Resultado Olympique de Marseille x PSG na Ligue 1 2017

Por outro lado, o Olympique de Marselha estacionou na sétima colocação, com apenas 39 pontos. O mesmo do sexto colocado Saint-Etienne.

O PSG reassume a segunda colocação, com o mesmo número de pontos do terceiro colocado Nice, com 59 pontos. A diferença é por saldo de gols, na qual os parisienses tem vantagem sobre o adversário. Porém, estão a três abaixo do líder Monaco, com 62.

46' FIM DE JOGO! O PSG venceu o Olympique de Marselha, no estádio Velódrome por 5 a 1.

43' ?O árbitro Benoit Bastien apenas cedeu 1 minuto de acréscimo.

42' Com a vitória assegurada, Paris Saint-Germain apenas administra a partida neste momento e troca passes pacientemente.

40' Draxler rouba a bola e sai muito bem pela esquerda. Ele passa para Ben Arfa, que dribla o marcador e coloca na área buscando Di María. Mas a defesa do Marselha consegue afastar.

37' CARTÃO AMARELO PARA OLYMPIQUE DE MARSELHA: CABELLA.

36' Substituição no PSG: Sai Cavani, entra Ben Arfa.

35' FALTOU O CHUTE! Cavani recebe um bolão de Verratti, mas se atrapalha no momento do domínio e não consegue finalizar. Defsa do Olympique afasta o perigo na sequência.

34' Olympique cobra escanteio para a área, Sakai consegue a cabeçada, mas finalização sai fraca. Trapp defende.

30' PAROU, PAROU! Di María recebe um bolão na frente, mas é flagrado no impedimento.

29' ?OLYMPIQUE PAROU NA TRAVE! Payet aparece bem pela esquerda, pedala para cima da marcação e bate cruzado. Bola explode no pé da trave de Trapp.

28' Substituição no PSG: ?Sai Lucas, entra Di Maria.

27' Verratti tabela com Draxler pela esquerda, invade a área e só rola para Matuidi, que vinha de trás. O francês coloca de primeira no ângulo de Pelé, que nada pôde fazer.

GOOOOOOOOOOOOL NOVAMENTE! DESTA VEZ DO PSG!

23' No escanteio cobrado para a área, bola fica viva, e Fanni, livre, coloca no canto de Trapp. Olympique diminui o placar.

GOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAÇOOOOOO DO OLYMPIQUE DE MARSELHA!

22' QUE CHUTE! Cavani recebe de Marquinhos na entrada da área, domina e solta o foguete. Bola vai por cima, muito perto do gol.

21' Substituição no OM: Sai Thauvin, entra Sertic.

20' Esperto, Draxler rouba a bola na defesa, dispara no contra-ataque, mas é derrubado com falta antes mesmo do meio de campo.

18' Cabella recebe boa bola pela esquerda do ataque do Olympique, mas árbitro aponta o impedimento do meia.

15' Meunier escapa pela direita, faz o cruzamento para a área na medida para Draxler, que só desvia para o gol e aumenta a vantagem do PSG. Que baile no Velodrome!

GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PSG: DRAXLER! E ELE MAL ENTROU, QUE CHOCOLATE É ESSE?

14' ELE NOVAMENTE! No escanteio cobrado para a área, Kurzawa, sempre ele, aparece para cabecear e manda para fora.

14' QUASEEE! Matuidi recebe grande bola de Draxler dentro da área e finaliza de primeira no canto. Pelé faz grande defesa.

12' UHHHH. Lucas cobra escanteio na área, e Kurzawa cabeceia firma para o chão. Pelé cai e faz a defesa. Incrível como o PSG leva a melhor em todas as jogadas aéreas.

11' Lucas faz a tabela com Meunier na direita e consegue um escanteio.

10' Substituição no PSG: sai Pastore, entre Draxler.

9' PAROU NO GOLEIRO! Kurzawa tabela com Pastore pela esquerda, recebe na frente e bate firme cruzado. Pelé faz boa defesa!

6'? Substituicao do OM: sai Nije, entra Cabella.

4' GOOOOOOOOOOL DO LUCAS! Pastore, de letra, passa para Kurzawa na esquerda. O lateral dá de primeira na área, a bola passa por todo mundo, mas não pra Lucas, que dá um toque fraco no canto e vence o goleiro Pelé, marcando seu sétimo gol na competição. Baile do PSG!

2' Kurzawa tenta a tabela com Pastore, mas argentino exagera na devolução. Defesa do Olympique recupera.

1' Marselha responde com Sakai, que cruza para a área, mas Trapp sai bem do gol e agarra.

0' ÓTIMA CHANCE! PSG tem a primeira oportunidade de gol com Pastore, que recebe boa bola pela esquerda, mas finaliza fraco para o gol. Pelé defende.

0' Substituição no OM entre reservas: sai Evra, entra Bedimo.

0' Bola rolando.

Equipes estão de volta após o intervalo. Bola vai rolar para o segundo tempo.

