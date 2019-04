Resultado Manchester City x Monaco pela Champions League 2016/17 (5-3)

Muito obrigado por nos acompanhar nessa transmissão e fiquem ligados na VAVEL Brasil para mais informações sobre os dois grandes jogos desta tarde, pela Champions League!

Senhoras e senhores, todos nós acompanhamos um dos maiores jogos da histórias da Champions!

Com o resultado dessa partida simplesmente surreal, o Monaco precisará de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença, em casa, para seguir na Uefa Champions League

FIM DE JOGO! Em jogo espetacular, com duas viradas e oito gols, o Manchester City sai de campo com a vitória, pelo placar impressionante de 5 a 3.

47" Bola com o Manchester City no minuto final. Bola para Sané, que não consegue domínio e perde a chance

45" Teremos 3 minutos de acréscimo na segunda etapa

44" Substituição no City: sai Sterling, entra Jesús Navas

42" Substituição no Monaco: sai Bakayoko, entra Dirar

41" Substituição no Manchester City: sai Sergio Agüero, aplaudido de pé, entra Fernando

39" CABALLERO SALVA! Em boa jogada pela ponta-esquerda, Falcao García recebeu na risca da pequena área e só não marcou seu terceiro na partida porque o goleiro do City fez defesa sensacional com o pé direito

38" Que passe espetacular de David Silva para Agüero! O camisa 10 faz o passe para Sané e diz: "Faz e me abraça!" Sané atende o pedido e completa para o gol vazio. Golaço!

37" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL! É DO MANCHESTER CITY! É PARA SACRAMENTAR A VITÓRIA! MAIS UM GOLAÇO PARA A GALERIA!

36" Cartão amarelo para Fabinho

35" SALVA SUBASIC! Em boa finalização de Agüero, o goleiro do Monaco faz excelente defesa

34" Que bobeada de De Bruyne! Em bom contra-ataque, o belga recebeu pela esquerda, tentou o cruzamento e pegou mal, entregando nas mãos do goleiro Subasic

33" Substituição no Monaco: sai Mbappé, entra Germain

32" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL! É DO MANCHESTER CITY! De novo em cobrança de escanteio na segunda trave. Desta vez com John Stones, aproveitando desvio de Yaya Touré, completa com a ponta da chuteira para o fundo do gol! E QUE VIRADA ESPETACULAR!

31" Cartão amarelo para Bernardo Silva

30" Torcida da casa sobe o volume e tenta empurrar o City, em busca da virada!

29" De Bruyne tenta levantar na área, mas Subasic sai bem e fica com ela

28" Cartão amarelo para o argentino Pablo Zabaleta, em confusão generalizada após falta em David Silva

26" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL! É DO MANCHESTER CITY! E NÃO PARA DE SAIR GOLAÇO EM MANCHESTER! Sergio Agüero, em cobrança de escanteio, na segunda trave, pega de primeira e não dá a mínima chance para Subasic! Mais uma vez, tudo igual!

25" O jogo é lá e cá! David Silva recebe excelente enfiada de bola, tenta o cruzamento, mas Raggi chega bem para jogar pela linha de fundo

24" Na sequência, Mbappé tirou Zabaleta para dançar, soltou uma bomba de canhota e acerta a rede pelo lado de fora

24" Muita reclamação dos jogadores do Manchester City! Em lindo passe de David Silva, Sterling recebeu na frente, demorou a finalizar e acabou caindo dentro da área, mas o juizão mandou seguir

22" Cartão amarelo para Falcao García

19" Os Citizens tentam a pressão. Em dois cruzamentos, Bakayoko corta e alivia!

16" Substituição no City: sai Fernandinho, entra Zabaleta

16" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL! É DO MONACO! E QUE GOLAÇO! Falcao García se redime do pênalti perdido! O colombiano vence Stones na força e na disposição, sai cara a cara com Caballero e, com toda a técnica que lhe cabe, toca por cobertura, colocando o time do Principado na frente de novo!

13" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL! É DO MANCHESTER CITY! E QUE FRANGO DE SUBASIC! Depois de bobeira de Falcao García, Sterling puxou o contra-ataque e lançou Agüero. O camisa 10 bateu rasteiro e levou sorte, aproveitando falha bizarra de Subasic!

