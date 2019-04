Sem dificuldades, Schalke 04 derrota Sandhausen e avança na Pokal

O Sandhausen recebeu o Schalke 04 no Hardtwaldstadion em jogo válido pela fase oitavas de final da DFB Pokal 2016/17, nesta quarta-feira (8). A equipe alvinegra, que fazendo uma boa campanha na segunda divisão alemã enfrentou um adversário tradicional e que não vem bem na Bundesliga nesta temporada.

A equipe visitante não encontrou dificuldades e venceu por 4 a 1 com gols de Schöpf, Caligiuri, Naldo e Konoplyanka. Para o time da casa o gol foi marcado por Wooten. O resultado classificou os azuis reais para as quartas de final do torneio.

O próximo jogo do Sandhausen é contra o Stuttgart nesse mesmo estádio no Baden-Derby no próximo domingo (12). Enquanto que o Schalke 04 recebe o Hertha Berlin na Veltins-Arena no sábado (11).

Os visitantes abriram o placar aos 38 minutos. Em bola escorada por Burgstaller para Caligiuri mandar em cima de Knaller que fez a defesa, a bola sobrou para Schöpf escorar para as redes, deixando sua equipe em vantagem.

Depois marcaram o segundo gol aos 43 minutos numa roubada de bola no meio-campo, Stambouli deu a assistência para Bentaleb tocar em seguida para Caligiuri no ângulo de Knaller, aumentando para sua equipe. E dois minutos depois fizeram mais com o brasileiro Naldo, o zagueiro desviou a cobrança de escanteio batido por Schöpf, mandando no canto direito do arqueiro alvinegro.

Na segunda etapa os alvinegros descontaram aos 19 minutos. No levantamento feito por Pledl na área, o lateral Rossbach desviou de cabeça para Wooten mandar no canto do goleiro Fährmann.

Mas aos 26 minutos os azuis reais fizeram mais com o ucraniano Konoplyanka, o jogador pegou a sobra da cabeça de Höwedes que mandou em cima do goleiro, a bola ainda bateu na trave e o camisa 11 decretou a vitória para a equipe de Gelsenkirchen.

Lotte faz mais uma vitima e elimina o 1860 Munique

No Frimo Stadion a sensação do torneio o Lotte encarou o 1860 Munique, a equipe da 3° divisão buscando surpreender mais uma vez teve pela frente um adversário que faz campanha abaixo do esperado na 2. Bundesliga.

Os mandantes levaram a melhor e venceram por 2 a 0, com gols de Lindner e Freiberger. O resultado classificou a equipe para próxima fase do torneio, sendo uma das zebras desta competição.

A próxima partida do Lotte é contra o Holstein Kiel nesse mesmo estádio pela 3. Liga. Enquanto que o 1860 Munique recebe o Karlsruher na Allianz Arena pela 2. Bundesliga, as partidas serão realizadas no próximo sábado (11).