PSG faz uma demonstração espetacular neste primeiro período, arrancando dois gols. Em uma combinação de chute e passes brilhante do argentino Pastore, comemorando seu retorno ao onze em Paris, permitindo Cavani para marcar pela primeira vez no Velodrome.

Por outro lado o Olympique de Marseille com essa derrota vai estacionando na sétima colocação, com 39 pontos.

Com a vitória parcial, o Paris Saint-Germain vai voltando à segunda colocação do Campeonato Francês, com 59 pontos

45' Sem acréscimos, o árbitro confirmo o fim do primeiro tempo.

43' O próprio Payet vai para a cobrança, mas finaliza em cima da barreira.

42' Payet recebe na intermediária, tenta o drible para cima de Matuidi e recebe a falta. É boa chance para o Olympique.

40' QUASE NOVAMENTE! QUE JOGO É ESSE DO PSG? Pastore faz boa jogada pela esquerda e, já na linha de fundo, coloca na área. Cavani vai no terceiro andar, mas cabeceie desequilibrado e sem força. Pelé faz a defesa.

39' Lucas escapa pela direita, vai até a linha de fundo e cruza rasteiro para a área. Rolando corta.

37' CARTÃO AMARELO PARA EVRA. O francês fez falta em cima de Lucas.

36' FICOU NO QUASE! No escanteio cobrado para a área, Thiago Silva cabeceia forte, e Pelé faz excelente defesa. Cavani, no rebote, coloca na trave, e o próprio Thiago Silva pega a sobra e balança as redes. Acontece que Cavani estava impedido, e o árbitro anulou o lance.

33' QUERIA FAZER GOLAÇO! Cavani recebe um bolão pela direita, vê Pelé adiantado e tenta por cobertura. Bola sai por cima.

33' Thauvin coloca a bola na área, mas defesa do PSG afasta o perigo.

32' Lopez escapa pela direira do ataque do Olympique, ajeita a bola e tenta o cruzamento, mas Matuidi corta para escanteio.

30' Lucas escapa pela direita e lança Cavani na esquerda. O uruguaio tenta a tabela com Pastore, mas erra o passe. Olympique recupera.

29' FOI POR POUCO! Payet cobra para dentro da área, a bola passa por todo mundo e quase entra. Sorte do goleiro Trapp é que ela foi para fora.

28' CARTÃO AMARELO PARA VERRATI! Por motivos do meia italiano ter tocado a mão na bola.

27' Lucas cobra escanteio para dentro da área direto para as mãos do goleiro Pelé.

24' Rabiot domina a bola na intermediária e tenta o lançamento para Kurzawa dentro da área, mas exagera na força. É só tiro de meta para o Olympique.

23' Lucas recebe passe de Meunier, tenta o chapéu em cima do marcador e leva falta dura.

22' PERDEEEEEU! Na bobeira da defesa do Olympique, Lucas rouba a bola, invade a área, bate cruzado, mas Pelé defende muito bem. No rebote, Cavani arrisca de bicicleta e manda por cima. Que chance!

20' Lucas dispara pela direita, invade a defesa cortando para o meio, mas, na entrada da área, perde a bola.

18' Pastore escapa pela esquerda, tenta o passe para Verratti no meio, mas defesa do Olympique corta.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PSG! Edinson Cavani, o matador. Pastore recebe passe na entrada da área e, inteligentemente, dá de primeira em Cavani. Passe desmonta a defesa do Olympique, e o atacante, artilheiro, dá um toque por cima do goleiro Pelé e faz o segundo do PSG no jogo.

14' UHHHHHH. Payet, em seu melhor estilo, recebe na esquerda, corta para o meio e solta a bomba com a perna direita. Bola tira tinta da trave de Trapp.

13' Sakai recebe um bolão pela direita e manda o cruzamento de primeira para dentro da área. Trapp sai bem do gol e afasta o perigo.

11' QUAAAASEEE! Lucas cobra para a área, e Kurzawa, livre, cabeceia para o gol. Pelé faz grande defesa!

10' Bola é levantada na área, Marquinhos vai no terceiro andar para tentar o cabeceio, mas não alcança. É só tiro de meta para o Olympique.

9' Lucas fica com a bola pela direita, tenta o passe para Verratti, mas recebe a entrada por trás. Falta!

7' Matuidi recebe na esquerda do ataque, mas Vainquer dá um carrinho preciso e rouba a bola para o Olympique.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! 6ª Gol de Marquinhos, após a entrega de Thiago Silva Silva em um pontapé livre para Verratti enganar cabeça Pelé e passar para o brasileiro.

5' Falta em cima de Matuidi. O público gosta, mas PSG recebe uma cobrança de falta.

4' Meunier começou atacando pelo lado direito, mas depois Sakai conseguiu retomar a bola para o Marselha.

3' início do primeiro tempo muito intenso e primeiro escanteio para o Olympique de Marselha

1' Olympique tenta o primeiro ataque pela esquerda, mas Lucas se adianta e rouba a bola.

