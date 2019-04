Com direito a "Lei do Ex", Juventus vence Palermo e chega à sexta vitória consecutiva

Cada vez mais líder e se aproximando do inédito hexacampeonato nacional, a Juventus conquistou, na tarde desta sexta-feira (17), seu sexto triunfo em sequência na Serie A. Na abertura da 25ª rodada da competição, a Velha Senhora goleou o Palermo por 4 a 1 no Juventus Stadium. Destaque e principal nome do clube rosanero durante três temporadas, Paulo Dybala marcou duas vezes, e festejou discretamente; Marchisio e Higuaín completaram para a Juve e Chochev descontou, já nos acréscimos, para os visitantes.

A vitória deixou a Juventus ainda mais isolada na ponta da tabela. Agora com 63 pontos conquistados, a dona da melhor defesa da competição ficou com 10 pontos a mais que a vice-colocada Roma. Na próxima rodada a equipe bianconera recebe o Empoli, novamente em Turim. Mas antes, a Velha Senhora volta a disputar a sonhada Uefa Champions League. Na próxima quinta-feira (22), joga a partida de ida das oitavas de finais contra o Porto,no Estádio do Dragão.

Com apenas duas vitórias nos últimos 10 jogos, a situação do Palermo segue complicada. Tradicional na Itália mesmo sem nunca ter conquistado o Scudetto, o rosanero ocupa a antepenúltima colocação da Serie A, com apenas 14 pontos ganhos, tendo ainda a segunda pior defesa nesta temporada. A nove pontos do Empoli, primeira equipe fora do Z-3, o Palermo busca retomar o caminho das vitórias no dia 26, quando recebe em La Favorita a Sampdoria.

Supremacia desde o início ao som de 'Tango'

Pressionando o rival como sempre faz em Turim, a Juve precisou de quatro minutos para carimbar a trave rosanera com Paulo Dybala. Oito minutos depois, Marchisio aproveitou a confusão dentro da área e inaugurou o marcador. Criando diversas oportunidades e não dando chance para o adversário, o placar foi ampliado ainda na etapa inicial. Em uma linda cobrança de falta, Dybala fez o segundo. Demonstrando respeito ao ex-clube, o argentino pouco comemorou o tento marcado.

Segurando um pouco o ritmo na volta do intervalo, o terceiro gol saiu aos 63', em mais um belo gol. Bonucci lançou Daniel Alves na direita, o brasileiro deixou com Dybala, que encontrou Higuaín muito bem posicionado. O atacante finalizou com categoria por cima do arqueiro e fez o terceiro.

Foi o gol de número 19 de Higuaín nesta jornada, mantendo-se no topo da artilharia

Mantendo o show argentino em Turim, Higuaín arrancou em velocidade já nos minutos finais e tocou de calcanhar para Dybala, que só teve o trabalho de empurrar para as redes para marcar mais um. No último minuto, Chochev, de cabeça descontou, marcando o gol de honra do Palermo no Juventus Stadium.