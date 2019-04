Em boa fase, Milan visita indigesto Sassuolo para seguir na luta pela Europa League

Neste domingo (26), Sassuolo e Milan medem forças no Mapei Stadium, às 11h, em partida válida pela 26ª rodada da Serie A. O time neroverde promete complicar a vida do Diavolo, que precisa de um triunfo para continuar na caça aos primeiros colocados

Os neroverdi estão na 12ª colocação na tabela de classificação, com 30 pontos, e vêm de boa vitória fora de casa diante da Udinese por 2 a 1, de virada. Já o Diavolo ocupa atualmente a sétima colocação, com 44 pontos, e também vem de resultado positivo, quando bateu a Fiorentina por 2 a 1.

No duelo do primeiro turno, o Milan venceu o Sassuolo por 4 a 3, numa virada histórica, depois de estar perdendo por 3 a 1 já na segunda etapa. Bonaventura, Bacca, Locatelli e Paletta marcaram para o Diavolo, e Politano, Acerbi e Pellegrini anotaram para os neroverdi.

Em recuperação, Sassuolo quer vingar derrota do primeiro turno

Após a grande temporada realizada pelo Sassuolo no ano anterior, conseguindo a vaga na Europa League deixando justamente o Milan de fora, esperava-se mais do time treinado por Eusebio di Francesco, mas o time não se encaixou como na temporada passada.

Entretanto, a equipe vem evoluindo no decorrer da temporada e já saiu da parte de baixo da tabela e agora busca ficar cada vez mais próximo dos primeiros colocados e para isso, tem um jogo que tem se transformado em uma pequena rivalidade na Itália. E o treinador do Sassuolo contará com sua maior estrela, Domenico Berardi, que esteve lesionado por boa parte da temporada e é um grande carrasco do Diavolo, tendo marcado oito gols em seis partidas contra o Milan.

Na entrevista coletiva, Di Francesco cutucou levemente o Milan ao relembrar alguns erros de arbitragem na partida do primeiro turno, mas ressaltou a importância do projeto de colocar tantos jovens em campo, assim como faz o Sassuolo.

“Houve alguns erros de arbitragem e também não soubemos administrar a vantagem que tínhamos e isso acabou modificando a temporada de ambas as equipes. Mas agora tenho que pensar no Milan atual, que está apostando em muitos jovens, assim como fazemos. Devemos pensar que essa partida é como as outras e ter muita vontade de fazer as coisas bem”, analisou.

Milan quer vitória para seguir na briga pela EL

Com a vitória sobre a Fiorentina na rodada anterior, o Diavolo entrou de vez na briga por uma vaga na Europa League e ainda deixou um concorrente direto um pouco distante. Agora, Vincenzo Montella buscará uma sequencia positiva para continuar na disputa e quem sabe, tirar a diferença para algum time que esteja na frente.

Donnarumma completa 18 anos e já pode renovar contrato com Milan

O time ainda contará com alguns desfalques importantes como: Romagnoli, Bonaventura (que não atuará mais nessa temporada) e Montolivo, mas o treinador terá o retorno de dois jogadores importantes: De Sciglio e Calabria. No mais, Montella deve manter o time que venceu na última rodada com uma única mudança: Bertolacci no lugar de Pasalic.

Essa pode ser também a última partida do Milan de Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, já que na próxima semana, ao que tudo indica, a venda será finalmente fechada e oficializada por parte do grupo chinês que comprou o clube.

Montella elogia Berlusconi e projeta futuro: "Permanecer muito tempo no Milan"

Na tradicional entrevista coletiva, Montella elogiou o adversário e revelou a vontade de que apenas o resultado seja falado após a partida, diferente do que aconteceu no primeiro turno.

“Vencer sempre faz bem e vamos enfrentar um adversário que já provou que pode vencer qualquer time. Espero que falemos somente do campo e que não aconteça igual na partida do turno. Não falo nunca sobre os árbitros, é preciso deixá-los errar em paz”, salientou.