0' Começou a bola rolando entre OM e PSG.

17:01 - Escalação inicial de ambas as equipes na partida:

16:58 - Os dois times estão no gramado. Evra Lider o Marselha e Thiago Silva o PSG.

16:57 - Equipes no túnel. Vamos ao protocolo de jogo.

16:55 - A torcida do Marseille fez questão de encher o estádio. Conta-se mais de 65.000 presentes. O maior público da história do Velódrome.

16:52 - O jogo será de torcida única pelo fato das autoridades francesas preferirem evitar possíveis agressões.

16:47 - O duelo terá uma enorme cobertura internacional, retransmitindo as imagens da emissora francesa Canal + para 46 emissoras e 170 territórios. No Brasil será transmitido pela ESPN e SporTV.

16:27 - Vista aérea de helicóptero do estádio Velódrome, em Marselha.

16:22 - O OM enfrentará o PSG em um sistema 4-3-3 sem Grégory Sertic nem Morgan Sanson, de acordo com informações do L'Équipe. O técnico Rudi Garcia preferiu alinhar Rod Fanni no centro da defesa e Franck Andre Zambo Anguissa meio.

16:21 - Composição inicial do OM oficializado.

16:18 - O técnico Unai Emery decidiu conceder um mandato de Pastore e Lucas para a viagem para Marselha no domingo, em detrimento de dar descanso a Angel Di Maria e Julian Draxler ainda. PSG deve alinhar em um 4-3-3 com Verratti, Rabiot e Matuidi na tríade do meio-campo.

16:16 - Divulgada a escalação do PSG com Trapp; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Verratti , Rabiot, Matuidi; Lucas, Cavani, Pastore.

16:14 - Árbitro da partida será Benoit Bastien.

Olá, leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe conosco a partida entre Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain ao vivo. O derby mais conhecido da França, o famoso Le Clásico é válido pela 27ª rodada do campeonato e começa a partir das 17h. É o encontro entre as duas maiores torcidas francesas. Será o encontro entre Cavani e Di Maria diante Evra e Payet.

Fique de Olho - OM: Dimitri Payet. O francês destaque na Euro 2016 com a seleção francesa retornou para Marselha no início do ano, após uma transferência um tanto conturbada da Inglaterra para França. Mesmo assim é indiscutível que seja o grande nome deste elenco do OM que almeja planos grandes no futuro. Com apenas quatro jogos disputados até agora, o meia atacante tem um gol marcado e há quem aposte que pode vir a aprontar diante o rival parisiense.

Fique de Olho - PSG: Edinson Cavani. Artilheiro da atual edição da Ligue 1. Com a saída de Ibrahimovic para o futebol inglês, o camisa 9 passou a duplicar sua marca de balançar as redes, tornando-se assim, homem de referência. Em 24 partidas no Campeonato Francês até agora, foram 25 gols. Além dos sete tentos em sete jogos na Champions League, ainda marcando duas vezes em dois duelos pela Coupe de lá Ligue.

O meio-campista franco-croata, Greg Sertic, falou sobre como está o clima na cidade antes do duelo: "Eu sinto que há um entusiasmo particular em torno deste clássico. Estou seguindo em frente para jogar este jogo. Eu estou tranquilo (em relação à partida) chegarei em um consenso sobre as bolas dos pés, mas o meu desejo de vencer é muito forte."

Thiago Motta foi confirmado como ausência por lesão. Contratado nesta atual janela de inverno, o meia argentino Giovani Lo Celso fica fora do confronto por opção do treinador, além dele o polonês Krychowiak e o lateral brasileiro Maxwell não foram relacionados.

O técnico Unai Emery comentou sobre a importância do clássico: "Você tem que ver a atmosfera nos estádios, eles sempre estão lotados, seja em Paris ou em Marselha, isso é formidável. Estes são grandes jogos a serem disputados, o Clássico é uma coisa maravilhosa. Eu o vi em várias temporadas recentes, são sempre partidas inacreditáveis, com grande intensidade e desejo. Este é um jogo importante para ambas as equipes, assim como os clássicos de outros países."

Os times possuem campanhas diferentes. Enquanto o PSG se mantém como terceiro colocado desta Ligue 1, com apenas três pontos de diferença para o vice Nice e seis do líder Monaco. O Marseille por outro lado está em sétimo da tabela, com 39 pontos, mesmo quantidade do sexto colocado Saint-Étienne.

A última partida entre as equipes foi um empate nulo. Ambas as equiparam empataram em 0 a 0. O jogo aconteceu no Parc des Prince, pela 14ª rodada da Ligue 1, dia 23 de outubro de 2016.

Por todas as competições, os rivais se enfrentaram 90 vezes. O Paris Saint-Germain tem larga vantagem diante a equipe do sul da França. Os parisienses possuem 37 vitórias, enquanto que o Olympique de Marseille ganhou 32 jogos. Além disso, aconteceram outros 21 empates.