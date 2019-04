Hertha Berlin derrota Eintracht Frankfurt em confronto direto e firma por vaga na UCL

O Hertha Berlin jogou diante do Eintracht Frankfurt no estádio Olímpico em partida válida pela Bundesliga 2016/17, neste sábado (25). As duas equipes buscando o caminho das vitórias e também estava valendo a disputada por vaga em competições europeias da próxima temporada.

Em duelo truncado os mandantes levaram a melhor e venceram por 2 a 0 com gols de Ibisevic e Darida. Com o resultado levou o time da capital para quinta colocação com 37 pontos. Já as águias caíram para sexto com 35 pontos.

A próxima partida do Hertha Berlin é contra o Hamburgo no Volksparkstadion no próximo domingo 5 de março. Enquanto que o Eintracht Frankfurt recebe o Arminia Bielefeld na Commerzbank Arena pela fase quartas de final da DFB Pokal.

Em duelo de seis pontos as duas equipes buscavam o resultado para continuarem na briga por competições europeias da próxima temporada e a equipe da capital financeira perdeu uma grande oportunidade com o atacante Rebic, o croata saiu de frente com Jarstein e mandou em cima do goleiro norueguês.

Mas na etapa final os berlinenses abriram o marcador aos sete minutos Kalou entrou na área e foi desarmado por Varela, mas a bola sobrou para o artilheiro da equipe o bósnio Ibisevic mandar para o fundo do gol e deixar o time da capital em vantagem no marcador.

Depois o time visitante perdeu o atacante Seferovic por ter agredido Langkamp sem bola o auxiliar da partida viu a agressão e o árbitro o expulsou, deixando as águias com um jogador a menos.

Só que aos 38 minutos os donos da casa fizeram o segundo no cruzamento feito por Mittelstädt que levantou a bola na cabeça de Darida, o volante tcheco se antecipou a marcação e mandou no canto de Hradecky, decretando o triunfo para sua equipe na competição.