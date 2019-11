Resultado Bayern de Munique x Arsenal na Champions League 2017 (5-1)

Ficamos por aqui em mais um live da VAVEL Brasil! Agradeço a todos que ficaram até aqui na transmissão! Um abraço e até a próxima.

Veja os quatro gols do Bayern no segundo tempo:

Os times voltam seus esforços para seus campeonatos nacionais até a partida de volta.

A partida de volta acontece no próximo dia sete, em Londres, no Emirates Stadium. O Arsenal precisa vencer por 4 a 0 para classificar, enquanto que o Bayern pode ter o luxo de perder por até três gols de diferença.

90+3' FIM DE PAPO NA ALLIANZ ARENA! O Bayern passeia, controla e derrota o Arsenal por 5 a 1, colocando um pé e meio nas quartas de final da Uefa Champions League.

90' Mais três minutos de acréscimos.

88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! É DE THOMAS MULLER!! Chamberlain cochila e Muller se aproveita do fim da jogada, batendo pro gol.

87' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN DE MUNIQUE! Sai: Robben. Entra: Rafinha.

86' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN DE MUNIQUE! Sai: Lewandowski. Entra: Muller.

85' Kimmich recebe bola em contra-ataque, mas chuta muito por cima.

83' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN DE MUNIQUE! Sai: Douglas Costa. Entra: Kimmich.

82' CARTÃO AMARELO PARA LAHM!

81' Douglas Costa bate cruzado, mas Ospina manda pra escanteio.

77' Confusão na área, mas Ospina fica com ela.

76' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Sai: Coquelin. Entra: Giroud.

72' Bayern ainda controla o jogo, tocando passes e sem dar a bola ao adversário.

67' Vidal chute de fora e Ospina manda pra escanteio.

65' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Sai: Iwobi. Entra: Walcott.

63' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! THIAGO!!!!! O espanhol aproveita rebota e bate de fora da área. A bola ainda desvia e morre no fundo das redes.

62' UUUUUUUUUHHHHHHHHH!!! Javi Martínez cabeceia em bola vinda do escanteio e Ospina faz uma defesa incrível.

60' UUUUUUUUHHHHHHH!!! Lewandowski tenta jogada pela esquerda, chuta por cobertura, a bola desvia e bate na trave. Na sobra, Robben bate, mas desvia em Gibbs e vai em escanteio.

56' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! THIAGO!!!! O espanhol recebe passe sensacional de Lewandowski e só teve o trabalho de tirar de Ospina.

54' GOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! LEWANDOWSKI DESEMPATA TUDO!!! Lahm aparece pela direita e consegue um cruzamento impecável na cabeça de Lewandowski, que só empurra para o fundo das redes.

52' Arsenal bate em contra-ataque, mas Özil se atrapalha e bola sai em tiro de meta.

48' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL! Sai: Koscielny. Entra: Gabriel Paulista.

46' Arsenal tem bola no ataque, mas não consegue construir.

45' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! O Bayern dá a saída.

Confira os gols do jogo até aqui:

45+1' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Bayern de Munique e Arsenal vão para o intervalo empatados em 1 a 1.

45+1' NEUER!!!! Özil teve a chance de virar o jogo em bola enfiada, mas o goleiro alemão consegue a defesa.

44' QUE PERIGO! Xabi Alonso levanta bola para a área e Hummels cabeceia, porém manda pra fora.

42' UUUHHHH!! Alaba consegue cruzar, mas Lewandowski não alcança a bola da maneira que queria. Bola saiu em linha de fundo por cima do gol.

41' Douglas Costa arrisca chute de fora, mas acabou mandando muito por cima.

39' UUUUUHHHHHH!!! Em ótimo contra-ataque, Chamberlain cruza para Xhaka na entrada da área, que bate com força, mas Neuer faz a defesa.

34' Alaba faz cruzamento, bola desvia na mão de Bellerín, indo para escanteio. Juiz não marca o pênalti.

32' CARTÃO AMARELO PARA SÁNCHEZ! Por reclamação.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL DO ARSENAL!!!!!! SÁNCHEZ!!!!! Alexis cobra o pênalti, Neuer faz a defesa, mas o chileno conseguiu chutar outras duas vezes, uma furada e outra certa para o gol.

29' ÉÉÉÉ PÊNALTI!!!! PÊNALTI PARA O ARSENAL!!! Lewandowski tenta tirar a bola, acerta o pé de Koscielny, ocasionando no pênalti.

28' Sánchez tenta cruzamento, mas arranja escanteio.

26' Özil bate por baixo e Neuer faz a defesa, porém não encaixa. Na sequência, foi marcado o impedimento.

25' Falta na entrada da área! Hummels faz falta em Sánchez e recebe amarelo.

23' Arsenal tenta contra-ataque, mas Sánchez, sozinho, perde a bola para a marcação.

20' Robben tenta novo chute, mas é desviado e vai para escanteio.

17' Bayern continua tendo a bola por mais tempo no jogo. Arsenal continua com postura defensiva.

15' CARTÃO AMARELO PARA MUSTAFI!

14' Robben tenta a mesma jogada, mas agora pegou mais fraco, ficando fácil para o Ospina.

