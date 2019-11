Resultado Sevilla x Leicester pela UEFA Champions League 2017 (2-1)

É isso, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Ficamos por aqui com mais uma transmissão em tempo real. Agradeço a todos que ficaram conosco até aqui, um abraço e até a próxima!

Confira os três gols do jogo:

Os times voltam a campo no próximo dia 14 para o jogo de volta no KingPower Stadium, em Leicester, Inglaterra.

2 a 1 leva para a prorrogação.

Já o Leicester precisa vencer o jogo por dois gols de diferença ou por 1 a 0.

O Sevilla joga pelo empate no próximo combate entre os times ou por uma derrota por um gol de diferença tendo marcado de dois para cima. Vitória, claro, classifica.

90+3' FIM DE PAPO NA ESPANHA! O Sevilla sai com a vitória por 2 a 1, mas o Leicester se sente vitorioso por ter marcado um gol no segundo tempo.

90+1' CARTÃO AMARELO PARA CARRIÇO!

90' Sevilla tem escanteio.

90' Mais três minutos de acréscimo.

88' NO TRAVESSÃO! Cruzamento oriundo do escanteio e Rami cabeceia no travessão.

87' SUBSTITUIÇÃO DO LEICESTER! Sai: Albrighton. Entra: Amartey.

86' Jovetic arrisca de fora, mas a redonda foi desviada para escanteio.

84' Contra-ataque do Leicester não é aproveitado e Mariano faz o corte.

83' Bola cruzada na área, mas ninguém aproveita corretamente e Kasper manda pra escanteio.

79' Jovetic recebe dentro da área, mas não consegue finalizar corretamente.

77' Fuchs arrisca de fora da área, mas é desviado.

76' CARTÃO AMARELO PARA ESCUDERO!

73' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL DO LEICESTER!!! VARDY É O NOME DELE!! PRA DAR ESPERANÇA AOS INGLESES!!! Drinkwater recebe em profundidade e cruza rasteiro na medida para Vardy apenas empurrar pro fundo das redes, diminuindo a vantagem.

68' Cruzamento para a área do Leicester, mas a bola passa por todo mundo.

63' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! Sai: Correa. Entra: Iborra.

61' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO SEVILLA!!! CORRÊÊÊA É O NOME DA FERA!!! Em contra-ataque rápido, Jovetic recebe bola dentro da área, parou e tocou para o companheiro de equipe, que chutou pro fundo das redes, ampliando a vantagem.

59' Leicester chega pela primeira vez no segundo tempo. Gray rouba bola em saída de bola mal feita do Sevilla, avança e Drinkwater arrisca chute, porém bola desvia e vai em escanteio.

57' SUBSTITUIÇÃO NO LEICESTER! Sai: Musa. Entra: Gray.

56' UUUUUHHHHH!! Sarabia recebe bola na direita, ajeita para a esquerda, mas bate na direita de Schemeichel, só que a bola saiu em linha de fundo, causando susto.

55' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! Sai: Lenglet. Entra: Carriço.

53' Musa chega pela esquerda, mas perde tempo da bola na arrancada.

50' Nasri arrisca chute de fora, mas bola vai pra fora.

49' NA TRAVE!! Vitolo chega e chute de cara com Kasper, mas a bola passa entre e a trave e o goleiro, caminhando quase que em cima da linha.

47' Mariano tenta tiro de fora, mas pega mal na bola.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO! O Leicester dá a saída.

Sevilla, por enquanto, vai dominando o jogo nos números e em campo. A equipe espanhola apresenta mais posse e mais chutes ao gol, além de apresentar bom futebol defensivo quando necessário. Lidera o placar por 1 a 0, porém é válido lembrar que perdeu pênalti.

45+1' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! O Sevilla vai vencendo o Leicester pelo placar mínimo pela primeira partida das oitavas de final da Uefa Champions League.

45' Mais um minuto!

45' Cruzamento na segunda trave, mas Vitolo cabeceia pra fora.

42' Bola alçada na área, mas zaga consegue afastar.

41' Leicester tem falta próxima a área, podendo ter sua primeira chance de gol no jogo.

36' UUUUUHHHHH!! Corrêa recebe bola no meio e arremate de fora da área, mas Schmeichel faz mais uma defesa.

34' Leicester chega pela primeira vez no jogo, mas não consegue capitalizar.

30' Tentativa de arremate, Kasper faz a defesa e, no rebote, Vitolo não conseguiu aproveitar.

26' UUUUUUUUHHHHHHH!!! Jovetic arrisca de fora da área, bola é desviada e quase engana Schemichel, batendo no travessão e indo em linha de fundo.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO SEVILLA!!! SARABIA ABRE O PLACAR!!! Bola cruzada da esquerda pra direita e Sarabia chega de cabeça para mandar pro fundo das redes.

24' Vitolo chega pela esquerda, mas não consegue finalizar no gol, sendo desviado no caminho.

21' SCHMEICHEL DE NOVO!!! Escudero arrisca chute de fora da área rasteiro de primeira, mas o goleiro dos Foxes faz a defesa!

