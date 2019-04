Cinco anos após seu último confronto, Chelsea enfrenta o Wolverhampton pela FA Cup

Partida válida pela 5ª rodada da FA Cup a ser disputada no Molineux Stadium, em Wolverhampton, as 15h30 (horário de Brasília).

Neste sábado (18), às 15h30, o Molineux Stadium promete receber uma disputada partida entre Chelsea e Wolverhampton, válida pela quinta rodada da FA Cup. Vivendo campanhas bem distintas no Campeonato Inglês, a vitória é o único resultado que importa para ambas as equipes.

Atual líder da Premier League, o Chelsea já enfrentou em sua jornada pela Copa o Peterborough United e o Brentford, ambos derrotados com facilidade pelos Blues, que chegaram a marcar quatro gols em cada um dos jogos. As duas partidas, no entanto, ocorreram dentro dos dominíos da equipe londrina.

Os Wolves, por sua vez, que atualmente fazem parte da Championship, a famosa segunda divisão inglesa, tiveram uma caminhada pouco mais árdua até o momento: na terceira fase, bateram o Stoke City por 2 a 0, e na última rodada, bateram o Liverpool por 2 a 1. Ambas as equipes pertecem a Premier League, ou seja, estão em uma divisão superior a dos Lobos.

Na primeira partida entre as duas equipes desde 2012, quando também se encontraram pela FA Cup - confronto vencido pelo Chelsea por 6 a 0 - esntra em disputa a vaga para a sexta rodada da competição. Pressionado pela sequência de derrotas nas últimas três partidas, o Wolverhampton precisa vencer o Chelsea, que por sua vez vê na Copa mais uma oportunidade de triunfo e consagração do trabalho de Antonio Conte.

"Não se mexe em time que está ganhando"

Diferente do que já se tornou natural para o torcedor dos Blues, nesta rodada, Antônio Conte não mandará a campo a equipe reserva. Com o intervalo de uma semana até a próxima partida do clube - no caso, o confronto diante do Swansea, pela Premier League - o italiano não viu necessidade de promover tantas alterações, e optou por dar descanso apenas para seus defensores.

Sendo assim, ficam do lado de fora da partida David Luiz, Marcos Alonso e, possivelmente, Gary Cahill. O zagueiro será substituído pelo capitão John Terry, o número 3 dara espaço para Nathan Ake ou Kenedy, e o lateral poderá ser substituído por Kurt Zouma.

Outra novidade que poderá aparecer em campo no sábado é Cesc Fábregas. Vindo de apresentações satisfatórias em todas as vezes em que entra em campo, o meia tem agradado, e aliado aos jogos abaixo da média que Matic vem fazendo, o espanhol pode ser uma surpresa na equipe titular de Conte.

Reagir é preciso

Enquanto para o Chelsea apenas a vontade de permanecer na disputa pelo título o leva a precisar da vitória, um resultado positivo para os Wolves pode significar uma quase redenção após a sequência de derrotas que a equipe vem acumulando desde o início de fevereiro.

Na oitava posição da Championship, o Wolverhampton precisará 'suar a camisa' para deixar para trás o maior candidato ao título inglês da temporada, ainda mais podendo contar com quatro desfalques para o jogo.

O treinador Paul Lambert espera ter à sua disposição para a partida o meia Jack Price e o atacante Nouha Dicko, que ainda não foram confirmados. O atacante Joe Mason, segue sem condições de jogo até próxima semana pelo menos, e Ivan Cavaleiro permanece de fora da equipe titular. Assim, sem jogadores suspensos, o restante da equipe titular deve ser mantida pelo trinador escocês.