10' QUE GOLAAAAAAAAÇOO! GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!! ARJEN ROBBEN ABRE O PLACAR PROS DONOS DA CASA!!! No seu melhor estilo, Robben parte da direita, abre para a esquerda, carrega e bate de fora, colocando no ângulo pra fazer o primeiro gol do jogo.

7' UUUUHHHH!! Vidal arrisca de fora, e Ospina encaixa.

6' Confusão na área, mas zaga do Arsenal afasta.

4' Bayern troca bons passes, mas sem objetividade.

3' Iwobi arrisca chute, mas é bloqueado na primeira chegada do Arsenal no ataque.

2' Bayern chega no ataque, mas o cruzamento de Alaba não saiu muito bem. Zaga tirou.

1' Times dividem posse de bola no começo de jogo.

0' ROLA A BOLA EM MUNIQUE! O Arsenal dá a saída.

Os jogadores vêm para o gramado para a cerimônia de abertura.

Visitantes, o Arsenal apresenta a seguinte escalação: Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Gibbs; Xhaka, Coquelin, Ox, Ozil, Iwobi; Alexis

O Bayern de Munique, mandante, escala o seguinte time: Neuer; Lahm, Hummels, Martínez, Alaba; Xabi Alonso, Vidal; Robben, Thiago, Costa; Lewandowski.

Faltando pouco menos de uma hora para o jogão começar, os times anunciaram suas escalações.

A partida acontecerá na Allianz Arena, em Munique, Alemanha, às 17h45, pelo horário brasileiro de verão. Acompanhe todos os lances do Bayern x Arsenal ao vivo na VAVEL Brasil!

FIQUE DE OLHO Arsenal: Alexis Sánchez, meia-atacante do Arsenal. O chileno mostra evolução em seu futebol ano após ano, e em 2016/17 não está sendo diferente. Ao lado de Mesut Özil, o sul-americano é o principal jogador dos Gunners e também pode em uma bola decidir a partida.

FIQUE DE OLHO Bayern de Munique: Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique. O mundo sabe do faro de gol que o polonês tem, portanto ele será o jogador que o Arsenal mais precisará se preocupar em anular junto ao Thiago Alcântara. Em uma ou duas bolas, o centroavante pode definir o destino do embate.

Nos Gunners, por outro lado, Ramsey (panturrilha), Debuchy (falta de preparo físico) e Cazorla (muscular) estão fora da partida de ida.

Nos mandantes, o único desfalque é o zagueiro Boateng, fora por lesão no ombro.

Por outro lado, o ponta do Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain, disse ao Arsenal Player que vê seu time com grandes chances de sair da Allianz Arena com a vitória dessa vez. "Eles são um ótimo time, mas nós também somos se jogarmos o que sabemos no dia. Podemos causar-lhes problemas suficientes e, quem sabe, sair de lá com a vitória. Apesar do último jogo na Allianz Arena, tivemos boas experiências lá. Vencemos um jogo e empatamos o outro", comentou.

Tomando conhecimento sobre histórico positivo recente sobre o Arsenal, Arjen Robben reconheceu que o atual time Gunner é o melhor que eles vão ter enfrentado nos últimos anos. "Acho que eles melhoraram desde o ano passado. Sei que sempre que os enfrentamos nos últimos anos, vencemos ou passamos para a próxima fase, mas dessa vez será mais difícil por causa do status deles atualmente. O nível deles cresceu de novo... e acho que são uma ameaça para qualquer um na Champions League. Estamos confiantes, é claro, mas a igualdade existe", disse ao Telegraph.

Na Inglaterra, o Arsenal ocupa a quarta posição, com 10 pontos para o líder Chelsea. Apesar do assunto no clube seja a briga pelo título, é de se entender que vai ser complicado conquistá-lo, uma vez que ocupa a quarta posição e ainda tem outros três times na caça aos Blues.

O Bayern de Munique lidera a Bundesliga e briga fielmente pelo título com o RB Leipzig, apesar de ter arrancado nas últimas rodadas. O time da Baviera já soma 49 pontos, sete a mais que os rivais, faltando 14 rodadas para o fim.

Em seus campeonatos nacionais a situação é diferente entre ambos, isso por causa das pretensões dos dois clubes para o final da temporada.

A última vez que ambos jogadores, o Bayern levou a melhor, batendo o Arsenal por 5 a 1 em casa, após ter perdido no primeiro turno da fase de grupos por 2 a 0 no Emirates.

Os dois times também ganharam o costume de se encontrar pela competição, tendo se enfrentado em 2013, 2014 e 2015. Nos dois primeiros anos, o embate foi nesta fase, as oitavas. Já em 2015, foi pela fase de grupos.

Na história, os clubes se enfrentaram 10 vezes, sendo cinco triunfos para os alemães, três para os ingleses e dois empates.

Já o Arsenal, não avança para as quartas de final desde 2010, completando sete anos de 'jejum'. A equipe de Arsène Wenger disputou a final em 2006, perdendo para o Barcelona de Ronaldinho.

O Bayern de Munique venceu a competição em 2013, além de ter jogado a final em 2010 e 2012. Esteve presente em todas as semifinais dos últimos três anos.

É tarde de decisão para os dois clubes que apesar de ter históricos recentes diferentes, têm um só objetivo nesta fase: avançar.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Fique agora com todas as emoções de Bayern de Munique x Arsenal ao vivo pela partida de ida das oitavas de final da Uefa Champions League 2017.