20' Sevilla chega pela direita, entra na área, mas Sarabia não consegue o cruzamento em tempo, saindo com bola e tudo.

16' Morgan cabeceia para o gol, mas bola sai em linha de fundo.

14' SCHEEEEEEEMEEEEEEEICHEEEEEEEEL!!!! Goleiro dinamarquês defende o pênalti cobrado pelo próprio Corrêa.

13' PÊÊÊÊÊÊNALTI PARA O SEVILLA!!! Corrêa é derrubado dentro da área e o juiz marca a penalidade máxima.

11' Cruzamento para a área e Jovetic tenta desviar, porém bola sai em linha de fundo.

10' Partida ganha ares mais lentos, com o Sevilla controlando o tempo de jogo.

5' QUE PERIGO! Fuchs recua para Schmeichel, mas quase pegou o goleiro no contrapé. Sorte que o dinamarquês estava esperto.

4' Agora foi Fuchs quem tentou, no outro gol, um arremate de longe. Bola sai também por cima do gol.

3' Sarabia tenta chute colocado de fora, mas bola sai em cima de fundo por cima do gol, passando próximo do travessão.

1' Sevilla troca passes na defesa e se aproxima cada vez mais do ataque.

0' BOLA ROLANDO NA ESPANHA! O Sevilla dá a saída.

Jogadores estão no gramado para a cerimônia de abertura!

O Leicester, surpresa do último ano e meio, apresente o seguinte time em busca da classificação inédita para as quartas de final da competição: Schmeichel; Simpson, Morgan, Huth, Fuchs; Albrighton, Drinkwater, Ndidi, Musa, Mahrez; Vardy.

Donos da casa, o Sevilla vem a campo com: Sergio Rico; Mariano, Lenglet, Rami, Escudero; N'Zonzi, Nasri; Sarabia, Correa, Vitolo; Jovetic.

Falta apenas alguns minutos para o início do embate!

Acompanhe todos os detalhes do importante duelo entre Sevilla x Leicester ao vivo na VAVEL Brasil às 16:45h, válido pelas oitavas de final da Uefa Champions League 2016-17 ao vivo online. O jogo será realizado no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na Andaluzia.

Ranieri também falou sobre o companheiro de profissão, Jorge Sampaoli. "Sampaoli é um treinador no topo da elite. Ele e o Sevilla vivem uma grande temporada. Para substituir Unai Emery, mudar o estilo de jogo e ficar na parte alta do Campeonato Espanhol e da Uefa Champions League é uma grande conquista. É um elogio enorme ao seu trabalho", concluiu o treinador dos Foxes.

Claudio Ranieri, técnico do Leicester, afirmou que a boa fase de grupos na Uefa Champions League pode reanimar o grupo, que vive uma ressaca pela fantástica temporada 2015-2016. "O ano passado foi maravilhoso e nada saiu para nós nesta temporada. Sabia que poderia haver uma ressaca, mas não achava que seria assim. Mas estamos aqui prontos para jogar e prontos para lutar", disse.

"Se tomarmos riscos e perdermos a bola, então precisamos estar em uma parte do campo onde sabemos que podemos pressionar e retomar a posse de bola rapidamente. Leicester é um tipo de equipe que eu não quero ter muita disputa, porque se é um jogo aberto de ponta a ponta, eles podem nos machucar", afirmou o comandante andaluz.

O técnico do Sevilla, Jorge Sampaoli, afirmou que a oportunidade é única de fazer um bom resultado ao lado do torcedor e voltar a figurar entre os melhores da Europa. "Vejo como um jogo único, uma chance de nos colocar entre os oito melhores do mundo. Apesar das dificuldades que o Leicester enfrenta na Premier League, sei que, se não nos impormos e não prestarmos completa atenção, isso pode nos prejudicar", falou.

O Leicester vai ter que mudar o atual panorama para continuar na competição. Dos últimos oito jogos, o time da Inglaterra perdeu seis e precisa da vitória para mudar o espírito do grupo.

O clube que se classificar vai anotar um feito histórico. O Sevilla não está entre os oito melhores da Europa desde a temporada 1957/1958, enquanto o Leicester estreia na Uefa Champions League e pode continuar a fazer história.

Nas competições nacionais, porém, o momento é distinto. Embora tenha se distanciado dos principais líderes do Campeonato Espanhol, o Sevilla segue na zona classificatórias às competições europeias na próxima temporada. Por outro lado, o Leicester luta a duras penas para se manter na elite britânica.

Por outro lado, a primeira participação do atual campeão inglês no principal torneio interclubes do planeta foi histórica. O clube ficou na liderança do grupo G, e deixou Porto, Copenhague e Club Brugge para trás. Os Foxes somaram 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Na primeira fase da competição europeia, os hispânicos ficaram na segunda colocação do grupo H, com 11 pontos ganhos. A equipe ficou apenas atrás da Juventus e conquistou três vitórias, dois empates e uma derrota.