11" Agüero quase marca! Em cobrança de falta, o argentino consegue desviar, a bola passa rente à trave. No entanto, não valia mais nada, pois o assistente marcou impedimento

8" Manchester City sofre com a saída de bola. Sempre pressionados, os jogadores de defesa do time inglês erram muitos passes em sua intermediária

5" PERDEU FALCAO GARCÍA! Depois de enrolar por quase um tempo inteiro, o colombiano bateu muito mal na bola e viu Caballero fazer a defesa e impedir que os visitantes ampliassem!

4" Cartão amarelo para Otamendi, pela penalidade

4" É PÊNALTI PARA O MONACO! Falcao García dividiu bola dentro da área com Otamendi, foi derrubado e, com a ajuda do árbitro de linha de fundo, marca a penalidade, mesmo com certa demora

3" Como foi costumeiro na primeira etapa, o Monaco segue apostando em contra-ataques rápidos

0" Rola a bola, com os donos da casa trocando os primeiros passes do segundo tempo

Logo logo, vai começar a segunda etapa!

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Que jogo, amigos! De virada, o Monaco sai com a vitória parcial ao fim da primeira etapa!

44' Por pouco não sai o terceiro! Em mais um excelente contra-ataque, Sidibé tocou para Lemar no meio. O francês esperou o momento certo e rolou para Falcao García, que bateu de canhota e acertou a rede, pelo lado de fora

43' Raggi salva o Monaco! Em boa jogada pela esquerda, Sané tenta o cruzamento, Subasic desvia e o zagueiro italiano afasta no rebote!

43' O ataque do Monaco vai infernizando a zaga do City, com muita velocidade e passes rápidos

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL! É DO MONACO! Em cobrança rápida de falta, o garoto Mbappé recebe livre, ganha na velocidade e bate forte, sem chances para Caballero! Os visitantes viram a partida ainda na primeira etapa!

40' Cartão amarelo de Fernandinho, por falta dura no meio de campo

39' Cartão amarelo para Raheem Sterling, que não joga a partida de volta

36' Na sequência, Subasic cobrou a falta, Falcao dividiu no alto e raspou para Mbappé, que não virou a partida por muito pouco

35' Cartão amarelo para Sergio Agüero por conta de simulação, em dividida com Subasic

33' A saída de bola do Manchester City acabou gerando o gol do Monaco. Erro de passe de Caballero entregou a bola aos visitantes já próximo à área

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO MONACO! Falcao García, que vem ressurgindo das cinzas, empata o jogo! Depois de cruzamento perfeito de Fabinho, o colombiano apareceu livre para completar para o fundo do gol!

30' O Monaco chegou bem pela ponta-esquerda, com um bom cruzamento de Mendy, mas nenhum dos centroavantes conseguiu finalizar

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO MANCHESTER CITY! Na súmula vai para Sterling, mas pode anotar que 90% do gol foi de Leroy Sané! O alemão bagunçou a defesa do Monaco, recebeu de David Silva e cruzou para Sterling, em condição duvidosa, completar já dentro da pequena área!

25' Cartão amarelo para Sidibé, que vem fazendo repetidas faltas

23' FUROU AGÜERO! Sterling recebe bom lançamento, toca para De Bruyne que acerta cruzamento espetacular, de primeira, para Agüero. O camisa 10 tentou tocar de canhota e acabou furando! Na sequência, Sterling teve a oportunidade para finalizar, mas carimbou a defesa

19' QUASE! Em cobrança de escanteio, Yaya Touré desvia levemente e, na segunda trave, Glik cabeceia, no susto. A bola passou perto. Melhor chance da partida até o momento!

18' BOA CHEGADA DO MONACO! Mbappé faz boa jogada pela ponta-direita, finta Otamendi e faz belo passe para Mendy, que bate de primeira e obriga Caballero a fazer boa defesa

17' Nesse começo de jogo, a filosofia de Pep Guardiola fica clara. Os Citizens não saem dando chutão, trocam passes na defesa pelo tempo que for necessário, utilizando o goleiro Caballero como líbero

15' O City responde com Agüero! Depois de saída de Subasic nos pés de Sterling, o argentino conseguiu pegar a sobra, mas não teve chance de encobrir o goleiro adversário

14' Salva Sagna! Bernardo Silva faz uma jogada espetacular, ganhando na raça e acertando belíssimo passe para Falcao García, que tenta proteger para finalizar e Sagna faz o desarme providencial

12' David Silva chega a colocar a bola no fundo das redes adversárias, mas a jogada já havia sido paralisada por conta de impedimento de Sterling

