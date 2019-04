Juventus e Napoli se enfrentam pela primeira semifinal da Copa Itália

Pela primeira partida das semifinais da Copa Itália, Juventus e Napoli se enfrentam nesta terça-feira (28), no Juventus Stadium, às 16h45, em mais um clássico entre as duas equipes que promete grandes emoções. A partida marca o retorno à beira do campo do técnico napolitano, Maurizio Sarri, que estava cumprindo suspensão nos últimos jogos.

Na Copa Itália, o Napoli vem de uma vitória sobre a Fiorentina por 1 a 0, enquanto a Juventus venceu o Milan por 2 a 1, em partidas das quartas de final.

Já pela Serie A, ambos vêm com resultados distintos: a Juve não teve problemas para bater o Empoli, por 2 a 0, ao passo que os partenopei foram derrotados, em casa, diante da Atalanta, por 2 a 0.

Na última vez que Juventus e Napoli se enfrentam, os bianconeri saíram vencedores. No Juventus Stadium, o clube de Turim triunfou sobre a agremiação do sul da Itália por 2 a 1, com gols de Leonardo Bonucci e Gonzalo Higuaín; José Callejón descontou para o Napoli.

Juventus vai ao jogo em busca do 'caminho para o triplete'

A Juve vai com menos dúvidas para o duelo desta terça-feira. O técnico Massimiliano Allegri deve poupar apenas algumas peças, como os laterais titulares, Daniel Alves e Alex Sandro, já que confirmou que irá lançar Litchsteiner e Asamoah ao time titular. Há a expectativa de que o técnico possa lançar também o jovem Pjaca no time. No mais, nenhuma grande mudança no 4-2-3-1 que já vem dando certo na Vecchia Signora nos últimos jogos.

Os bianconeri terão três ausências na partida: Benatia, que se recupera de uma gastroenterite, Marchisio, com problemas no joelho, e, por fim, Sturaro, com problemas musculares. De resto, a Juve foi relacionada com time praticamente completo e sem grandes dúvidas. Tudo em busca do tão sonhado triplete que a Juventus quer conquistar, ganhando a Serie A, a Copa Itália e a Champions League.

Em entrevista coletiva, Allegri falou sobre a caminhada da Juve na temporada. "Chegamos com resultados importantes em março nas três competições que jogamos. Agora devemos lutar pra manter esses bons resultados", disse o comandante, que também pediu atenção ao adversário: "O Napoli é um time perigoso; vai ser importante não tomar gols".

Dúvidas e mais dúvidas na cabeça de Sarri

O Napoli vai cercado de dúvidas para a partida, todas baseadas em uma: Maurizio Sarri poupará ou não a equipe? Poucos jogadores são vistos como certezas no time titular napolitano para esta partida. Os únicos garantidos no time titular estão na defesa: o goleiro Reina, o lateral Maggio, no lugar do suspenso Hysaj, e a dupla de zaga Albiol e Koulibaly. Para fechar a linha de defesa, há a dúvida entre Ghoulam e Strinic, com vantagem para o primeiro.

No meio-campo, diversas dúvidas. Zielinski, Jorginho e Hamsík são apontados pela imprensa italiana como favoritos para entrar no time titular, mas Rog e Diawara também podem jogar como titulares no lugar de algum deles.

Já no ataque, é boa a possibilidade de Pavoletti, ou de Milik, ser titular, ao lado de Callejón e Mertens ou Insigne para para comporto o trio de ataque do esquema tático 4-3-3. Ausências na convocação para a partida, Allan e Tonelli estão lesionados e não enfrentam a Juve.

O técnico Maurizio Sarri, em meio ao silêncio à imprensa promovido pelo Napoli nos últimos dias, não concedeu entrevista coletiva.