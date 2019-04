Com 'pintura' de Cuadrado, Juventus vence dérbi contra Inter e continua soberana no topo

Aparentemente a hegemonia bianconera na Itália será concretizada por mais uma temporada. No fim da tarde deste domingo (5), a Juventus venceu o Derby d'Italia ante a Internazionale pelo placar mínimo no Juventus Stadium, em confronto válido pela 23ª rodada da Serie A. Com uma verdadeira pintura no fim da etapa inicial, o meia Juan Cuadrado foi o responsável pelo único gol marcado em Turim.

Dona da melhor defesa, do melhor ataque e com seis pontos à frente do segundo colocado, além de ter um jogo a menos. Esta é a campanha praticamente perfeita da Juve nesta jornada, deixando quase que impossível a tarefa de seus adversários, que tentam impedir o hexacampeonato inédito da Velha Senhora. Vindo de quatro triunfos seguidos, a equipe bianconera volta a campo no próximo domingo (12), quando encara o vice-lanterna Crotone no Sant'Elia.

Após ser eliminada no meio de semana na Copa Itália pela Lazio e, consequentemente, perder sua sequência de nove vitórias consecutivas, a Internazionale volta a perder uma partida fundamental para seus objetivos na temporada. Na quinta colocação, com 42 pontos, o clube nerazzurro viu a Atalanta se aproximar de sua vaga momentânea para a próxima Uefa Europa League, com dois pontos a menos. A Fiorentina é outra que também segue na cola da equipe de Milão, e pode se aproximar ainda mais se vencer a Roma nesta terça-feira (7). Visando sua reabilitação, a Inter recebe na próxima rodada o Empoli no Giuseppe Meazza.

Bola na trave de Dybala e golaço de Cuadrado

Demonstrando que a partida seria disputada desde os primeiros instantes, a primeira grande oportunidade não demorou a surgir. Após uma leve pressão da Inter no início, ainda no primeiro minuto Lichtsteiner arrancou pela direita, encontrou Dybala dentro da área que de voleio obrigou Handanovic a fazer a primeira grande defesa do jogo.

Tentando apertar os donos da casa em seu campo de defesa, a equipe nerazzurri obtinha dificuldades para principalmente chegar próximo à área. Por outro lado, a Juventus chegava sempre com muito perigo. Aos 11', novamente chance esteve nos pés Paulo Dybala. O argentino finalizou com imensa categoria da entrada da área e carimbou o travessão de Handanovic, que apenas observou o lance.

A primeira finalização perigosa da Inter saiu dos pés do recém contratado Gagliardini, que bateu firme da entrada da área, levando muito perigo à meta de Buffon. Com mais posse de bola, os comandados de Stefano Pioli chegaram a levar perigo em outras ocasiões pelo alto. Primeiro com Gagliardini, e depois com Perisic, nas duas oportunidades o arqueiro da Juve segurou a bola no centro do gol.

Antes mesmo do intervalo, Pjanic por pouco não abriu o placar em cobrança de falta, mas novamente Handanovic defendeu, mandando para escanteio. Na sequência do lance, a bola acabou sobrando para Juan Cuadrado na entrada da área, o colombiano soltou o pé de perna direita e viu a bola morrer no fundo das redes nerazzurri, garantindo a vantagem no primeiro tempo.

Jogo mais truncado e confusão ao fim

A etapa final desde seu início ficou mais focada nas fortes disputas principalmente no setor de meio-campo. Pressionada em boa parte do primeiro tempo, a Juventus voltou com mais iniciativa que seu rival. O bósnio Pjanic em outra oportunidade obrigou Handanovic a fazer outra grande interceptação logo aos 53'.

Sem o mesmo desempenho da primeira etapa, Pioli fez duas mudanças: entraram Kondogbia e Eder nas vagas de Brozovic e Candreva respectivamente. Aos poucos, a Juventus retomava a posse de bola que antes era totalmente dos visitantes. Em certo momento, a Velha Senhora chegou a ter 60% de domínio.

Com um show de cartões amarelos e lances duros, as chances só voltaram a aparecer na fase final do jogo. Higuaín aos 78' finalizou forte após jogada de Dybala, mas viu o goleiro esloveno da Inter salvar sua equipe mais uma vez. Handanovic voltou a aparecer pouco tempo depois, quando o croata Mandzukic cabeceou em seu contrapé, mas demonstrando reflexo ele mandou para a linha de fundo.

No fim, a Inter tentava pressionar o rival mas seguia com limitações principalmente em seu ataque. Sem criar grandes chances para empatar, ainda sobrou tempo para Perisic discutir com o árbitro nos acréscimos, sendo consequentemente expulso de campo.