Na capital alemã, Hertha Berlin recebe líder Bayern de Munique pela Bundesliga

O Hertha Berlin recebe o Bayern de Munique, no estádio Olímpico em partida válida pela 21ª rodada da Bundesliga 2016/17, neste sábado (18). A equipe da capital alemã querendo não perder contato com o G-4 terá pela frente o atual líder e mesmo não praticando um grande futebol, buscará aumentar ainda mais a distancia sobre os concorrentes.

E o árbitro da partida será Patrick Ittrich e o confronto começa às 12h30. No ultimo encontro entre as duas equipes na Allianz Arena, vitória dos bávaros pelo placar de 3 a 0 os gols foram de Ribery, Thiago Alcântara e Robben.

Querendo não perder contato com o pelotão de cima, Hertha vai à busca dos três pontos

A equipe da capital não voltou bem para o segundo turno e perdeu três dos quatro jogos disputados este ano. O time de Pal Dardai começou bem a temporada, mas vem caindo muito de produção, assim como na temporada passada quando começou muito bem. Para o confronto o treinador húngaro não poderá contar com o lateral Weiser, o meia Duda e o atacante Schieber machucados. O brasileiro Allan que estava com a seleção sub-20 no sul-americano disputado no Equador ganhou mais alguns dias de folga.

Para o confronto o treinador falou da dificuldade de enfrentar o Bayern: “É um jogo muito difícil para nossa equipe e mais um neste recomeço de temporada. Sabemos que não voltamos bem e a equipe deu uma caída nos últimos jogos. Mas faremos de tudo para fazermos um excelente jogo e conquistar os três pontos, diante de um forte adversário. O Bayern é um adversário muito difícil de enfrentar e o confronto tem tudo para ser disputado e que consigamos o resultado positivo que será muito importante para a equipe no decorrer do campeonato”.

O meio-campista tcheco Vladimir Darida acredita que o Hertha possa repetir os bons jogos do começo da temporada: “Não voltamos bem nesse segundo turno e queremos dar uma resposta a nossa torcida que quer ver a gente jogando um bom futebol, como foi no começo da temporada no qual estávamos brigando pela parte de cima da tabela. Sabemos da força do adversário e por ter uma equipe fortíssima, mas não vamos subestimar eles e faremos de tudo para que o Hertha consiga o resultado para nos deixar numa situação mais confortável na tabela”.

Buscando se distanciar ainda mais na liderança, Bayern espera fazer um jogo convincente na Bundesliga

Depois de uma grande atuação no meio de semana pela Uefa Champions League goleando o Arsenal por 5 a 1. Os bávaros voltam suas atenções para Bundesliga e terá pela frente uma equipe que está brigando por vaga em competições europeias da próxima temporada. O time terá algumas mudanças e as novidades devem ser as entradas do brasileiro Rafinha no lugar do capitão Phillipp Lahm e de Thomas Müller no lugar de Xabi Alonso, com isso Thiago Alcântara será recuado.

Em coletiva o treinador italiano disse que não será um duelo fácil: “Jogaremos contra uma boa equipe e que joga bem dentro de sua casa. Espero que a equipe possa fazer um jogo decente desta vez. Os primeiros jogos de 2017 não foram bons e conseguimos vitórias somente no final da partida, isso não é bom. Admito que a equipe vinha tentando aos poucos recuperar aquele futebol mais vistoso e que estávamos acostumado a jogar. O adversário fará o possível para arrancar pontos de nós e o confronto não vai ser simples”.

O lateral austríaco David Alaba espera um grande jogo do Bayern: “No ultimo jogamos muito bem pela UCL, agora é focar na rodada da Bundesliga, onde não vinhamos jogando bem. Mesmo com as vitórias, estávamos sendo muito criticados pela postura dentro de campo. E a torcida exige muito de nós e no duelo em Berlin, esperamos fazer um jogo melhor e sair com o triunfo que será fundamental para nossas pretensões nesta temporada”.