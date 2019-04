Gameiro entra, marca três vezes em cinco minutos e Atlético de Madrid goleia Gijón

Partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol entre Sporting Gijón e Atletico de Madrid, disputada no Estádio El Molinón, em Gijón.

Em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, o Sporting Gijón recebeu o Atlético de Madrid no Estádio El Molinón e foi goleado. Apesar de ter feito uma partida muito boa dos donos da casa, alguns minutos de "apagão" fizeram a diferença. Kevin Gameiro saiu do banco para marcar um hat trick e dar a vitória ao Atlético.

Os rojiblancos amargam a 18ª posição, brigando para sair da zona de rebaixamento, enquanto os Colchoneros continuam na briga por uma vaga da UCL, na quarta colocação. Na próxima rodada, o Sporting Gijón recebe o Celta de Vigo e o Atlético de Madrid tem o clássico contra o Barcelona, no Vicente Calderón, ambas as partidas no domingo (25).

Poucas chances em um primeiro tempo morno

Antes da partida começar, o Atlético de Madrid era o grande favorito para o confronto, já que enfrentava o Sporting Gijón, 18º colocado, brigando contra o rebaixamento. Mas quando a bola rolou, não foi bem isso que se viu. Não que o Gijón tenha pressionado e criado inúmeras chances, pelo contrário, as sete finalizações não levaram perigo algum ao gol de Moyá.

O que impressionou foi a falta de capacidade do Atleti para chegar ao ataque com boas oportunidades. Um time com tantos talentos individuais, mas que não conseguia se impor. Foi dominado na posse de bola (56% - 44%) e deu apenas três chutes ao gol. Dois deles, é verdade, com perigo; Griezmann e Correa arriscaram de fora da área, chegando perto de marcar, mas foi só.

Enquanto a maioria das jogadas de ataque dos Rojiblancos vinham das cobranças de escanteios. Um primeiro tempo de muita vontade, determinação, mas com ataques fraquíssimos de ambos os lados. A luta para fugir da zona de rebaixamento motivava o Sporting, enquanto do lado Colchonero, as poucas chances de título pareciam não animar muito os jogadores dentro de campo.

Finalmente, gols

Na volta do intervalo os times pareciam outros. Na saída de bola para o segundo tempo, Savic levantou, Torres desviou de cabeça, Carrasco dominou, invadiu a área e bateu forte, Cuéllar até espalmou, mas o próprio Carrasco pegou o rebote para abrir o placar. Mas os donos da casa não desanimaram, três minutos depois, em boa jogada pela esquerda, Burgui cruzou, Sérgio Álvarez dominou e bateu de direita para empatar o jogo.

O gol pareceu animar e o Sporting começou a pressionar. Aos 51, Álvarez apareceu com perigo, após cobrança de escanteio, desviando de cabeça para boa defesa de Moyá. E o meia gostou de povoar a área de ataque, aos 59', o brasileiro Douglas aproveitou bola rebatida e cruzou, Álvarez sozinho dentro da pequena área finalizou por cima do gol, desperdiçando boa chance de virar a partida.

A entrada de Kevin Gameiro no lugar de Fernando Torres mudou o panorama da partida. O atacante francês se movimentava bem, buscava o jogo e foi premiado pela vontade. Aos 80', recebeu belíssima assistência de Griezmann, driblou o goleiro e virou o placar. Um minuto depois, após saída errada, Amorebieta dividiu com Thomas, a bola sobrou para Gameiro chutar firme, rasteiro, no canto direito do goleiro Cuéllar, para fazer 3 a 1.

E ele queria mais! Após belo lançamento de Griezmann, Gameiro invadiu a área pela esquerda e novamente bateu rasteiro, na saída do goleiro, fazendo 4 a 1 e garantindo seu triplete, quando o jogador marca três vezes na partida. Em cinco mintos, Kevin Gameiro mudou o jogo, transformou um jogo difícil em uma goleada, e ajudou os comandados de Diego Simeone a conquistarem mais três pontos e assegurarem a quarta colocação na tabela.

Vale ressaltar as substituições feitas pelo técnico argentino. Ao colocar Gameiro, Thomas e Ñíguez, a produção ofensiva do Atleti mudou consideravelmente, o time parou de sofrer pressão e dominou a partida. Para o Sporting, fica o lamento por ter feito uma partida tão boa, ter tido possibilidade de vencer um gigante, mas em poucos minutos ter visto tudo desmoronar.