Com direito a cavadinha de Fabinho, Monaco vence Guingamp e segue líder isolado da Ligue 1

O Monaco segue líder isolado da Ligue 1. Neste sábado (25), a equipe do principado venceu o Guingamp por 2 a 1, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Francês. Os gols foram marcados por Kamil Glik e Fabinho, cobrando pênalti.

Agora os monegascos possuem 62 pontos, deixando o rival Nice em segundo com 59. O Paris Saint-Germain vem em terceiro somando 56, mas ainda entrará em campo nesta rodada. O próximo compromisso do ASM será fora de casa contra o Olympique de Marseille, na quarta-feira (1º), pela Copa da França. No mesmo dia, o Guingamp pega o Quevilly Rouen, também pela copa nacional.

A primeira boa chance da partida aconteceu aos três minutos. Em jogada rápida, Jemerson cochilou e Glik teve que fazer a falta em Briand. Yannis Salibur cobrou por fora da barreira e mandou na rede lateral, assustando o goleiro croata. O Monaco mantinha a posse, girava a bola e tentava ditar o ritmo, mas o Guingamp preenchia bem os espaços. Aos 20 minutos, a equipe da casa balançou as redes: Salibur levantou no tumulto e Diallo cabeceou no canto. Entretanto, o assistente levantou a bandeira.

Pouco depois, os monegascos abriram o placar. Em falta na intermediária, Lemar cruzou e Briand tentou cortar. O desvio pegou a defesa desprevenida e Glik, na segunda trave, jogou-se e empurrou para o gol. O Monaco quase ampliou em lance plástico de Falcao. Bernardo Silva foi à linha de fundo e levantou na área, o colombiano mandou uma bicicleta, mas o zagueiro salvou quase em cima da linha.

Na volta do intervalo, o Guingamp veio com outra postura. A equipe rubro-negra trocava passes, cercava a área e colocava o ASM marcando em seu campo defensivo. Boa jogada pelo lado esquerdo, triangulação que envolveu os marcadores. Briand tocou para Alexandre Mendy na referência. O camisa 9 rolou para Coco, que chutou em cima da marcação. O Monaco respondeu com Fabinho, o brasileiro cruzou direto e Johnsson encaixou firme.

Percebendo que o time caiu de produção, Leonardo Jardim colocou Bakayoko e Mbappé nas vagas de Germain e Lemar. O garoto Mbappé chegou com personalidade. No bico da área, chutou colocado, mirando o ângulo oposto e o goleiro sueco espalmou. Falcao deixou o gramado com dores no pé direito, preocupando a comissão médica.

Em contra-ataque, Mbappé foi lançado em profundidade por Fabinho e quando driblou o goleiro, foi derrubado. O árbitro apontou a marca da cal. Fabinho mandou uma cavadinha e correu para o abraço, bela cobrança do volante. No final do jogo, Didot descontou após vacilo da defesa. Ele aproveitou a sobra e soltou um míssil de canhota.