidade do estádio: 18,523. População do principado: 38,400.

13h40 Torcida do Nice marca presença atrás do gol da direita, fazendo muito barulho. O som e animação dos rubro-negros contrasta com a passividade e tranquilidade dos poucos torcedores do Monaco.

13h37 As duas equipes já fazem o trabalho de aquecimento no gramado do Stade Louis II.

13h33 Números de Mario Balotelli na temporada: 16 jogos e 11 gols.

13h32 Números de Falcao García na temporada: 23 jogos, 17 gols e três assistências.

13h30 O Nice já está eliminado na Copa da França, mas o Monaco segue vivo. LEIA: Sorteio das oitavas da Copa da França coloca Monaco e Marseille frente a frente.

13h28 VÍDEO: torcida do Nice nas ruas de Monaco.

13h18 A distância entre o Stade Louis II e o Allianz Riviera, casa do Nice, é de apenas 32km. Em uma viagem de carro, o tempo gasto é de 41 minutos em média.

Monaco também escalado (4-4-2): Subasic; Sidibé, Glik, Jemerson, Mendy; Bakayoko, Fabinho, Lemar, Bernardo Silva; Germain, Falcao García.

Leonardo Jardim terá em seu banco: De Sanctis, Touré, Diallo, Moutinho, Dirar, Boschilia e Mbappé.

Nice escalado (3-4-3): Cardinale; Baysse, Dante, Sarr; Souquet, Cyprien, Serri, Dalbert; Eyesseric, Pléa, Balotelli.

Jogadores no banco de reservas do Nice: Benitez, Burner, Le Marchand, Walter, Koziello, Belhanda e Donis.

13h05 O colombiano Falcao García, capitão do Monaco, chegou com o restante do elenco no Stade Louiss II.

13h01 Árbitro da partida: Benoit Bastien. Assistentes: Frederic Haquette e Hicham Zakrani. Quarto árbitro: Karim Abed.

Olá, leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe conosco a partida entre Monaco e Nice. O clássico do Sul da França, o Derby de la Côte d'Azur, começa a partir das 14h. É o encontro entre o líder e o segundo colocado da Ligue 1. Será o encontro entre Radamel Falcao García e Mario Balotelli. As duas equipes possuem a mesma pontuação e é confronto direito pela ponta da tabela.

Fique de olho – Nice: Alessane Pléa. O artilheiro do time nesta atual edição da Ligue 1. Quando Balotelli joga, o camisa 14 atua pelas pontas. Sem o italiano, o francês vira o homem de referência. Em 29 jogos, contando todas as competições, ele marcou 14 gols. Inclusive marcou nos dois jogos pela Copa da França e Copa da Liga, em que o clube acabou eliminado em ambos os torneios nas estreias.

Foto: Divulgação/Nice

Fique de olho – Monaco: Kylian Mbappé. O versátil atacante é uma das grandes promessas da base do clube. Atua pelo lado do campo, é veloz e não demonstra medo diante de situações adversas. É ousado e parte para cima. Nesta temporada, fez 19 jogos e marcou seis gols. Ele também serve os companheiros, tendo sete assistências nesse período. Ano passado foi campeão da Eurocopa Sub-19 com a França.

Foto: Divulgação/Monaco

Dante, zagueiro brasileiro, concedeu entrevista coletiva e citou o que é necessário para vencer esse tipo de jogo: “Vamos ter que estar preparados mentalmente, fisicamente e taticamente. O Monaco evoluiu, fez uma grande fase de grupos da Champions. Eles estão acostumados a jogar grandes jogos. Esperamos os três pontos, isso é tudo. Vencendo o Monaco, não podemos imaginar uma derrota para o Saint-Étienne ou Rennes. Teremos jogadores de nível mundial a nossa frente, mas haverá outros jogos depois. Temos que manter o foco.”

Contratado nesta janela de inverno, o lateral-esquerdo Jorge não foi relacionado para a partida. Entre a lista, Jardim colocou Boschilia, Jemerson e Fabinho. Mendy deverá atuar na posição.

O técnico Leonardo Jardim comentou o clássico e elogiou o rubro-negro: “Nice é uma grande equipe, muito forte. Há muita experiência na defesa e no ataque. Será uma grande partida. Ele pode controlar bem o seu elenco. Nice vai jogar pelo primeiro lugar do início ao fim. O mais importante é sempre o próximo jogo. É um clássico, em casa. O nosso objetivo é vencer esse jogo. Não é vingança. Evidentemente, não nos esquecemos do primeiro turno, mas o mais importante é conquistar os três pontos.”

Mesmo com pontuações iguais, os times possuem campanhas diferentes. O Nice manteve a invencibilidade em boa parte desta Ligue 1, perdendo apenas uma vez. Entretendo, o time empatou sete jogos, incluindo um confronto direto com o PSG quando vencia por 2 a 0. O Monaco foi derrotado em três partidas, empatando outras quatro vezes. Mas os comandados de Leonardo Jardim marcaram 65 gols em 22 jogos, a melhor marca da Europa.

A última partida entre as equipes foi um passeio do Nice. A equipe de Lucien Favre fez 4 a 0 no Monaco com gols de Paul Baysse, Pléa e dois de Balotelli. O jogo aconteceu no Allianz Riviera, pela sexta rodada da Ligue 1, dia 21 de setembro de 2016.

Por todas as competições, os rivais se enfrentaram 96 vezes. O Monaco tem larga vantagem diante do rubro-negro. Os monegascos possuem 42 vitórias, enquanto que o Nice ganhou 28 jogos. Além disso, aconteceram outros 26 empates.