11' Segue a pressão do Monaco! Lemar rouba a bola dentro da área, escora para Mbappé, que acerta uma bomba em cima de Fernandinho. No rebote, Fabinho tenta o chute de longe e a bola passa muto longe do gol

10' QUE CHANCE! Mbappé aproveita contra-ataque, faz excelente jogada individual, mas demora muito a finalizar e acaba desarmado por Fernandinho

8' Cartão amarelo para Kamil Glik

8' O City responde pela ponta-canhota, com Sané. Depois de receber bom passe de David Silva, o alemão tenta a finalização, mas pega muito mal na bola e bate por cima

6' Lemar aparece com espaço pela direita, tenta finalização da entrada da área, mas acaba mandando à esquerda

2' Boa chegada do City, mas Sterling já estava impedido! De Bruyne fez boa jogada pela direita, fez o passe para Touré, que enfiou boa bola para o inglês, impedido, tentar o toque e ver boa defesa de Subasic

2' Monaco pressiona a saída de bola dos adversários, recupera a bola e tem o primeiro escanteio da partida, mas não consegue aproveitar

1' Logo com 15 segundos temos a primeira falta da partida, cometida por Fernandinho

0' ROLA A BOLA EM MANCHESTER! Quem dá os primeiros toques na redonda é o time visitante!

O Monaco tem o time titular definido: Subasic; Sidibé, Glik, Raggi, Mendy; Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar; Mbappé, Falcao García.

O Manchester City vem a campo com: Caballero; Sagna, Stones, Otamendi, Fernandinho; Touré, Sané, David Silva, De Bruyne, Sterling; Aguero

Os times estão em campo e já toca o hino da Uefa Champions League! Chegou a hora!

Faltam apenas 10 minutos para o começo do jogo. Já já rola a bola para o jogão entre Manchester City e Monaco!

Boa tarde, leitor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances do duelo entre Manchester City x Monaco. O jogo, válido pela primeira partida das oitavas de final da Uefa Champions League, ocorre nesta tarde, às 16h45, no Etihad Stadium, em Manchester.

Leonardo Jardim, em entrevista coletiva pré-jogo, comentou sobre o confronto. “Esse é o nosso 11º jogo, tendo em conta as partidas de fase qualificatória, e sempre tentamos jogar da mesma forma. Essas duas equipes adoram jogar futebol e ter jogadores técnicos”, destacou.

O também “brazuca” Gabriel Boschilia é outro que não está à disposição do comandante, já que o meia rompeu os ligamentos anteriores do joelho recentemente.

O técnico do Monaco, Leonardo Jardim, tem alguns problemas para resolver antes do jogo contra o Manchester City, no Etihad Stadium. Suspenso pelo acumulo de cartões amarelos, o zagueiro brasileiro Jemerson acompanhará longe do gramado.

Em entrevista coletiva nessa segunda-feira (20), Guardiola rasgou elogios à equipe monegasca. “Como espectador, é fantástico vê-los jogar”, disse. “Estou bastante impressionado com o estilo de jogo deles, são fisicamente fortes. Os dois atacantes são grandes lutadores e, dentro da área, Falcao e Germain são jogadores difíceis. Os meias são inteligentes e fortes fisicamente, eles completam a equipe”, afirmou.

Para tentar segurar esse potente ataque, o treinador não contará com o zagueiro Vincent Kompany, que está com um problema na perna. Gabriel Jesus (lesão no dedo do pé direito) e Ilkay Gündogan (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito) também estão fora do duelo. Os laterais Gaël Clichy e Aleksandar Kolarov são dúvidas.

O desafio de Pep Guardiola, técnico do Manchester City, não é nada fácil. Tem pela frente a equipe que mais marcou gols, entre as grandes ligas europeias, na temporada vigente. São incríveis 95 tentos em 34 jogos.

O Etihad Stadium será o palco do primeiro confronto da história entre Manchester City e Monaco.

Por sua vez, a equipe do principado faz ótima campanha na Ligue 1, onde lidera o certame e está há 12 jogos invicta (dez vitórias e dois empates).

O time de Manchester é o vice-líder da Premier League, com oito pontos atrás do Chelsea, e não perde há seis partidas (quatro triunfos e dois empates).

Já o Monaco avançou ao mata-mata classificando-se em primeiro do Grupo E, seguido pelo Bayer Leverkusen.

Vice-colocado no Grupo C, o Manchester City viveu períodos de altos e baixos na fase de grupos e acabou se classificando em segundo, atrás do líder Barcelona.

