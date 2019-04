Chelsea enfrenta Burnley visando disparar liderança da Premier League

Neste domingo (12), Chelsea visita o Burnley em Turf Moor, às 11h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Vindo de resultado negativo, os Clarets procuram voltar a vencer no campeonato, já os Blues, sua última derrota foi no dia 4 de janeiro, para o vice-líder Tottenham.

Atualmente na 12ª posição e com apenas 29 pontos, o Burnley chega para o confronto contra o rival após ser derrotado para o Watford por 2 a 1. Mas, os Clarets tem certa vantagem em casa, nos últimos oito jogos em seus domínios foram sete triunfos.

O Chelsea porém, é líder do Campeonato Inglês com 59 pontos, 9 pontos de vantagem na frente do segundo colocado, Tottenham. Na última partida, venceu o Arsenal por 3 a 1.

Burnley precisará superar desfalques contra Chelsea

Para confirmar a escalação para o próximo jogo, o Burley não terá muitos problemas dentro de campo. Em relação ao time que foi derrotado pelo Watford, apenas um atleta não jogará.

Trata-se de Jeff Hendrick que está cumprindo uma suspensão de três jogos, após ser expulso no último confronto. Em seu lugar, poderá ser escalado Ashley Westwood, que entrou como reserva no último jogo, e poderá atuar nesta posição.

Certezas de desfalques são o meia-campista Steven Defour - que sofreu uma lesão na coxa, como também, Dean Marney e Kevin Long que estão de fora.

Dyche falou sobre o confronto, disse que não irão se intimidar e que hoje o Burnley tem uma melhor equipe para jogar contra o Chelsea, do que na última vez em que foram derrotados por 3 a 0, em Stamford Bridge no final de agosto.

"Não há garantias sobre jogar equipes como esta, mas, além deste resultado, eu acho que somos uma unidade mais forte e eu acho que temos um pouco mais de experiência e um pouco mais de conhecimento sobre o que a liga é. Isso não lhe garante um resultado contra, mais uma vez, uma das superpotências da divisão, mas acho que isso lhe dá uma chance melhor", afirmou o técnico.

"Acho que todos os jogos na Premier League é um teste. É justo dizer que estes são tão fortes no momento, é provavelmente o maior desafio que tivemos nesse sentido. Eles são top do campeonato por uma razão, e que muitos pontos claros. Mas cada jogo é um desafio. Nós não podemos subestimar ninguém e nós não", analisou.

Burnley venceu cinco jogos em casa de primeira linha seguidos pela primeira vez desde 1966 e isso pode ser uma vantagem para os Clarets.

"Tem havido um par de blips ao longo da nossa temporada até agora, mas mais ou menos todos os jogos, especialmente em casa, é claro, por isso estamos ansiosos para assumir o desafio, um grande como pode ser", disse.

"Quando o apito soa, não há respeito na oposição. É sobre nós e é sobre nós entregando um desempenho e nós agarrando o jogo e indo ganhar. É isso que tentamos fazer, nem sempre fácil, como vimos fora de casa este ano, mas essa é a nossa abordagem para os jogos", finalizou.

Chelsea não tem desfalques e deve repetir o mesmo time que bateu Arsenal

Conte provavelmente irá repetir o mesmo time titular que atuou no triunfo sobre os Gunners, Eden Hazard que acabou com o último jogo está mais que confirmado para o confronto. O Chelsea não tem problemas com jogadores machucados ou suspensões, apenas um sentiu dores, mas já voltou a treinar normalmente. Falamos de David Luiz, que começou a sentir dores na região do joelho, mas foi apenas um susto e já voltou a treinar com sua equipe novamente.

Antonio Conte falou sobre o desempenho de David Luiz em campo e o como está satisfeito em tê-lo na equipe. "Com certeza estou satisfeito com o desempenho de David Luiz. Ele está mostrando seu valor real e isso é importante para ele, para o Chelsea e para mim", elogia Conte.

"Mas eu gostaria de repetir muito a todos os meus jogadores que você precisa de muito tempo para construir algo importante, mas você precisa de apenas um minuto para interromper tudo isso, por isso, é importante continuar dessa maneira, com grande concentração e grande foco em cada jogo, porque quando você é um defensor central e acima de tudo quando joga no meio, você deve jogar futebol com grande inteligência para entender o momento quando para cobrir, e o momento em que a ser agressivo", finalizou.

O treinador italiano ainda falou que não irão relaxar e que ainda falta muito para o campeonato acabar. Conte diz que não quer se precipitar falando de títulos. E garantiu que o Chelsea irá lutar até o final.

"Se acharmos que com nove pontos de vantagem estamos muito perto do título, estamos cometendo um grande erro. Restam 14 partidas e há cinco equipes, seis com o Chelsea, que podem lutar até o final", afirmou o treinador italiano.